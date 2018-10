L'horoscope du 16 octobre 2018

publié le 16/10/2018 à 06:25

Bélier

Normalement, Saturne (qui représente vos ambitions) devrait vous aider à atteindre un objectif que vous poursuivez depuis longtemps, natif de mars. Sauf qu'avec cette planète rien n'est facile et tout vous demande du temps, de la persévérance et de la patience. Mais quand c'est nécessaire, vous êtes capable de mettre votre impatience naturelle de côté et c'est ce que vous avez la possibilité de faire grâce aux influx de Saturne.

Taureau

L'actuelle position de Saturne, planète maîtresse du temps et de la conscience, vous permet d'intégrer en douceur certains changements un peu dérangeants. La raison en est que vous n'aimez pas le changement, si on vous écoutait, tout resterait toujours pareil, surtout quand les choses vont bien. Mais la vie c'est le mouvement et il y a un sacré mouvement en ce moment, ou à venir très bientôt. Grâce à Saturne, vous comprenez qu'il est indispensable.

Gémeaux

C'est excitant pour le 2ème décan, mais pas pour le 1er. Saturne vous demande de vous stabiliser dans un job ou, peut-être, de gérer un management par le stress. Comme vous êtes très nerveux de nature, cela n'arrange pas les choses et vous ne pouvez rien faire, si ce n'est tenter de vous détacher du problème, de ne pas en être atteint. Cela durera le temps que Saturne s'en aille vers le 2e décan, c'est-à-dire jusqu'en décembre au plus tard (selon votre date de naissance).

Cancer

Né en juin, vous n'en avez plus pour longtemps avec l'opposition de Saturne et avec le choix difficile que vous avez à faire. Devez-vous garder ou jeter ? Cela s'applique autant dans votre vie professionnelle, avec un job qui vous ennuie, que dans votre vie personnelle à cause d'un partenaire qui vous ennuie aussi. Mais certains natifs sont déjà passés à autre chose car Saturne les a lâchés : il s'agit de ceux qui sont nés avant le 27 juin.

Lion

Saturne s'est installée dans votre secteur du travail et de la forme, elle accentue votre perfectionnisme dans les deux domaines et vous vous épuisez un peu. Vous exigez beaucoup de vous et de vos collaborateurs, quitte à ce qu'ils vous critiquent derrière votre dos, mais vous exigez autant de vous-même ! Côté forme, vous avez peut-être entrepris un régime drastique, soit parce que vos analyses n'étaient pas bonnes, soit parce que vous avez quelqu'un à séduire.

Lion

Saturne s'est installée dans votre secteur du travail et de la forme, elle accentue votre perfectionnisme dans les deux domaines et vous vous épuisez un peu. Vous exigez beaucoup de vous et de vos collaborateurs, quitte à ce qu'ils vous critiquent derrière votre dos, mais vous exigez autant de vous-même ! Côté forme, vous avez peut-être entrepris un régime drastique, soit parce que vos analyses n'étaient pas bonnes, soit parce que vous avez quelqu'un à séduire.



Vierge

Vous pouvez dire merci à Saturne, grâce à un travail de réflexion sur vous-même, vous avez pris de la force et une assurance que vous n'aviez pas, 1er décan. C'est d'ailleurs assez rare chez la Vierge, le signe du zodiaque qui doute le plus (avec votre ami Scorpion). Et il faut espérer que lorsque Saturne vous quittera et qu'elle s'intéressera au 2e décan (décembre), vous conserverez cet équilibre que vous avez acquis et qui fait que vous réussissez dans ce que vous faites.

Balance

2e décan, né avant le 10 octobre, profitez des influx de Mars pour vous lancer : montrez ce dont vous êtes capable, ayez de l'audace, vous serez content de vous. De plus, Mars en Verseau est très créative et vous avez le pouvoir d'innover, de ne rien faire de banal comme ce que font les autres. Si vous êtes artiste par exemple, vous créerez de manière originale et cela attirera les regards. 1er décan, né avant le 27/9, Saturne vous lâche enfin ; ça va être moins lourd pour vous.

Scorpion

Saturne est la planète du jour et elle est en harmonie avec votre 1er décan. Certes, elle vous donne des leçons, mais des leçons qui vous seront longtemps utiles. Certains pourraient faire une formation, un stage, apprendre quelque chose qui va leur permettre d'étendre leurs connaissances et leur savoir-faire. Mais d'autres seront en froid avec un proche et si vous voulez vous réconcilier ça ne va pas être facile car vous allez devoir faire amende honorable.

Sagittaire

1er décan, pour vous aussi Saturne est donneuse de leçons et surtout dans le domaine de l'argent et de la manière de le dépenser. Il faut vous réfréner. Vous ne pouvez plus dépenser comme avant, votre consommation doit être moins importante si vous ne voulez pas avoir d'ennuis. Cela dit, c'est peut-être déjà fait et vous prenez conscience de vos exagérations et autres négligences. L'important est d'intégrer le fait que cela doit changer.

Capricorne

La Lune et Saturne sont chez vous, vous maîtriserez trop votre sensibilité ou aurez mal quelque part. 1er décan, vos os peuvent vous faire souffrir ces temps-ci. Soit c'est l'âge, soit vous vous êtes cassé quelque chose récemment, soit votre dos souffre d'une mauvaise position. Dans ce cas, essayez l'ostéopathie, elle peut donner de bons résultats. D'autres Capricorne seront juste un peu déprimés ou très fatigués, mais cela ne va pas durer (1er décan).

Verseau

Né en janvier, Saturne évolue dans l'ombre de votre signe, cela veut dire que vous vous heurtez à des décisions sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Vous êtes un peu le pot de terre contre le pot de fer, vous ne pouvez en aucun cas contester ce qui est décidé, ce qui vous est imposé, et votre nature rebelle en souffre. Mais vous ne pouvez pas faire autrement que vous adapter à ce qui vous est demandé, même si cela vous heurte.

Poissons

Vous le savez déjà, mais ça fait toujours du bien à entendre, Saturne vous rend le plus grand des services, 1er décan, elle vous a donné l'idée d'un important projet. Vous vous êtes découvert une nouvelle passion, ou vous avez approfondi certaines connaissances et vous avez envie aujourd'hui d'en faire quelque chose de concret, que ce soit dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Un nouveau job, une voie différente dans votre entreprise ?