L'horoscope du 18 février 2021

publié le 18/02/2021 à 05:30

Bélier

Il va falloir prendre un peu de recul, 1er décan jusqu'au 1er mars, vous faire plus discret et réfléchir à ces comportements automatiques, dont vous n'êtes même pas conscient parfois, et qui vous nuisent. Comme de mettre la pression aux autres, ou être trop impatient. C'est à un travail sur vous-même que les Poissons vous invitent, de manière à entamer votre nouveau cycle (le 20 mars) dans les meilleures conditions. Et ce sera le cas puisque le Soleil et Vénus seront conjoints.

Taureau

La période Poissons, qui démarre aujourd'hui, est favorable à vos amitiés et aux relations professionnelles. Il est important que vous vous fassiez des alliés sur votre lieu de travail, que vous soyez un peu plus " politique " et que vous fréquentiez les personnes qui pourraient vous être utiles. Vous me direz que ce n'est pas votre façon de faire... Mais si vous avez des problèmes au boulot, cela ne vaut-il pas le coup d'essayer de vous faire accepter autrement qu'en étant simplement là ?

Gémeaux

1er décan, vous recevrez les influx du Soleil en Poissons jusqu'au 1er mars. Une période où vos rapports avec ceux qui détiennent l'autorité ne seront pas toujours très sereins et où vous aurez besoin de vous imposer envers et contre tous. Et ce sera de nouveau d'actualité quand Mars entrera dans votre décan, le 4 mars. Vous risquez alors d'être un peu trop autoritaire et colérique pendant quelques jours. Probablement une réaction à une vexation.

Cancer

En dépit de quelques soucis dans vos activités quotidiennes, la période Poissons sera positive. Après une difficile période Verseau, vous aurez la possibilité de vous détendre. Peut-être pourrez-vous vous évader pendant quelques jours (ce sont les vacances) et ainsi vous changer les idées. 1er décan jusqu'au 1er mars, mais tout le signe peut avoir des échos de ces agréables influences et surtout le 2ème décan : si vous n'êtes pas en vacances, les problèmes financiers pourraient commencer à s'arranger.

Lion

Enfin, le Soleil et bientôt Vénus ne s'opposent plus à vous. Les Poissons étant à présent aux commandes, vous allez probablement pouvoir arranger vos affaires financières. Peut-être pas dans l'immédiat, mais il faut un début à tout et cela peut être très bientôt le début d'une reprise ; pour vous, en tout cas. Cela va s'étaler jusqu'à l'arrivée du Bélier, le 20 mars. Il peut cependant y avoir une crise dans ce domaine mais c'est peut-être justement elle qui vous permettra de reprendre les choses en main.

Vierge

Le Soleil entre en Poissons ce jour, à 11h45 et entame une opposition avec vous qui n'est pas négative. Au contraire, vous allez faire la paire avec quelqu'un, dans le boulot ou amicalement. En tout cas, il ne vous est pas conseillé de faire cavalier seul pendant la période où les Poissons règneront. En outre, vous ferez des efforts pour être plus aimable, plus conciliant et vous attirer les bonnes grâces de certaines personnes, qu'il s'agisse de vos clients ou de vos proches.

Balance

On change de rythme avec les Poissons qui s'installent à 11h45 ! Autant la période Verseau était " speed ", autant celle-ci sera plus calme, voire trop à votre goût. Cela dit, ce signe gère votre travail et vos occupations quotidiennes en général, des domaines où les qualités/défauts des Poissons s'exprimeront. Vous aurez plus d'intuition et vous gagnerez à l'écouter, à ne pas trop réfléchir et à laisser votre instinct s'exprimer. Vous " sentirez " bien les gens et les situations.

Scorpion

Les Poissons étant un signe d'Eau, comme le vôtre, vous serez en phase avec la conjoncture qui s'installe aujourd'hui. Vous serez davantage dans le plaisir et vos priorités, en ces temps de vacances, seront liées à vos enfants - ou peut-être au désir d'avoir un enfant. Si c'est le cas, sachez que la prochaine arrivée de Jupiter en Poissons (avril-mai) pourrait vous permettre de réaliser votre voeu. Toutefois, votre créativité sera également dopée par la conjoncture, vos talents pourraient être reconnus (entre avril et juillet).

Sagittaire

Les Poissons représentent un secteur important de votre thème, à savoir la famille et la maison. Mais ce signe gère aussi tout ce qui se rapporte à votre intimité, à votre sensibilité et à votre susceptibilité. Vous serez probablement moins protégé que d'habitude et donc plus exposé à des émotions qui vous contrarieront ; mais, étant donné que Saturne est en bon aspect avec vous cette année, on peut penser que vous saurez vous contenir et contrôler ces remous intérieurs, très passagers.

Capricorne

Pour vous aussi, la période Poissons sera agréable et surtout un moment de détente pour la plupart d'entre vous. Les uns pourront partir en vacances et se changer les idées, les autres sauront diversifier leurs activités de manière, également, à se changer les idées. Les relations avec l'entourage proche (frères, soeurs) seront davantage au 1er plan, d'ailleurs il est très possible que vous ayez à aider l'un d'entre eux, que ce soit matériellement ou psychologiquement, ou que ce soit lui/elle qui vous aide.

Verseau

En Poissons, le Soleil éclaire à présent votre secteur 2, celui qui gère vos besoins, qu'ils soient matériels ou affectifs. Une bonne période pour obtenir ce que vous voulez des autres en étant à l'écoute de ce qu'ils vous disent et surtout de ce qu'ils ne vous disent pas. Il faudra savoir lire entre les lignes et interpréter ce qu'on vous dit mais ne pas tout croire ! Les utopies peuvent en effet être fréquentes en période Poissons. 1er décan, ça durera une journée, pas plus, d'ici le 1er mars.

Poissons

Bon anniversaire ! Et si vous êtes né ces jours-ci, Jupiter commencera à faire sentir sa présence dans votre signe à partir d'avril. La chance, les opportunités seront au rendez-vous pour la grande majorité des natifs du 1er décan. D'ici là, ce sont les autres décans qui seront bien servis, dès la semaine prochaine, avec la conjonction du Soleil et de Vénus le jour de leur anniversaire. C'est le signe que l'amour - ou l'argent - seront prépondérants dans les mois qui viennent.