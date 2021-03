L'horoscope du 15 mars 2021

publié le 15/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, Mercure sera en secteur 12 jusqu'au 22 et vous aurez tendance un peu à tout mélanger, ou à ne pas savoir démêler le vrai du faux. Par principe, doutez, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et essayez de faire la part des choses. Au positif, vous aurez de l'intuition, vous "sentirez" ce qui émane des autres, mais parfois vous ne saurez pas comment l'interpréter... Dans vos rapports avec votre entourage, il y aura quelqu'un qui se plaindra tout le temps et vous énervera beaucoup.

Taureau

Mercure est en bonne relation avec vous natif d'avril, profitez-en pour mettre un projet au point et exprimer toutes les idées qui vous viennent, même les plus folles. Surtout, écoutez votre intuition quand elle sonnera une petite cloche à votre oreille ; cela vous permettra d'anticiper les éventuels problèmes et d'y trouver rapidement des solutions pour les résoudre. L'amitié sera aussi au premier plan pour certains, avec des nouvelles de quelqu'un qui manquait à l'appel.

Gémeaux

Au zénith, tout comme Vénus, Mercure vous propose un rendez-vous avec votre boss ou avec un important client. A moins que vous ne passiez un examen, ou quelque chose d'approchant. Tachez de vous rappeler vos expériences passées et de les utiliser pour ne pas faire de faute car vous serez un peu trop impressionnable et vous aurez tendance à dire oui à tout, sans vraiment réfléchir. Cela a déjà dû se produire et se retourner contre vous. Aussi, faites autrement...

Cancer

Avec Mercure en Poissons, 1er décan jusqu'au 22, vous serez à l'aise avec tout le monde et vous exprimerez bien. D'ailleurs, on vous comprendra au quart de tour. Vos idées seront bien acceptées et correspondront parfaitement à ce qui vous sera demandé. Bref, dans le boulot, ça marchera bien. Par ailleurs, vous constaterez tout un tas de petites chances banales dans votre quotidien, des trucs mineurs qui auront simplement pour effet de vous mettre de bonne humeur.

Lion

La planète des échanges se trouvant à présent dans un secteur financier, il est possible que vous ayez quelque chose à négocier cette semaine, 1er décan en tout cas. Si vous êtes concerné, soyez le plus souple possible, ne posez pas de limites dès le début de la négociation, laissez l'autre se dévoiler en restant plus ou moins silencieux. Cela le/la forcera à parler en premier et vous donnera une indication sur son état d'esprit. Et c'est ce à quoi vous devrez vous adapter pour obtenir ce que vous voulez.



Vierge

1e décan, Mercure sera face à vous toute la semaine et vous dit que si vous voulez obtenir quelque chose, réussir un rendez-vous, il faudra être accommodant. Plus vous chercherez à équilibrer les choses, à faire preuve de conciliation, meilleures seront vos chances. Cela dit, observez bien vos interlocuteurs : ils ne seront pas toujours très clairs, aussi demandez-leur de répéter leurs propos ou de mieux vous les expliquer. Sinon vous risquez de comprendre de travers.

Balance

Votre secteur du quotidien, qui gère aussi votre travail ou comment vous vous occupez, sera géré par Mercure. Vous serez habile dans tous ces domaines, 1er décan jusqu'au 22 : les idées, les solutions, les trouvailles ne manqueront pas, mais tout ça sera le plus souvent d'une grande banalité, de ces petites choses qui tissent le quotidien et auxquelles on ne fait pas attention la plupart du temps. Et peut-être que vous ne serez même pas conscient de ces détails que vous règlerez facilement.

Scorpion

Dans un secteur bien éclairé de votre zodiaque, Mercure donnera son maximum, c'est-à-dire beaucoup d'intuition et même de la clairvoyance pour certains. Encore faut-il que vous vous fassiez confiance, que vous écoutiez ces petites voix intérieures qui s'exprimeront plus souvent quand vous serez en relation avec les autres (1er décan jusqu'au 22). Par ailleurs, vous serez écouté avec attention quand vous vous exprimerez, vos idées seront créatives et plairont immédiatement.

Sagittaire

Vos interlocuteurs auront beau faire des efforts pour voir clair en vous, vous leur jetterez de la poudre aux yeux, de manière à ce qu'ils ne vous devinent pas. A priori, vous aurez une discussion un peu délicate avec un membre de votre famille, à qui vous aurez deux mots à dire. Mais ne vous précipitez pas, donnez-vous le temps de "sentir" dans quel état d'esprit est votre interlocuteur. Ce ressenti sera important pour le bon déroulement de votre conversation, prenez-le en compte.

Capricorne

La position de Mercure est un bon atout pour vos échanges professionnels. Surtout avec vos clients, fournisseurs ou prestataires. Vous obtiendrez tout ce que vous voulez, en vous exprimant simplement et en essayant de ne pas faire trop de sous-entendus. C'est le problème avec Mercure en Poissons, vous utilisez souvent le sous-entendu, persuadé que vos interlocuteurs vous comprendront sans que vous ayez trop à dire. Mais cela peut conduire à des erreurs de jugement.



Verseau

Votre principale préoccupation tant que Mercure sera en Poissons sera l'argent, celui qui doit rentrer mais aussi celui qui doit sortir pour vos dépenses usuelles. Le problème étant : avez-vous cet argent ? Peut-être que vous devriez réclamer une aide, ou un dédommagement auquel vous avez droit, mais comme la plupart du temps le côté matériel des choses vous ennuie, vous n'avez pas percuté que vous aviez droit à quelque chose. Renseignez-vous rapidement.



Poissons

Avec Mercure dans votre 1er décan toute la semaine, vous serez drôle, intuitif, mais aussi très convaincant si vous devez défendre un projet ou une de vos opinions. Votre instinct sera sûr et comme Mercure ne forme ni ne reçoit aucun aspect des autres astres, la planète pourra jouer pleinement son rôle. Celui-ci est aussi de vous relier aux autres, à vos proches, et d'accentuer vos échanges avec eux, mais veillez à être à leur écoute et à leur dire franchement ce que vous pensez.