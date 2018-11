L'horoscope du 17 novembre 2018

publié le 17/11/2018 à 05:59

Bélier

Le 3e décan va être séduit par quelqu'un qui n'est pas du tout son genre ! Vénus est directe à partir d'aujourd'hui et votre vie amoureuse sera plus mouvementée. Il ne se passait pas grand-chose ces derniers temps, mais à présent que Vénus est opposée à Uranus (revenue dans votre 3e décan), ça risque d'être rock'n roll ! Soit parce que vous aurez un gros coup de cœur qui vous déstabilisera, soit au contraire parce que vous déciderez de vous séparer de quelqu'un de manière inattendue.

Taureau

Neptune, planète du jour est en harmonie avec vous 2e décan. Elle vous incite à lâcher prise, à vous laisser aller à vivre une situation que vous évitiez jusqu'alors. C'est comme si des barrières étaient tombées ou étaient en train de tomber, notamment si vous êtes né autour des 4, 5 mai. Et il faut s'attendre à un encore plus grand lâcher prise quand Jupiter sera en aspect avec Neptune, c'est-à-dire à partir de fin décembre. Mais il y a d'autres interprétations à cette conjoncture.

Gémeaux

Jupiter est face à vous, Mars en dissonance, ça ne va pas le faire pour le 1er décan. Vous risquez de dépasser les limites, vous n'êtes pas loin de faire une bêtise. C'est-à-dire de prendre une décision sous le coup de la colère et d'avoir à le regretter par la suite. Vous sentez probablement que vous devez agir ou réagir en urgence et à tout prix, mais ce n'est pas une bonne idée. Essayez au contraire de prendre du recul et surtout de ne rien faire seul = demandez de l'aide ou des conseils.

Cancer

Vénus opposée à Uranus pendant quelque temps indique que le 3e décan va retrouver un climat d'instabilité et de tension, familial et professionnel. C'est pour vous la dernière occasion de régler définitivement le ou les problèmes, vous avez jusqu'en mars pour le faire. Les changements et la situation instable dans l'un de ces domaines ou dans les deux, ont durablement impacté votre qualité de vie, mais vous n'en entendrez plus parler à partir de mars 2019.

Lion

Votre imaginaire est toujours au premier plan, mais c'est de créativité et d'esthétisme dont il sera question pour le 2ème décan qui fuira la laideur. Vous appréciez de ne voir que des belles choses et de n'être entouré que de belles personnes... En tout cas si vous êtes un vrai Lion, un Lion ascendant Lion ou Balance par exemple. Aussi, serez-vous tenté par une exposition aujourd'hui, la visite d'un musée, ou par la recherche d'objets rare dans les brocantes.

Vierge

1er et 2ème décan, ce n'est pas une fin de semaine de rêve, loin de là, la colère prend de l'ampleur pour les uns, alors que pour les autres des illusions s'évanouissent, les laissant face à une réalité à laquelle il faut qu'ils réagissent ; la situation ne doit pas durer plus longtemps, surtout si vous êtes né autour des 6, 7 septembre. Mais vous êtes dans une totale incertitude sur ce que vous devez faire ou ne pas faire... Demandez conseil à quelqu'un de totalement désintéressé, un thérapeute par exemple, vous y verrez plus clair.

Balance

Dans votre 3e décan, Vénus reprend une marche directe tout en s'opposant à Uranus. De nouveau vous remettez l'un de vos liens sérieusement en question. Cela s'est déjà produit, mais vous pensiez que le problème était derrière vous, or ce n'est pas le cas. Vous ne serez pas fixé avant le mois de mars, c'est-à-dire pas avant le retour d'Uranus en Taureau. 2e décan, vous semblez incertain : devez-vous croire aux promesses qu'on vous fait, ou est-ce un mensonge, une illusion ?

Scorpion

Vous démarrez bien le week-end, faites donc le point : Mars a enfin quitté le Verseau et vous n'avez plus l'opposition d'Uranus pour l'instant. Tout baigne. De plus Vénus reprend une marche directe aujourd'hui et va bientôt retrouver votre signe, sans les dissonances qu'elle formait auparavant ; ce sera pour le 2 décembre. D'ici là, continuez à rêver en secret à quelqu'un, ou à vivre heureux parce que vous vivez cachés. Une devise qui convient très bien au Scorpion.

Sagittaire

3ème décan, prenez le temps de déguster les bons petits plats que la vie va vous servir d'ici le 2 décembre. Un projet excitant, une amitié qui s'épanouit ? Ou même peut-être l'amour pour certains... Vénus reprend aujourd'hui une marche directe (prograde) et cela se fait en relation avec Uranus. Il y aura donc du nouveau dans vos amours/amitiés, une expérience inédite, à moins que vous ne rencontriez des personnes que vous trouverez exceptionnelles.

Capricorne

Ce n'est pas ce week-end que vous vous la coulerez douce, si vous êtes né en décembre. Vous aurez mille occupations, ou un petit déplacement à effectuer. Vous aurez même parfois l'impression que vous n'avez pas assez de 24 heures pour faire tout ce que vous avez à faire, ou voir tous ceux que vous voulez voir. Dans certains cas, il pourrait y avoir une discussion un peu vive avec un proche. 3e décan, prévoyez des tensions entre maintenant et le 8 décembre.

Verseau

Le domaine relationnel sera des plus satisfaisants pour le 3e décan à partir d'aujourd'hui. Il se pourrait même que vous fassiez une rencontre étrange. Ou avec une personne d'origine étrangère... Les plus concernés sont ceux nés après le 12 février et ça va durer jusqu'au 8/9 décembre ; une période très excitante aussi pour ceux qui aiment leur travail car on pourrait leur faire une proposition inattendue, ou alors ce sera quelque chose qu'ils espéraient sans trop y croire.

Poissons

Chez vous, la Lune rencontre Neptune. 2e décan, ne confondez pas désir et amour, jalousie et amour, possessivité et amour. Rien de tout cela n'est de l'amour. C'est au contraire une manifestation d'égoïsme, de narcissisme exacerbé et de complète ignorance de vos besoins à vous ! Prenez le large, si vous le pouvez. 1er décan, Mars risque de créer un conflit, que vous fuirez à toutes jambes, ou de vous rendre malade : otite, rhume, angine, vous avez le choix !