L'horoscope du 15 janvier 2021

publié le 15/01/2021 à 05:30

Bélier

Vous qui êtes déjà un peu coléreux de nature, vous serez totalement indigné par ce qu'il se passe et qui touche, semble-t-il à votre argent, probablement à vos revenus. Vous aurez de bonnes raisons d'être en colère pour cette question matérielle, d'autant plus que vous ne pourrez rien faire pour revenir en arrière. Cela concerne, en principe, le 1er décan. Pour le 2ème, Mercure a entamé un bon (rapide) aspect avec vous : exposez vos idées, surtout si elles sont en contradiction avec celles des autres.

Taureau

Mars occupe votre 1er décan et s'affronte à Jupiter, cela risque de vous placer face à quelque chose de très arbitraire et qui vous donnera envie de vous battre avec toutes les armes à votre disposition. Un événement imprévu de la vie, ou une situation inquiétante à votre travail, où on peut vous annoncer des décisions que vous n'accepterez pas. Essayez de ne pas jouer le pot de terre contre le pot de fer, vous avez probablement affaire à plus fort que vous.

Gémeaux

C'est plutôt une bonne journée pour le 3ème décan, vous vous en sortez bien car vous ignorez volontairement ce qui dérange. En fait, vous êtes focalisé sur les questions d'argent et cela vous empêche de vous préoccuper du reste. En revanche, si vous êtes né en mai, il se peut que vous soyez plus sensible que les autres à une dissonance entre Mars et Jupiter. Vous avez du mal à venir à bout d'une tâche importante et on vous fait des menaces que vous trouvez parfaitement déplacées. A moins qu'une décision prise ne vous défrise...

Cancer

Vous supporterez mal la contradiction et cela risque de créer une petite crise très passagère avec l'un de vos proches qui n'aura pas la même vision des choses que vous. Demandez-vous pourquoi vous réagissez si fort à un désaccord qui ne devrait pas être plus qu'une petite embrouille passagère. Peut-être que, dans le fond de votre coeur, vous en voulez à cette personne pour des raisons dont il ou elle ne se souvient même plus. Mais comme vous avez une mémoire parfois exceptionnelle...

Lion

Né en juillet, la conjoncture vous hérisse et il va falloir garder votre sang-froid car elle sera encore d'actualité jusqu'à la fin de la semaine prochaine et même parfois jusqu'au milieu de celle du 25 où l'entrée du Soleil en Verseau, en conjonction avec Saturne, refroidira vos ardeurs. Quant à Mars et Jupiter, elles porteront leur attention sur le 2ème décan (semaine du 25 donc), qui aura tendance à se conduire de manière un peu trop autoritaire et parfois intolérante.

Vierge

Vous êtes dans la même ambiance qu'hier côté boulot ou activités habituelles, et l'intolérance de certains face à une décision vous semble vraiment exagérée. Il est possible que même si elle dérange votre quotidien, vous approuviez cette décision parce qu'elle est l'expression du bon sens. Mais cela ne sera pas l'avis de tous et il peut y avoir des personnes en crise autour de vous. Cela concerne plus le 1er décan que les autres, ceux du 3ème étant plutôt valorisés, mis en lumière par le Soleil.

Balance

Vous qui avez un sens de la justice très prononcé, vous serez probablement indigné par une décision ou même par l'attitude intolérante adoptée par certaines personnes. Cela peut se passer autour de vous, comme cela peut concerner tout le monde parce qu'une loi sera passée et que personne n'en voulait. C'est un exemple. Cela dit, vous vous ferez rapidement une raison à travers ce que vous entendrez ou ce que vous lirez. Il se peut que votre avis soit de moins en moins tranché.

Scorpion

Si vos projets sont bouleversés 1er décan, si l'avenir vous semble un peu sombre, surtout ne désespérez pas, vous avez encore une petite quinzaine un peu difficile devant vous, puis cela se calmera. Au point qu'entre avril et mai, l'ambiance changera complètement et qu'il se pourrait même que vous soyez heureux ! Ce sera peut-être le point de départ d'un projet, d'une création, et même pour certains l'éventuelle arrivée d'un enfant, naturel ou adopté.

Sagittaire

Vous êtes un jupitérien et la dissonance entre votre planète et Mars ne peut que déchaîner vos foudres, 1er décan surtout. Essayez de ne pas dépasser les limites tout de même ! Surtout si une décision ou une action injuste sont la raison de votre colère et que vous ne pouvez rien y faire. Exprimez ce que vous ressentez, c'est mieux que de le garder pour vous, mais n'en faites pas non plus une crise qui va retentir dans votre vie privée et même dans votre vie professionnelle pour certains.

Capricorne

Mars et Jupiter sont fâchées et quand ces deux planètes pleines de colère sont fâchées, personne n'est content. Mais vous, Capricorne, vous êtes au-dessus de tout ça, Mars est en bon aspect avec vous, aussi garderez-vous votre calme. Cela dit, la colère peut venir de la nature : un volcan qui se réveille, par exemple, un barrage qui se rompt... Enfin, il se peut que j'exagère. La colère peut simplement être dirigée contre des décisions qui sont jugées absurdes.

Verseau

La dissonance entre Mars et Jupiter s'adresse aux natifs de janvier, qui se sentent probablement injustement traités et qui risquent de réagir de manière exagérée. Dans ce genre de situation, il ne faut pas riposter immédiatement, mais préparer soigneusement sa riposte de manière à ce qu'elle soit bien ciblée. 2ème décan, Mercure est arrivée chez vous et accentue votre rapidité d'esprit, votre intelligence des situations. De nouveaux contacts pourraient être dans votre actualité aussi.

Poissons

Vous serez sensible à la colère qui peut régner autour de vous. Parce que ce n'est pas vous qui serez furieux, ce sont des personnes de votre entourage qui seront très mécontentes - et le mot peut être faible. Ces fortes émotions peuvent être attribuées à une injustice - une loi qu'on aurait fait passer en force par exemple - mais il est aussi possible que l'un de vos proches subisse une situation injuste et, en bon Poissons, vous allez chercher le moyen de voler à son secours.