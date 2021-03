L'horoscope du 14 mars 2021

publié le 14/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune passe la journée chez vous, aussi serez-vous plus sensible et plus éruptif que d'habitude. On ne pourra rien vous dire, vous prendrez tout de travers. Le plus souvent, vous vous protègerez en vous disant que c'est la faute des autres, mais cela n'arrangera rien, au contraire. Cela ne touche que le 1er décan qui reçoit aussi un aspect de Mars qui a tendance à "allumer" le feu. Si vous êtes en famille, c'est peut-être avec un frère ou une soeur que vous vous chamaillerez.

Taureau

Vous n'aurez pas envie de faire grand-chose en ce dimanche, vous vous sentirez un peu mollasson, parfois même un peu patraque, mais cela vous passera très vite. C'est lié à un aspect lunaire, qui indique que ce n'est pas lié à quelque chose de concret : vous avez peut-être mal dormi, mal digéré quelque chose, trop mangé, etc. Par ailleurs, pendant quelques heures, vous en voudrez à l'un de vos proches pour quelque chose et vous apercevrez par la suite que vous l'avez mal jugé.

Gémeaux

Vous avez hâte que ça change, que ça bouge, vous êtes impatient et vous le ferez savoir à votre entourage. Attention, vous allez finir par stresser tout le monde. Parce qu'en réalité, vous êtes un "super transmetteur", ou un super-contaminant : le plus souvent c'est de la bonne humeur que vous communiquez, mais aujourd'hui cela risque donc d'être de l'énervement. Mais c'est peut-être aussi parce que vous serez entouré de personnes stressantes et que vous capterez facilement leur stress.

Cancer

Vous aurez une légère tendance à vouloir tout contrôler et à vous montrer un peu trop directif avec vos proches. Il faudra faire tout comme vous le voulez. On vous le fera remarquer et à votre place, je reconnaitrais mes torts ! Cela apaisera autant les autres que vous-même. Mais en général, on a tous du mal à accepter l'idée d'avoir tort, cela vous demandera des efforts et, du coup, vous serez un peu boudeur pendant quelques heures. 1er décan, principalement.

Lion

Conforté dans vos certitude, sûr de vos opinions, vous passerez une bonne journée parce que ceux qui vous entourent n'oseront pas monter au front et vous contredire. Vous aurez donc tout loisir de dire ce que vous pensez, et si vous acceptez volontiers de discuter, ce sera parce que l'autre aura les mêmes idées que vous et que vous n'aurez pas à vous battre. Par ailleurs, certains prendront du recul et cela leur sera utile pour réfléchir à leur avenir professionnel (né début août).



Vierge

Vous ferez de savants calculs dans votre tête, soit parce qu'il faudra faire vos comptes personnels, soit parce qu'une rentrée est possible et que vous pensez placer l'argent. Mais où ? Et allez-vous tout placer ou en garder une partie ? Vous vous poserez des questions. Cela dit, votre activité à peut-être repris du galon, ou va en reprendre, mais l'argent continue à être un souci, tout en étant une forte motivation pour vous impliquer à fond dans votre travail (1er décan surtout).

Balance

Vous qui cherchez toujours à éviter les conflits, vous ne pourrez pas l'éviter aujourd'hui, mais sachez que vous en aurez une meilleure image de vous-même. Vous résisterez à votre tendance à vouloir arranger les choses en vous écrasant (ce qui est vraiment conseillé), et vous trouverez les bons arguments pour calmer les choses. Du coup, vous serez content de vous et des progrès que vous avez pu faire pour ne plus être aussi docile qu'avant.

Scorpion

Du boulot aujourd'hui ? Peut-être dans la maison, ou alors vous ferez travailler l'un de vos enfants parce qu'il ou elle a un contrôle et que vous voulez qu'il le réussisse. Cela dit, c'est peut-être vous qui bosserez pour faire un grand ménage, ou pour vous débarrasser du courrier en retard (et éventuellement payer vos factures). Le grand ménage serait une bonne chose car il vous permettrait aussi de faire le ménage dans votre tête et de faire travailler vos petites cellules grises.

Sagittaire

Vous vous débarrasserez de toutes les émotions qui vous dérangent en jouant. Vous êtes joueur, aussi trouvez le moyen de jouer avec vos amis ou avec vos enfants. N'importe quel jeu vous absorbera et vous fera oublier tout le reste (la nouvelle Lune d'hier a pu créer une désillusion, par exemple). Il y a même, chez les vrais joueurs, une tendance (consciente ou non) à se mettre en danger, ce qui vous fait vibrer et vous sentir plus vivant. C'est évidemment très atténué chez les "petits" joueurs.

Capricorne

Vous serez un peu remué par des souvenirs qui remonteront à la faveur d'une discussion avec un proche, un frère ou une soeur. Ne refoulez pas vos émotions, au contraire il faut les accueillir et leur faire de la place : vous êtes trop souvent dans le refus de "ressentir" les émotions, c'est même devenu automatique avec le temps. Cependant, votre ascendant peut corriger cette tendance, surtout s'il est en Poissons, en Cancer ou en Scorpion. Les signes d'Eau vous sont favorables...



Verseau

C'est une bonne journée pour communiquer, appeler vos proches et refaire le monde, ou envoyer des courriers que vous n'avez pas le temps de faire en semaine. En outre, si vous êtes du 1er décan, vous aurez une bonne dose d'énergie aujourd'hui et tout sera fait en deux temps, trois mouvements. Mais ne vous mettez pas la pression pour autant, après tout c'est dimanche et vous êtes censé vous reposer, prendre le temps, traîner un peu... Ce que vous ne ferez pas !



Poissons

3e décan, Vénus s'est installée chez vous jusqu'au 21 et jusqu'à mardi elle vous fera voir le monde en technicolor, et peut-être même qu'il y aura trop de couleurs, que ça fera un peu faux... Attention, en effet la planète est conjointe à Neptune et comme je vous le disais hier avec la nouvelle Lune, vous risquez d'être trop dans l'idéalisation, de ne voir que le bon côté des choses et des gens, ou de rêver, d'imaginer une histoire d'amour qui n'existe que dans votre imagination.