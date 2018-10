publié le 13/10/2018 à 06:31

Bélier

2e décan, vous avez Mars de votre côté depuis hier et jusqu'au 29 du mois. Elle pourrait donner le top de départ à un projet lié à une idée très originale. En principe Mars ne rencontrera aucun obstacle, donc vous non plus. Seul votre caractère parfois trop autoritaire peut faire grogner les autres, ceux dont vous avez besoin pour mener votre projet à bien. Donc sachez les épargner si vous êtes en colère, ne les secouez pas trop !

Taureau

Né en avril, Vénus revient face à vous et s'alliera la semaine prochaine avec Mercure. Un rendez-vous positif ou une rencontre vous donneront le sourire. Cela concernera surtout ceux qui sont né fin avril et début mai, parce que ceux du tout début du signe sont toujours sous l'influence déstabilisante d'Uranus et ce n'est pas le moment de faire une rencontre amoureuse, ou d'aborder un important rendez-vous professionnel. Il y aurait un imprévu (mercredi prochain).

Gémeaux

Un week-end où vous aurez tellement besoin de vous sentir accepté par les autres, ou par un autre, que vous en ferez trop et obtiendrez l'effet inverse. Essayez de ne pas vous montrer envahissant, de ne pas parler ou rire trop fort, cela finirait par agacer vos proches. Si vous êtes en bande, en groupe avec des amis, évitez de raconter trop d'histoires drôles ou de vous moquer ouvertement de certaines personnes ; vous ne feriez pas rire et on vous en voudrait.

Cancer

Jupiter terminera bientôt son transit en Scorpion mais elle est encore à votre disposition 3e décan et il n'est pas exclu que vous puissiez faire une conquête. Que ce soit sur le plan amoureux ou amical, vous saurez vous faire apprécier et votre pouvoir de séduction sera décuplé. Il l'est déjà depuis quelque temps, aussi avez-vous pu déjà attirer l'attention sur vous... Toutefois, l'arrivée d'un enfant ou le début d'une grossesse peuvent également être au programme.

Lion

2e décan, né après le 3 août, Mars entame une opposition avec vous. Si vous voulez obtenir quelque chose, la manière forte est à proscrire. Allez-y mollo, acceptez les compromis, soyez conciliant, c'est dans votre intérêt ! Vous aurez face à vous quelqu'un de très déterminé à vous refuser ce que vous demandez et si vous vous affrontez, si vous ne prenez pas de chemins détournés, vous risquez de vous heurter à un mur.

Vierge

Grâce à Vénus et Mercure, une relation complice pourrait de nouveau se manifester. Mais vous ne serez plus dans le même contexte qu'en septembre. Vous aurez l'impression que cette complicité n'existe plus, aussi attendez que Vénus termine sa rétrogradation en novembre et revienne aux positions d'aujourd'hui en décembre. Entre-temps, vous aurez eu l'opposition de Mars (2ème quinzaine de novembre) et vous aurez eu une décision à prendre.

Balance

Un petit déplacement, une grande balade ? Partez donc vous aérer ce week-end, cela vous fera le plus grand bien, autant sur le plan moral que physique. Mais vous pouvez aussi aller voir l'un de vos proches - ami, frère, soeur, etc. - et oublier tout ce qui vous tracasse en discutant avec cette personne. 2e décan, vous héritez d'un bon aspect de Mars, actif jusqu'au 29 octobre et rien ne pourra vous arrêter quand vous aurez décidé de quelque chose : quelle volonté bien affirmée !

Scorpion

Votre 2e décan va devoir supporter Mars pendant quelque temps, avec ce que cela comporte d'efforts et parfois de combats à mener contre vous-même. Aussi ne serez-vous pas de très bonne humeur jusqu'au 29 octobre, date à laquelle Mars s'intéressera à votre 3e décan. Celui-ci est plutôt bien servi en ce moment, profitez-en ! Né après le 17 novembre, Jupiter passe " sur " votre Soleil et la chance pourrait l'accompagner, ça dépend de votre thème natal.

Sagittaire

Au contraire du voisin Scorpion, vous pourrez compter sur Mars pour disposer d'une énergie quasi-illimitée, vous imposerez vos idées envers et contre tous. Vous serez le meilleur pour polémiquer et clouer le bec à vos contradicteurs. Évidemment, cela doit s'appliquer de préférence dans votre travail, à la maison cela pourrait donner lieu à des affrontements pour savoir qui a raison. Le Sagittaire ne désarmant jamais dans ce domaine !

Capricorne

Vénus revient former un bon aspect avec votre Soleil, comme en septembre, et sa rencontre avec Mercure sera un moment intéressant la semaine prochaine. Mais sachez que Vénus étant rétrograde, ce sera quelque chose qui se passera dans votre tête, ou que vous observerez, mais il n'y aura pas d'action ou d'événement à proprement parler. Il faudra attendre que Vénus ait terminé sa rétrogradation et repasse à ce même endroit en décembre (natif du 1er décan).

Verseau

A votre tour, 2e décan, de devoir supporter la présence de Mars jusqu'au 29 du mois. Il se peut que vous soyez investi à fond dans un travail ou un conflit. La plupart d'entre vous auront en effet beaucoup à faire tant que Mars transitera leur Soleil, ce qui peut durer quelques jours pour chacun, pas plus. Et s'il s'agit d'un conflit, comme vous serez très réactif (trop !) vous risquez de claquer la porte sans plus attendre tant vous serez énervé.

Poissons

Courage, vous aurez quelques obligations à supporter ce week-end, elles vous prendront du temps sur vos loisirs, mais vous serez libéré demain après-midi ! Faites ce que vous devez faire si vous ne voulez pas éprouver de culpabilité et être mal dans votre peau... Par ailleurs, 1er décan né fin février, Vénus reforme un bon aspect avec vous mais elle est rétrograde et vous pourriez avoir à réfléchir sur l'avenir d'une relation que vous avez nouée à la fin de l'été.