L'horoscope du 17 février 2021

publié le 17/02/2021 à 05:30

Bélier

Vous aurez autant envie de vous faire plaisir que de faire plaisir à vos amis, ou à vos alliés professionnels. En tout cas, vous saurez vous y prendre et cela vous permettra d'obtenir quelque chose dont vous avez besoin. Toutefois, il se peut aussi que vous ayez un imprévu, quelque chose à payer que vous n'attendiez pas. Cela concerne surtout le 1er décan et ceux qui sont nés après le 28 mars en particulier. Et si vos rentrées sont irrégulières, sachez que cela changera à partir du mois d'avril.

Taureau

La Lune s'installe chez vous et y rencontre Uranus, attendez-vous 1er décan né après le 27 avril, à avoir des émotions contradictoires, dues à un sentiment de rejet. Ce n'est pas nouveau, vous ressentez cela depuis longtemps et c'est probablement dans le travail que cela se situe. A moins que vous n'ayez une furieuse envie de prendre votre indépendance, ce que certains ont déjà fait... Vous en aurez bientôt terminé avec cet aspect qui vous incite en même temps à regretter une sécurité enfuie.

Gémeaux

Vous aimez être au courant de tout, des informations importantes aux potins croustillants, et vous êtes servi en ce moment avec la conjoncture. Cependant, essayez de ne pas être à l'origine de rumeurs ou de médisances, gardez le silence aujourd'hui, écoutez les autres se moquer mais n'allez pas forcément dans leur sens. En réalité, cela vous influence sans que vous vous en rendiez compte alors qu'il vaudrait mieux que vous vous fassiez vous-même votre opinion.

Cancer

La conjoncture est amicale aujourd'hui, vous pourrez compter sur les copains autant que sur vos alliés professionnels si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Cela concerne surtout ceux du 1er décan nés fin juin et début juillet. Il est possible que vous vous soyez constitué une sorte de réseau relationnel depuis un an ou deux, qu'il vous soit très utile ou que vous-même lui soyez utile. Cependant, un important projet peut aussi être en préparation : prendre votre indépendance par exemple.

Lion

1er décan, né après le 29 juillet, vous êtes encore (mais plus pour longtemps) dans un processus qui vise à vous faire changer de boulot, ou à devoir accepter une nouvelle direction qui ne vous avantage pas. Vous pourriez même vous sentir mis à l'écart pour certains. Ce qui est encourageant c'est que l'aspect qui représente cette situation se termine en avril et ne reviendra pas cette année. Vous pourrez redémarrer, mais avec une certaine lenteur due à la présence de Saturne dans votre secteur de carrière.

Vierge

Il se peut que la rencontre entre Mercure et Jupiter soulève un problème de déontologie. Vous y réfléchirez et pourriez y trouver une solution très ingénieuse. Notamment si vous êtes du 1er décan, né après le 30 août. La question est épineuse, c'est la raison pour laquelle vos petites cellules grises sont en ébullition et cela vous travaille depuis un certain temps, d'autant plus que Mercure est rétrograde. Mais elle reprend dimanche une marche directe et d'ici là vous aurez une illumination.

Balance

Votre 3ème décan va avoir la chance de recevoir de bons influx de Vénus à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25. Ce n'est pas un aspect majeur, mais il aura pour effet pendant un jour ou deux de vous voir fier de vous et de ce que vous avez accompli. Vous n'êtes pas encore au sommet, mais cela ne tardera pas, il faut juste attendre que Jupiter atteigne le même endroit que Vénus, ce qui sera fait mi-mars. Vos chances de " grandir ", de vous développer seront alors décuplées.

Scorpion

Souvent, vous êtes de ceux qui se posent beaucoup de questions et se tourmentent inutilement. Cela pourrait vous arriver aujourd'hui, surtout 1er décan né après le 30 octobre. Toutefois, ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous avons souvent parlé de cette opposition d'Uranus - activée aujourd'hui - qui vous oblige à changer d'attitude sur le plan relationnel, ou en tout cas à remettre votre couple, voire votre vision du couple en question. Mais cela ne durera plus très longtemps, promis.

Sagittaire

Vous aurez un travail, ou quelque chose d'indispensable à faire et qui n'était pas prévu, ou que vous aviez oublié de noter dans vos tablettes. Vous le vivrez un peu comme une contrainte mais une fois que vous vous en serez débarrassé, vous vous sentirez plus libre que jamais. Et il faut dire qu'avec les planètes qui se trouvent encore en Verseau (2ème décan surtout), vous avez droit à de belles promesses de liberté - si celle-ci n'est pas encore acquise. Dans ce cas, elle le sera bientôt.

Capricorne

C'est à l'intérieur de vous que vous vous sentirez différent aujourd'hui, peut-être plus libre que vous ne l'étiez jusqu'à présent. Ce sera très subjectif, mais vous aurez l'impression d'être davantage vous-même, moins préoccupé par l'image que vous donnez de vous et par ce qu'on pense de vous. Cela concerne surtout, pour l'instant, le 1er décan et en particulier ceux nés après le 28 décembre. Vous lâchez prise et cela ne peut que vous aider à vous accomplir davantage.

Verseau

Petit à petit, vous finissez de tourner une page sur votre passé et sur la dépendance que vous avez pu avoir à votre famille ou à quelqu'un de votre famille. Ce n'est pas facile à faire, c'est comme un processus de deuil, mais cela pourrait être très libérateur (1er décan pour l'instant, voire début du 2ème). C'est en cours depuis longtemps et vous êtes pratiquement au bout de vos peines. Si ce n'est pas lié à votre famille, c'est de tout façon en rapport avec votre passé, votre enfance peut-être.

Poissons

1er décan, vous êtes sur le point de terminer bientôt un processus qui vous a permis de mieux vous connaître, de faire des expériences qui vous ont révélé en quelque sorte à vous-même. La relation avec un proche a pu vous y aider, mais c'est surtout un travail que vous avez fait dans votre tête, et aussi grâce à votre faculté à lire les " signaux " que la vie peut vous envoyer et qui vous disent quelle direction prendre. C'est une force que vous possédez, contrairement à d'autres signes.