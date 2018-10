publié le 15/10/2018 à 06:01

Bélier

Le Soleil met le 3e décan en vedette : tout ira bien si vous faites l'effort d'être à l'écoute de l'autre et si vous ne lui imposez pas vos désirs sans en discuter. Vous avez souvent tendance à penser que les autres veulent la même chose que vous ou qu'ils n'ont pas à discuter ce que vous décidez, mais cela peut se retourner contre vous à la longue car votre partenaire se sent nié. Ne faites pas cavalier seul cette semaine, ce n'est pas vraiment le moment !

Taureau

Vénus et Mercure s'opposent à vous ces jours-ci, l'occasion pour vous d'accepter un rendez-vous avec quelqu'un à qui vous plaisez. Donnez-lui sa chance ! Que ce soit le bon ou la bonne est une chose que vous ne maîtrisez pas, ce que vous maîtrisez c'est votre attitude, positive ou négative selon votre état d'esprit. 2e décan, un aspect dynamique de Mars semble vous imposer beaucoup de travail et de contraintes au cours de cette semaine (mercredi, jeudi surtout).

Gémeaux

Vous aurez la cote cette semaine, natif du 2e décan, vos idées seront appréciées et il faut dire que vous saurez les défendre avec beaucoup de conviction, bravo ! Attention, vous pourriez déclencher des polémiques mais c'est probablement ce que vous rechercherez car vous ne détestez pas cela. 3e décan, vous bénéficierez des derniers rayons du Soleil en Balance avant son entrée en Scorpion la semaine prochaine. Acceptez les invitations, sortez, voyez du monde...

Cancer

Né fin juin, début juillet, la conjoncture accentue votre volonté de charmer ceux que vous rencontrez, autant dans votre travail que dans votre vie personnelle. Votre pouvoir de séduction devrait être à son maximum et vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire si quelqu'un vous attire. D'ailleurs, l'attirance sera réciproque semble-t-il. 3e décan, des affaires de famille ou une question concernant la maison risquent de vous préoccuper cette semaine, mais rien de très ennuyeux.

Lion

2ème décan, né entre le 4 et le 10 août, un rapport de force marquera cette semaine. Vous vous heurterez à quelqu'un qui sera aussi fort que vous, et c'est là tout le problème parce qu'il faudra que vous acceptiez un compromis. N'allez pas à la bagarre, cela ne servirait à rien et il y aurait un gros clash entre mardi et jeudi. A priori, cela se passera avec un membre de votre famille ou quelqu'un de votre clan professionnel qui vous refusera quelque chose.

Vierge

Prenez vite vos contacts et rendez-vous, ce début de semaine vous est favorable sur le plan des échanges si vous êtes né fin août et début septembre aussi. S'il s'agit d'un rendez-vous professionnel, vous l'aurez tellement bien préparé que rien n'ira de travers et, a priori, vous obtiendrez ce que vous êtes venu chercher. Mais il peut aussi être question de revoir l'un de vos proches que vous aviez un peu laissé tomber (un frère, une soeur, un cousin, etc.)

Balance

Bon anniversaire au 3ème décan, une année beaucoup plus calme et parfois prospère pour certains, ayez confiance en vous et on vous fera confiance. Tout se jouera dans les prochains moins en termes de confiance, commencez dès à présent à travailler dessus. En outre, grâce à Jupiter en Sagittaire très bientôt, vous allez pouvoir développer votre commerce, vous faire connaître par la pub ou même faire parler de vous ou de vos entreprises. Le bouche à oreille fonctionnera bien lui aussi.

Scorpion

Chez vous, Vénus et Mercure se rencontrent et créent de bonnes conditions pour des retrouvailles professionnelles ou amoureuses. 1er et 2ème décan. Vénus étant rétrograde, vous aurez certainement tendance à rester un peu sur la réserve, pour savoir si vous pouvez faire confiance ou non. Cela vous prendra du temps puisque Vénus ne reviendra aux mêmes positions que cette semaine qu'en décembre. Mais ne vous investissez pas tant qu'elle est rétrograde (16/11).

Sagittaire

La vedette de la semaine c'est le 2ème décan, grâce à de bons influx énergétiques de Mars. Vous serez très entreprenant, mais parfois un peu trop bavard. Veillez à ne pas monopoliser les conversations et à ne pas parler trop vite, vous pourriez vous montrer indiscret ou dire des choses que vous devez garder pour vous. 3e décan, ce sont vos alliances professionnelles et vos amitiés qui seront au premier plan dans les prochains jours.

Capricorne

Vous apprécierez la rencontre Vénus-Mercure, surtout aujourd'hui car vous aurez une agréable nouvelle natif de fin décembre, ou un chèque au courrier : une somme que vous ne pensiez pas recevoir si vite. Un rendez-vous sous le signe de l'amitié peut aussi être au programme, encore une fois si vous êtes de fin décembre. 3e décan, votre agenda est bien rempli cette semaine, vous aurez beaucoup de responsabilités à gérer.

Verseau

Mars transite votre 2e décan. Né entre le 1er et le 6 février, votre impatience atteindra des sommets cette semaine, votre tendance à être en colère aussi. Un rien vous agacera, vous irritera et ce sont les autres qui en feront les frais parce que vous ne serez pas toujours agréable à vivre. Prenez votre temps, ne vous énervez pas si on vous fait attendre, profitez-en pour faire autre chose, mais vous énerver et râler ne servira pas à grand-chose.

Poissons

Une semaine propice à vos amours 1er décan, mais si vous êtes du 2ème Mars est mal placée et indique que vous avez un souci d'argent à régler au plus vite. Né entre le 3 et le 8 mars, vous n'êtes pas gâté car vous pourriez aussi avoir un petit souci de santé, très passager : une douleur quelque part et qui a du mal à céder, ou un petit virus (rhume, etc.) à ne pas négliger. 3ème décan, il n'est pas impossible que vous remplissiez vos caisses jusqu'au 8 novembre.