L'horoscope du 17 octobre 2018

publié le 17/10/2018 à 06:02

Bélier

Un projet pourrait bien vous trotter dans la tête, 1er décan, et vous avez de belles chances de pouvoir le concrétiser d'ici peu, grâce aux bons influx de Jupiter. Vous mettrez toutes les chances de votre côté et il ne faudra pas vous laisser décourager par la dissonance de Saturne qui peut rendre les choses plus difficiles à concrétiser que vous le pensez. Mais Saturne est directe et sortira de votre champ d'action en décembre, laissant la place à Jupiter et à ses développements.

Taureau

Vous vous tiendrez à carreau aujourd'hui parce que vous penserez que vous êtes la cible de l'un de vos supérieurs. C'est peut-être la réalité, natif du 1er décan, mais dans certains cas cela pourrait être de l'ordre du fantasme. Essayez de bien faire la différence entre les faits concrets et ce que votre imagination vous présente. 2e décan, né autour des 4, 5, 6 mai, il pourrait y avoir un gros désaccord avec votre direction, ou avec votre conjoint, voire l'un de vos parents. Faites le gros dos.

Gémeaux

Certains d'entre vous se sont fait un allié de poids au sein de leur entreprise. C'était une très bonne idée parce qu'aujourd'hui vous aurez besoin de lui, ou elle. N'hésitez pas à faire appel à cette personne si vous sentez qu'on vous cherche noise, mais ne dénoncez personne. Parlez du mauvais esprit qui peut éventuellement régner, mais pas d'accusations ciblées. 2e décan, un bon aspect de Mars vous insuffle une belle énergie pour démarrer quelque chose.

Cancer

Non seulement vous êtes un peu débordé, 2e décan, mais quelqu'un cherche à vous faire sortir de vos gonds. Ne lui offrez pas ce plaisir, s'il vous plaît ! D'autant plus que demain ou après-demain vous aurez la possibilité de lui dire ses quatre vérités, tranquillement et en souriant, de manière à ce qu'il ou elle ne puisse pas vous reprocher d'être agressif. 3e décan né après le 18 juillet, Jupiter vous offre encore quelques occasions de vous remettre en selle professionnellement.

Lion

Les deux jours qui viennent seront délicats, vous serez trop sensible et trop réactif pour qu'il n'y ait pas un problème relationnel, en famille ou au boulot. Vous réagirez au quart de tour, surtout né entre le 2 et le 7 août, et il ne fera pas bon se trouver sur votre chemin ! Mais c'est l'attitude des autres, ou de votre conjoint, qui en sera responsable, penserez-vous. Toutefois, êtes-vous sûr de ne pas avoir un peu ou beaucoup provoqué cette personne ?

Vierge

Le travail est souvent votre principale source de satisfaction, surtout quand tout marche comme sur des roulettes, ce qui est le cas pour ceux du 1er décan et du début du 2ème. Vous avez franchi une étape, grimpé une marche ou fait parler de vous au cours de l'année et cela porte ses fruits aujourd'hui. Certains pourront même s'agrandir, au plan professionnel ou personnel, dans les prochains mois ; vous pourriez déménager votre bureau, par exemple.

Balance

Surveillez vos dépenses aujourd'hui et surtout celles qui serviraient à compenser une insatisfaction, un manque ou votre culpabilité si vous êtes du 1er décan. En effet, Saturne avance dans le zodiaque (en Capricorne) et vous fait revivre certaines situations qui ont vu le jour en début d'année (voire fin 2017). Toutefois, c'est le dernier passage de Saturne et il doit vous servir à tirer un trait sur ce qui s'était passé les premiers mois de l'année.

Scorpion

Ne paniquez pas parce que votre chéri/e ou un ami proche a des velléités d'indépendance. C'est vous qui devez changer et être moins possessif. Pas l'autre. Dites-lui ce que vous ressentez, même si c'est de la peur et que votre orgueil s'y refuse ; l'autre peut être touché par la crainte que vous avez de le ou la voir vous quitter ou vous tromper. Aujourd'hui et demain vous verront particulièrement sensible, vous aurez des réactions parfois exagérées.

Sagittaire

Le moment le plus agréable de la journée sera celui où vous aurez des nouvelles d'un ou une amie avec qui vous avez un projet, professionnel ou amoureux. Vous êtes peut-être conquis par cette personne et vous avez envie de mieux le ou la connaître, d'entamer une vraie relation... Mais cela peut aussi être quelqu'un rencontré dans le cadre du travail et dont vous pensez qu'il ferait un bon partenaire pour l'un de vos projets.

Capricorne

Vos besoins, en particulier financiers, sont au 1er plan aujourd'hui. On vous doit probablement de l'argent et vous êtes obligé de réclamer, ce qui vous défrise. Demander est quelque chose de très difficile pour le vrai Capricorne qui est souvent le plus orgueilleux des signes. Mais vous n'avez plus envie d'attendre, il ne faut quand même pas exagérer pensez-vous, et vous avez raison. Faites un mail, ou appelez, et ainsi vous accélérerez les choses.

Verseau

La Lune est chez vous, ne vous étonnez pas si votre nature angoissée et impatiente refait surface pendant quelques heures, 1er décan notamment. En outre, si vous êtes né à la fin du 1er décan et au début du 2ème (31 janvier, 1er février) Mercure entame une dissonance avec Mars qui va durer jusqu'en milieu de semaine prochaine et qui touchera alors tout le 2ème décan : on va vous dire quelque chose qui vous fera réagir très fort.

Poissons

Il se peut que vous vous soyez encore mis dans une situation délicate sur le plan financier, 2e décan. C'est un cercle vicieux dont vous pourrez sortir en 2019. En effet, vous recevrez alors un bon aspect de Saturne, planète de la réflexion, de la raison, et vous serez plus réaliste côté argent. Vous vous efforcerez de moins dépenser et surtout d'anticiper ce que vous devez absolument payer (taxes, impôts) au lieu de vous trouver face à des factures que vous ne pouvez pas régler.