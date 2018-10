publié le 14/10/2018 à 06:11

Bélier

1er décan, vous risquez encore une petite crise passagère dans votre couple, vous aurez du ressentiment à l'égard de votre partenaire, pour qui rien n'est simple. Vous le/la trouverez en effet très compliqué et n'exprimant pas clairement ses désirs ou ses sentiments. Vous, vous êtes beaucoup plus direct que ça et cette Vénus en Scorpion commence à vous casser les pieds. Encore un passage dans la 1ère quinzaine de décembre et ce sera terminé.

Taureau

Né en avril, retour de l'opposition de Vénus, et ce n'est pas la dernière. Vous ne serez pas d'accord avec votre conjoint ou au contraire ferez front commun ? Les deux interprétations sont valables, cela dépend de la position de Vénus dans votre thème natal. En tout cas, vous aurez le choix d'unir vos voix ou de faire le contraire face à un problème relationnel avec un proche ou avec un enfant. Un problème qui date déjà du mois de septembre.

Gémeaux

Vous n'avez pas tout pour plaire, c'est ce que Vénus vous fait croire. Arrêtez de vous comparer aux autres et vous verrez qu'il sera plus facile de vous accepter. Vénus s'adresse de nouveau à votre premier décan et sa position dans un secteur qui pratique la critique et le besoin de perfection peut vous entraîner à vous regarder à la loupe et à ne voir que vos défauts. Évidemment, si vous êtes en couple, vous ne serez pas très en phase avec l'autre

Cancer

Vénus vous dit que vous avez droit au bonheur, au succès, mais il faut attendre qu'elle ait terminé sa rétrogradation, la première quinzaine de décembre. Tout le mois de novembre elle va rétrograder dans le 3e décan de la Balance, en relation avec votre 3e décan qui aura alors une période assez tendue, comme en début d'année, avec des aléas auxquels vous ne vous attendiez pas. Puis le 1er décan sera très content de son dernier retour en Scorpion début décembre.

Lion

Né en juillet, vous n'êtes pas gâté par Vénus qui vous fait repasser par une situation qui ne vous plaît pas et qui peut même vous faire souffrir. Cela va durer jusqu'au 31 octobre, puis elle sera de retour dans le 3e décan de la Balance, en phase avec votre 3e décan qui saura faire parler de lui ou de ses entreprises. Il y aura un bon bouche à oreille sur vous. Puis Vénus reviendra dans le 1er décan du Scorpion et les natifs de juillet pourront tourner une page.

Vierge

Né en août et début septembre, Vénus vous charmera jusqu'à la fin du mois en mettant un flirt avec un collègue au premier plan. Mais vous resterez réservé, à cause de la rétrogradation de Vénus qui vous obligera à réfléchir aux tenants et aboutissants de cette relation. Peut-être êtes-vous tombé amoureux sans le vouloir mais que l'autre n'est pas du tout sur la même longueur d'ondes ? Attendez la 1ère quinzaine de décembre, vous y verrez plus clair.

Balance

Vénus est de retour dans le 1er décan de votre voisin Scorpion, né début octobre vous êtes encore plus hésitant que d'habitude sur un investissement à faire. Mais pour une fois, ne vous mettez pas la pression si vous êtes face à un choix et laissez le temps décider à votre place. Vénus reprendra une marche directe le 16 novembre et sera de nouveau en relation avec votre décan la première quinzaine de décembre. C'est là qu'il faudra vous décider pour un achat, ou un placement.

Scorpion

Vénus revient vers vous, 1er décan et elle le fera de nouveau en décembre. Voilà des occasions de croire en l'amour, en dépit de votre énorme méfiance. Vous ne faites pas facilement confiance, c'est le moins qu'on puisse dire, et il arrive que vous passiez à côté d'une relation parce que vous avez peur que la personne ne soit pas celle que vous croyez ! Si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en plein recul, comme Vénus, mais vous y reviendrez en décembre.

Sagittaire

Décidément, Vénus ne vous fait pas beaucoup de bien en ce moment, mais elle va chouchouter le 3e décan tout le mois de novembre, surtout amicalement. C'est-à-dire que la situation sera ambiguë, vous ne saurez pas très bien si c'est de l'amour ou de l'amitié et vous hésiterez à faire évoluer la situation, préférant laisser l'initiative à l'autre. Mais envoyez-lui quand même quelques signaux, surtout dans vos expressions, dans vos gestes...

Capricorne

Né en décembre, Vénus est en phase avec vous jusqu'à la fin du mois et reviendra en décembre. Une rencontre vous a donné de l'espoir, il faut l'entretenir. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de douter, de vous demander si vous n'avez pas rêvé... Cependant, vous aurez bientôt des nouvelles et même si vous ne pouvez pas voir la personne pour l'instant (Vénus rétrograde), vous serez un peu rassuré. Pas complètement, mais cela suffira pour conserver l'espoir.

Verseau

Le premier passage de Vénus en Scorpion date de septembre, avez-vous eu un succès, une offre à l'époque ? Vous y revenez mais avec des questions à l'appui. Vous vous demanderez si vous êtes capable de faire encore un succès ou si on va vous mettre dans les conditions favorables à un succès. Il faudra peut-être aussi réfléchir à votre façon de faire, à une méthode, et tout cela vous conduira à une situation plus claire et nette dans la 1ère quinzaine de décembre.

Poissons

Que des bonnes choses pour vous, natif de février, en dépit de la rétrogradation de Vénus, vous aurez toutes les raisons de croire en une belle histoire. Il faut juste savoir si elle est réelle, ou si c'est une histoire que vous romancez dans votre tête. Mais si c'est du vrai, du concret, il y a des chances pour que cela dure et ce n'est pas parce que vous êtes séparés pour l'instant (peut-être par une distance kilométrique) que cela changera quelque chose à vos sentiments.