L'horoscope du 18 mars 2021

publié le 18/03/2021 à 05:30

Bélier

Votre planète et Saturne sont en harmonie et cela touche surtout la fin du 1er décan qui a des chances de pouvoir donner le top de départ à un apprentissage, une formation, quelque chose en tout cas qui va prendre du temps et sera un bon atout une fois que vous aurez terminé. Toutefois, étant donné que Saturne occupe un secteur lié à vos amitiés, il est possible que vous rendiez visite à un ami qui a des difficultés et que vous aimeriez pouvoir aider. Ceux de fin mars et début avril sont également concernés.

Taureau

Né fin avril, début mai, le bon aspect entre Mars et Saturne peut vous permettre d'être un peu moins en colère à propos de vos affaires financières, lesquelles ne sont pas à leur meilleur niveau. C'est normal pour ceux d'entre vous qui ont un commerce (resto, bar, etc.) qui n'a pas ouvert depuis des mois. Mais d'autres ont pu travailler, et ils sont presque aussi mécontents que les premiers ; peut-être qu'on vous doit de l'argent et qu'il faut vous battre pour l'obtenir.

Gémeaux

Mars étant dans votre signe, son harmonie avec Saturne accentue le sérieux et la rigueur dont vous avez besoin pour qu'on reconnaisse vos compétences. Vous n'êtes pas loin de réussir et d'atteindre le but que vous visez, notamment né fin mai et début juin. Cette configuration peut également indiquer que vous canalisez la colère qui est en vous, peut-être parce que vous avez l'espoir chevillé au corps, l'espoir justement d'obtenir ce que vous pensez devoir obtenir.

Cancer

Né fin juin et début juillet, vous disposerez d'une belle force intérieure dans les jours qui viennent. Elle vous aidera à combattre les inquiétudes qui vous envahissent parfois et qui ne sont pas toujours rationnelles. Vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un ? Il se peut que votre imagination accentue le problème et que celui-ci soit moins grave que vous le pensez. Si vous êtes confronté à une crise (probablement financière) vous ne pouvez peut-être pas faire grand-chose.

Lion

Saturne est opposée à vous, 2ème décan, et vous donne l'impression que tout est ralenti, vous avez même peur pour votre activité. Or, ces jours-ci, Mars est en bon aspect avec Saturne, ce qui peut donner un petit coup d'accélérateur à vos affaires, ou au problème que vous rencontrez en ce moment. Il est possible aussi que quelqu'un décide de vous aider et que cette aide soit efficace. Le moment est venu, peut-être, de laisser les autres vous apporter leur soutien.



Vierge

Vous qui êtes d'habitude si discipliné et respectueux des règles, vous aurez envie de les transgresser car, de manière très rationnelle, vous ne voyez pas leur utilité. Vous avez besoin d'action, surtout sur le plan professionnel, alors que des consignes vous empêchent (très provisoirement) d'agir. Sont concernés en particulier ceux nés début septembre. Cela dit, si vous avez beaucoup de boulot, ce qui est possible pour certains, le bon aspect de Mars et Saturne vous permettra de bien vous organiser.

Balance

Que ce soit Mars ou Saturne, les deux sont en bon aspect avec vous. Vous pouvez donc prendre des décisions et entreprendre sans risque de vous tromper, ou de prendre une mauvaise direction. Au contraire, si vous êtes né début octobre, on a l'impression que tout ce que vous allez faire aura une issue positive et que vous serez content de vous. Mais essayez de ne pas franchir les limites et ne vous mettez pas trop de pression, cela ne servirait qu'à vous énerver.

Scorpion

Si vous avez décidé de vendre un bien, ou de récupérer une somme qu'on vous doit, il vous manque peut-être un document important. Vous ne savez pas où vous l'avez mis et vous vous angoissez... Cherchez bien, surtout 1er décan, vous avez des chances de le trouver. C'est plus compliqué pour ceux nés autour des 2, 3 novembre et qui veulent également vendre quelque chose, car vous pouvez manquer d'acheteur ou tomber sur des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent.

Sagittaire

Avec la conjoncture de ces jours-ci, il serait bon que vous consolidiez vos relations. Que vous montriez à ceux avec qui vous êtes en contact, que vous vous intéressez à eux et à ce qu'ils font. Évitez toute forme de désinvolture qui pourrait donner une mauvaise image de vous. Seuls le sérieux et la rigueur saturniens vous aideront à lutter contre vos adversaires, surtout contre ceux qui vous jalousent, et à créer de bonnes alliances qui seront actives et efficaces. Soyez politique !

Capricorne

Le travail est peut-être plus envahissant en ce moment, mais il a l'avantage nous dit Saturne de vous installer plus solidement et peut-être, de vous rapporter davantage. Vous avez besoin de rentrées pour consolider votre trésorerie, laquelle peut être mise à mal (ce qui est normal vu ce que nous traversons). De toutes les manières, vous ne vous en sortirez que par le travail, même si vous êtes retraité ! Un petit job pourrait vous permettre de boucler vos fins de mois.



Verseau

Né fin janvier et début février, Saturne est conjointe à votre Soleil et en harmonie avec Mars. La première se nourrit de la seconde et vous pourriez entreprendre quelque chose de sérieux, un travail de longue haleine peut-être, mais qui vous permettra au moins de vous sentir actif et dynamique. Ce ne sont pas les attributs de Saturne mais plutôt ceux de Mars : disons qu'elle va aider Saturne à être moins rigide et qu'elle vous permettra même quelques petites fantaisies créatives.



Poissons

Bonne nouvelle, Mars s'allie avec Saturne et accentue votre volonté et votre détermination à rester le plus ferme possible face à un problème familial. Cela concerne surtout le 1er décan, et les natifs de fin février en particulier, qui peuvent aussi avoir une décision à prendre, ou un choix à faire entre deux options. Vous risquez d'aller un peu trop vite en besogne, aussi réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit. Il peut aussi y avoir des travaux dans la maison.