L'horoscope du 17 mars 2021

publié le 17/03/2021 à 05:30

Bélier

Le Soleil arrive dans votre signe ce samedi, il sera accompagné par Vénus et si vous êtes né ce week-end, vous serez content, et même emballé par quelqu'un ou quelque chose. Vous le sentirez déjà demain ou vendredi. Aujourd'hui, le seul aspect actif sur votre signe est celui de Mars, notamment pour ceux nés fin mars et qui ont de l'énergie à revendre. Attention, si vous ne la dépensez pas, elle peut se transformer en énervement que vous communiquerez autour de vous. Et ça peut fâcher vos proches.

Taureau

Dans votre signe, la Lune regarde Saturne de travers. Vous serez peut-être contraint de canaliser vos émotions, de ne rien laisser paraître de ce que vous ressentez. Éventuellement pour ne pas en rajouter, face à quelqu'un qui est bien plus mal loti que vous et que vous avez envie de plaindre. Les plus concernés par cette conjoncture sont ceux de début mai, qui reçoivent des influx un peu restrictifs et privatifs de Saturne. Vous pourriez aussi être découragés parce que vous vous sentez bloqués.

Gémeaux

La conjoncture est pratiquement la même qu'hier, elle vous dit de jouer la discrétion et surtout de ne pas vous mêler des affaires des autres sous peine de problèmes. Cela s'adresse à tous, mais surtout aux natifs de fin mai dont le Soleil est conjoint à Mars : vous risquez de créer une polémique parce que vous répéterez quelque chose qu'on vous a dit et que vous auriez dû garder pour vous. Quand Mercure est en Poissons, comme en ce moment, il arrive que vous parliez sans réfléchir aux conséquences.

Cancer

La conjoncture est amicale pour vous, mais selon vous elle sera un peu frustrante à votre égard. Il se peut, par exemple, que l'un de vos amis annule sa visite, ou que vous-même soyez empêché de concrétiser le projet que vous aviez pour aujourd'hui. Si vous travaillez et qu'on vous présente quelqu'un, en particulier pour ceux nés début juillet, il semble que vous ne " sentirez " pas cette personne, vous n'accrocherez pas avec lui ou elle. N'allez pas contre vos intuitions.

Lion

Né début août, il se peut que votre situation vous tracasse un peu plus aujourd'hui que les autres jours. Vous aurez tendance à n'en voir que le côté négatif, et vous aurez du mal à penser à autre chose. Peut-être que vous accorderez trop d'importance à ce qu'il se passe, et même parfois au fait qu'il ne se passe rien pour l'instant. Vous pourriez en effet avoir le sentiment que vous stagnez et vous vous direz que ce n'est pas de bon augure ; dans le domaine du travail surtout.



Vierge

Vous passez entre les gouttes aujourd'hui et même si vous avez un sentiment d'insatisfaction, ce sera très subjectif, vous n'aurez pas de vraie raison d'être mécontent de vous et de ce que vous faites. Sauf si vous faites partie des (nombreuses) Vierge qui cherchent la perfection et ne sont que très rarement contentes d'elles. Ne vous jugez pas trop sévèrement, votre travail est souvent de meilleure qualité que celui des autres ; en tout cas, vous en faites plus.

Balance

3ème décan, votre planète Vénus circule dans votre secteur du quotidien jusqu'à dimanche. Elle vise à vous rassurer car vous êtes de ceux qui s'inquiètent trop facilement et qui donnent beaucoup d'importance à leurs inquiétudes. Il est vrai que vous avez quelques bonnes raisons d'être soucieux, la situation économique n'est pas formidable, mais 2e et 3e décan, vous allez avoir de bons influx de Jupiter et ils vont certainement booster votre carrière et améliorer l'image que vous avez de vous ; et vos finances suivront le mouvement.

Scorpion

Ne vous attendez pas à ce qu'on soit très aimable et bienveillant avec vous aujourd'hui. Rien de grave, mais vous serez très sensible à l'attitude des autres, à ce qu'ils disent et surtout à ce qu'ils ne disent pas. Vous " sentirez " qu'on vous cache quelque chose et si vous êtes né début novembre, vous n'apprécierez pas vraiment. Votre nature est déjà d'être méfiant, mais vous le serez encore plus aujourd'hui, pendant quelques heures. En revanche, né en octobre, vous vous sentirez flatté par de gentils compliments ; tout le contraire de ceux de début novembre !

Sagittaire

Vous serez probablement un peu mal fichu si vous êtes né début décembre. Rien de grave, ce sera même peut-être le moral qui ne sera pas au top à cause de l'un de vos proches. A moins que vous n'ayez un problème pour vous déplacer, mais juste pour aujourd'hui, a priori. Né en novembre, si cela s'avère possible, un petit déplacement pourrait être au programme, une visite que vous pourriez rendre à un proche, à moins que ça ne soit ce proche qui vienne passer du temps avec vous.

Capricorne

Né début janvier, une histoire d'argent pourrait de nouveau vous tracasser aujourd'hui ; vous avez un gros retard au niveau des rentrées et cela a des conséquences auxquelles vous préféreriez ne pas penser. Vous pourriez cependant recevoir un bon conseil, ou trouver une solution en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Né en décembre, vous pourrez très vite démarrer quelque chose avec l'arrivée du Soleil et de Vénus en Bélier : un emménagement, des aménagements chez vous ?



Verseau

Même ambiance qu'hier, un peu nostalgique ou frustrante, surtout pour ceux de fin janvier et début février. Vous devez peut-être renoncer à quelque chose, ou même faire place nette pour pouvoir reconstruire. Vous avez connu beaucoup de remous (né en janvier) ces deux-trois dernières années et c'est en train de se terminer, même si vous avez encore des retours de bâton à gérer. Bizarrement, ils arrivent parfois, précisément quand la conjoncture va en s'améliorant.



Poissons

Si vous attendez un coup de fil, une visite ou d'avoir d'agréables échanges avec vos proches, vous risquez d'être un peu déçu. Vous aurez plus de satisfactions demain, où la Lune ne sera pas en dissonance avec Saturne comme aujourd'hui (quelques heures seulement). Vous risquez aussi, pour certains, d'entretenir des pensées pessimistes, votre situation vous paraissant bloquée. Mais peut-être est-ce un contexte général que vous avez à subir, vous n'êtes pas visé personnellement.