L'horoscope du 16 mars 2021

publié le 16/03/2021

Bélier

L'argent sera votre principale préoccupation, quelque chose ou quelqu'un vous incitera à y penser et à chercher une solution au problème. Mais rassurez-vous, vos ennuis ne dureront pas longtemps, de tous les signes, vous êtes un des plus chanceux cette année, surtout 3ème décan. Jupiter vient d'entamer un bon aspect avec vous qui va durer longtemps. Toutefois, né après le 14 avril, la dissonance de Pluton vous incite à douter d'une possible réussite, voire de vous-même.

Taureau

Vénus a entamé un bon aspect avec vous et avec Pluton. Si vous êtes du 3ème décan, vous serez chaud comme la braise et ça durera pratiquement jusqu'à dimanche. Soit vous avez rencontré quelqu'un (peut-être que ce n'est pas récent) et cette personne suscite en vous de fortes émotions, des sentiments très puissants, et accentue votre besoin de posséder l'autre, d'avoir une emprise sur lui/elle. Mais cette configuration n'aura vraiment de sens que pour les Taureau de 1993-1994 et ceux de la fin des année 60.

Gémeaux

Essayez, si vous le pouvez, de faire un break aujourd'hui, de ne pas vous bombarder d'informations perturbantes : vous serez trop réceptif et vos humeurs en seront victimes. Ce que vous lirez, entendrez ou verrez aura une influence, de même que si vous avez un important rendez-vous (1er décan), vous aurez le trac. Ce qui n'est pas dans vos habitudes, sauf quand vous avez peur d'être rejeté. Essayez de vous déstresser en pratiquant la respirations profonde et en vous massant le plexus.

Cancer

La Lune et Mercure seront en bon aspect pour le 1er décan, si vous avez un rendez-vous ou une démarche à faire, vous tomberez sur des personnes très sympathiques et qui ne demanderont pas mieux que de vous aider. Si vous postulez pour un travail, la personne avec laquelle vous discuterez s'intéressera à vous et aura de la considération. A priori, cela devrait marcher comme vous le voulez. Mais sans votre thème, je ne peux malheureusement rien affirmer.

Lion

Né en juillet, vous risquez d'avoir affaire à des interlocuteurs un peu manipulateurs d'ici lundi prochain. Faites semblant de croire ce qu'on vous dit, mais ne vous empêchez surtout pas de douter de leurs propos. Vous le sentirez d'ailleurs, car vous aurez plus d'instinct et d'intuition que d'habitude. 2ème décan, né après le 30 juillet, vous serez aidé toute cette semaine par quelqu'un de dynamique et à qui vous devez vous confier par ce qu'il/elle aura une vision juste de la situation.



Vierge

Né après le 15 septembre, Vénus est à présent face à vous, encore conjointe à Neptune. Attention, illusions et désillusions sont souvent attachées à cet aspect. Vous admirez quelqu'un et cette personne vous a déçu ? Ou alors vous êtes en couple et votre partenaire n'a pas un comportement normal ? Vous avez le sentiment qu'il/elle est dépendant de vous et qu'il/elle essaye de vous rendre dépendant/e de lui/elle ? Cela sera vraiment un problème pour ceux nés au début des années 80, beaucoup moins pour les autres.

Balance

Né fin septembre et début octobre, vous êtes poussé par quelqu'un avec qui vous travaillez et qui a toute confiance en vous et en vos capacités. Cela vous donne beaucoup de courage et d'envie d'accélérer le mouvement. Mais attention, il est question là d'un bon aspect de Mars, laquelle peut aussi vous inciter à défendre certaines idées et opinions avec beaucoup de force et de détermination, quitte à surprendre vos interlocuteurs par votre véhémence.

Scorpion

2ème décan, je reviens sur la dissonance de Saturne qui s'occupe à présent de vous et qui est actualisée entre aujourd'hui et demain. Plusieurs interprétations sont possibles : un problème à cause d'un membre de la famille, ou encore une sensibilité trop forte et que vous êtes obligé de contrôler en permanence. Il se peut aussi que vous ayez à tourner une page sur une période que vous avez appréciée en vous disant qu'on " reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait lorsqu'il s'en va ". (Attribué à Jacques Prévert)

Sagittaire

Vénus se sépare de Neptune, vous devriez donc être plus rationnel côté coeur ou argent. Et par ailleurs, Jupiter entame un bon aspect avec vous qui va durer jusqu'à mi-mai, puis il reprendra en août et jusqu'à la fin de l'année. Avec cette configuration tout ce qui est apprentissage, transmission, échanges est favorisé. Mais vous pouvez aussi avoir rencontré, ou rencontrer prochainement, quelqu'un qui vous aidera et dont vous admirerez l'agilité intellectuelle. Une personne sur laquelle vous pourrez compter à l'avenir.

Capricorne

3ème décan, né après le 14 janvier, Pluton est conjointe à votre Soleil et représente les épreuves que vous traversez et qui peuvent, une fois terminées, être très rédemptrices. C'est le cas, surtout pour ceux nés au début des années 80. Mais cette semaine, Vénus étant en bon aspect avec Pluton, c'est du plaisir que vous promet cette planète : en effet, Pluton vous fait vivre souvent le paradis et l'enfer, en même temps ou successivement. Quoi qu'il en soit, vous pourriez vous être fortement attaché à quelqu'un.



Verseau

1er décan, vous risquez d'éprouver de la nostalgie aujourd'hui et vous n'aimerez pas cela. Vous n'avez pas envie de vous retourner sur le passé et pourtant, si vous voulez pouvoir utiliser vos expériences dans le présent, il faut savoir examiner le passé à la loupe. Ce que vous avez probablement fait tant que Saturne était dans votre décan. Elle vient de passer dans le 2ème, c'est donc le moment de faire le bilan et de vous dire que vous avez peut-être eu raison de renoncer (à quelqu'un ou à quelque chose), même si ça fait mal.



Poissons

A peine sortie des sables mouvants de Neptune, Vénus se lie d'amitié avec Pluton. Pour vous, c'est l'assurance d'aimer, et de désirer très fort, un peu trop fort peut-être. Êtes-vous sûr que ce n'est pas une " construction " de votre part, qui repose selon vous sur des bases concrètes mais qui ne le sont pas dans la réalité ? A moins que vous n'ayez affaire à quelqu'un qui vous fait vivre le paradis et l'enfer dans la même journée, quelqu'un qui occupe beaucoup trop de place.