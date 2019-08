L'horoscope du 13 août 2019

publié le 13/08/2019 à 07:19

Bélier

Je vous l'ai dit hier, le ciel est bienveillant et ça continue, vous avez les meilleurs atouts pour séduire et être séduit 3e décan : on pourrait vous faire les yeux doux, ou c'est vous qui enverrez des signaux à quelqu'un qui vous plaît et ça marchera. Sinon, il peut y avoir plusieurs autres choses très plaisantes au programme, vous avez peut-être prévu d'aller voir des amis pour casser un peu le rythme de vos vacances, ou alors vous allez faire quelque chose de totalement inédit.

Taureau

1er décan, vous pourriez avoir la désagréable impression que plus rien n'est comme avant, tout semble aléatoire mais vous ne pouvez que vous adapter à la situation. Il semble que vous n'avez pas d'autre choix, mais au bout de cette période difficile, c'est-à-dire l'année prochaine (si vous êtes né entre le 23 et le 28 avril) vous vous sentirez libéré d'une situation qui empiétait de beaucoup sur votre liberté, ou qui était porteuse d'angoisses, de stress qu'il était difficile de contrôler.

Gémeaux

La conjoncture est excitante pour le 3ème décan, qui reçoit les influx de trois planètes dont Vénus. Prévoyez un coup de coeur ou un passionnant voyage. Cela dit, vous pourriez aussi apprendre une nouvelle surprenante, un scoop ! Dans les prochains jours, l'actualité peut en effet nous réserver à tous une surprise. En ce qui concerne ceux du 1er décan, ils sont les plus connectés à l'actualité et aux surprises qu'elle peut nous réserver dans le domaine politique, voire scientifique.

Cancer

Ne cherchez pas à ce que tout soit parfait, et surtout pas ceux qui vous entourent ! Et même si leurs défauts vous sautent aux yeux, évitez les petites remarques. Je me doute que ce sera un peu difficile dans les prochains jours de ne pas dire ce que vous pensez aux uns et aux autres, mais vous risquez de gâcher l'ambiance, surtout si vous êtes en vacances à plusieurs. Dites-vous que vous aussi vous n'êtes pas parfait et qu'on ne vous le fait peut-être pas remarquer !

Lion

C'est le seul jour de la semaine qui sera un peu sous tension, mais juste pour le 1er décan qui va semble-t-il être un peu secoué par un échange contrariant. Cependant vous connaissez déjà la situation, c'est toujours la même, faite de craintes et parfois de révolte contre une situation que vous ne contrôlez pas. Ceux de fin juillet sont les plus concernés, mais la conjoncture n'est pas toujours active, vous avez de longues périodes où il ne se passe rien !

Vierge

Vous étiez bien parti pour vous reposer et voilà que vous allez vous stresser en pensant au boulot et à tout ce qui vous attend lorsque vous rentrerez. Est-ce vraiment le moment d'anticiper vos devoirs et autres projets dont il va falloir s'occuper activement en septembre ? Cela dit, une petite dose de stress pour vous c'est comme d'avaler une boisson énergisante ; vous en avez peut-être besoin pour ne pas vous endormir.

Balance

On ne pourra que vous apprécier dans les prochains jours et vous faire mille compliments tant vous serez une sorte de lumière, un guide pour les autres. Cela se manifestera sans doute dans le domaine amical ou dans vos relations avec vos enfants, l'un d'entre eux en particulier qui a besoin que vous vous occupiez un peu plus de lui en ce moment. Il est possible que certains aient à se montrer fermes et autoritaires, en particulier si vous êtes du 3ème décan.

Scorpion

C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi qu'il peut y avoir des échanges tendus avec l'un de vos proches, votre conjoint ou l'un de vos enfants, 1er décan. Je vous rappelle que la situation n'est pas nouvelle, que votre façon d'être en relation avec les autres est remise en question par leur attitude à votre égard. Cela doit vous faire réfléchir à ce que vous pourriez changer dans vos comportements pour que vos relations s'améliorent et quelle concession vous devez peut-être faire.

Sagittaire

Vos relations avec votre entourage sont au premier plan et l'un de vos proches pourrait vous réserver une surprise, ou c'est vous qui chercherez à surprendre. Vous serez un brin provocant et tiendrez un discours qui peut choquer, mais vous ferez exprès, pour voir les réactions des autres. En fait, vous serez curieux de tout aujourd'hui et vous irez facilement vers les autres, même si vous ne les connaissez pas ! Vous créerez de nouveaux liens, ce sera un besoin !

Capricorne

Vous pourriez être préoccupé ces jours-ci par une histoire d'argent qu'on vous doit et que vous êtes obligé de réclamer, ce qui n'est pas normal selon vous. Vous qui, normalement ne laissez pas traîner les factures à payer, vous avez du mal à admettre que les autres le fassent et semblent se moquer totalement du fait que vous avez peut-être besoin de cette somme pour boucler votre mois ou parce que vous avez, justement, une importante facture à payer.

Verseau

La Lune s'installe chez vous cet après-midi et active la dissonance Mercure/Uranus. Une discussion pourrait vous réserver une surprise de taille, 1er décan. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain : ces quelques jours (jusqu'à samedi) où Mercure et Uranus sont en bisbille peuvent vous valoir un retournement de situation ou un imprévu de taille. La situation peut autant provoquer en vous une forte anxiété s'il y a un choix à faire, ou au contraire une importante excitation.

Poissons

Ne vous lancez pas dans une discussion où vous n'aurez pas le dernier mot. La meilleure attitude avec ceux qui ont toujours raison : leur dire qu'ils ont raison. Cela clôt la discussion et ne vous empêche pas de penser ce que vous avez envie de penser... Persuader, par exemple, un Sagittaire, un Taureau, un Lion ou un Verseau qu'ils ont tort est une gageure et il n'est pas conseillé de relever le défi car ces signes adorent vous persuader qu'ils détiennent la vérité. Mais à chacun la sienne !