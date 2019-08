L'horoscope du 14 août 2019

publié le 14/08/2019 à 07:19

Bélier

Les chanceux du jour sont ceux du 2e décan, ceux-là même qui reçoivent à la fois Saturne et Jupiter. Mais Jupiter l'emporte aujourd'hui et la joie de vivre aussi. C'est vrai qu'avec Saturne en dissonance, et à cause du problème qu'elle soulève, vous avez perdu de cette appétit de vie qui vous caractérise. Mais aujourd'hui, la conjoncture positive est plus forte que la conjoncture négative car Saturne rétrograde depuis mai, et jusqu'en septembre.

Taureau

3ème décan, avec trois astres dont Mars dans votre secteur de la famille et de la maison, difficile de maintenir l'harmonie entre les uns et les autres. Mais, patience ! La conjoncture se défera ce dimanche, Mars faisant son apparition en Vierge. Pendant plusieurs jours, la planète sera en phase avec le 1er décan et oubliera le 3e qui en terminera alors avec les soucis familiaux, ou concernant la maison, la semaine prochaine avec l'entrée également du Soleil en Vierge. Nous en reparlerons.

Gémeaux

C'est une journée idéale, surtout pour le 2e décan qui pourrait trouver une solution convenable à un problème juridique ou administratif qui dure depuis des mois. En effet, Jupiter (qui s'oppose à vous et peut être représentatif de ces contrariétés) a repris une marche directe ce lundi et si vous êtes né autour du 5 juin vous êtes les premiers à pouvoir vous débarrasser de vos tracasseries... ou à conclure un " deal ". Les autres vont suivre, au rythme de l'avancée de Jupiter en Sagittaire.

Cancer

Il y a du ramdam chez votre voisin Lion, 1er et 3e décan. Ce qui signifie que des questions d'argent risquent de créer une ambiance légèrement orageuse. Et en parler ne peut que se terminer en dispute ou en incompréhension totale... Mais c'est une conjoncture passagère, donc un problème très circonstanciel et qui n'est pas amené à durer. L'ennui avec vous, c'est que vous prenez tout trop à cœur, sauf ceux du 1er décan qui sont en train de se libérer de ce schéma.

Lion

Ceux de juillet sont toujours sous haute tension, alors que l'ambivalente rencontre Vénus/Mars dans votre 3e décan peut produire un coup de cœur ou une dispute. Selon votre thème natal, vous pourriez en effet tomber - ou être déjà - très amoureux, mais la conjonction de ces deux planètes produit aussi souvent un rapport de force, du conflit, et même parfois une colère contre vous-même parce que vous pensez avoir pris une mauvaise décision ou avoir mal agi.

Vierge

L'actuelle position du Soleil dans le 3e décan du Lion a une légère influence sur votre 3e décan qui semble plus réservé et même plus timide que jamais. On dirait que vous vous êtes réfugié dans votre coquille, dans votre monde à vous, où tout doit n'être qu'ordre et tranquillité. Mais la réalité n'est pas loin et elle va se rappeler à vous à travers du travail, chez vous, au bureau et même si vous êtes en vacances : vous aurez du mal à vous détendre avec tout ce que vous avez en tête.

Balance

Les petits coups de pouce du destin, ça existe, il y a des jours comme ça où tout ce que vous avez prévu se déroule parfaitement ; vous pourrez être content de vous. D'ailleurs, comme hier et comme demain, vous aurez certainement droit à des compliments qui flatteront votre ego et vous donneront un moral d'acier. Même si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne (2e décan). Et si vous ne faites pas trop étalage de vos chances, vous serez encore plus admirable !

Scorpion

Quelques petits soucis familiaux pour vous, qui ne vous sentirez pas bien connecté à vos proches. Et le 1er décan notamment qui a du mal à être dans l'échange. Toute tentative d'explication se termine mal, vous ne pouvez pas parler avec la personne sans qu'il y ait des éclats de voix. La personne en question est la même que celle dont je vous parlais hier : conjoint, enfant ou parent avec qui les problèmes relationnels ne datent pas d'aujourd'hui. Évitez toute forme de provocation.

Sagittaire

Encore une journée excitante et ce n'est pas terminé. Le 2e décan profite de bons et chanceux influx, une occasion pourrait se présenter, à saisir rapidement. Votre chance à vous, les Sagittaire, c'est justement que vous avez le sens de l'opportunité et que vous savez réagir très rapidement. Si vous êtes né autour du 7 décembre, vous devriez normalement être aux anges ; mais, comme je vous le dis toujours, cela dépend beaucoup de votre thème de naissance.

Capricorne

Le bon aspect qu'Uranus envoie au 1er décan est activé ces jours-ci, vous vous sentez plus libre dans votre tête, dans votre vie et moins écrasé par les responsabilités. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, avec Uranus on progresse et on régresse, mais on finit par avancer quand même et par se découvrir de nouveaux amis, de nouveaux centres d'intérêt, ou même par se découvrir soi-même : une facette de sa personnalité qui avait été mise de côté et même parfois ignorée volontairement.

Verseau

Le 2e décan aura la baraka aujourd'hui, vous vous sentirez très positif et bien relié aux autres. En outre, l'un de vos projets semble avoir repris sa progression. C'est dû au fait que Jupiter - en charge de vos nombreux projets - a repris une marche directe lundi dernier et vous allez voir ce que vous allez voir ! Notamment si vous êtes né autour des 3 et 4 février ; mais tout le 2e décan aura droit à de bons et parfois surprenants influx jusqu'au 13 octobre.

Poissons

Vous pourriez vous attacher à quelqu'un qui n'est pas votre genre, quel que soit votre décan. Écoutez votre intuition au lieu d'être séduit par les apparences. Vous serez en effet (éventuellement) attiré par quelqu'un qui est de toute évidence très séducteur/séductrice, et qui correspond en tout point à votre idéal... en tout cas physiquement. Mais derrière le physique, il y a une personnalité et vous avez intérêt à la découvrir avant de vous laisser aller à vos sentiments.