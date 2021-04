L'horoscope du 17 avril 2021

publié le 17/04/2021 à 05:30

Bélier

3ème décan, vous serez un peu voire très en colère vis-à-vis d’un proche et vos échanges seront marqués par une forte agressivité, que vous tenterez de contrôler, tant bien que mal dans la mesure où Pluton, la responsable, est aussi une planète d’excès. Avec elle c’est tout ou rien, et comme vous êtes adepte du "tout", la discussion risque vraiment de déraper. 1er décan, privilégiez le repos, profitez des bonnes choses de la vie et ne faites rien qui pourrait vous énerver.

Taureau

Si ça se dispute autour de vous, une seule chose à faire : sortir de la pièce ou même de la maison, aller vous promener et revenir quand tout le monde sera calmé. Ne vous en mêlez surtout pas, inutile d’être un dommage collatéral. Si ce sont vos enfants qui se disputent, ne vous en mêlez pas et faites la même chose : allez-vous en car souvent, derrière la dispute pour un objet se cache la dispute pour l’amour de papa ou de maman. La question étant : qui est le préféré ? Aucun, c’est le message qu’il faut passer.

Gémeaux

Vos amis ne seront pas très tendres avec vous, ou c’est vous qui aurez deux mots à dire à l’un d’entre eux. Attention, vous pourriez parler un peu trop durement. Mercure est en dissonance avec Pluton et dans ce cas (3ème décan surtout) on croit que l’essentiel est de dire la vérité. C’est souvent le cas, mais dans certaines circonstances il vaut mieux se taire. Et si c’est vous qui entendez des paroles dures, n’en rajoutez pas mais demandez une explication séance tenante.

Cancer

Né en juin, vous avez les faveurs de Vénus, elle est dans votre secteur d’amitié, celui qui gère aussi les moments spéciaux. Mettez du piment dans votre couple par exemple, faites quelque chose d’inhabituel, cela attisera la flamme que, le plus souvent, la routine éteint. Ça ne sera peut-être qu’un moment, mais cela suffira à imprégner les prochains jours – jusqu’à jeudi prochain pour le 1er décan. Sinon, vous serez un très bon soutien pour vos amis, et inversement.

Lion

Les relations sentimentales sont très importantes pour votre signe, elles sont votre moteur. Mais le moteur semble être en panne en ce moment pour le 2ème décan. En effet, Saturne s’oppose à vous et vient gêner votre relation de couple, et même la remettre en question ; et si vous êtes seul, c’est cette solitude que vous avez du mal à supporter. Les natifs des 4, 5, 6 août sont les plus touchés, il serait normal de ne pas vous sentir vous-même et de vous replier un peu trop sur vous.

Vierge

Si c’est toujours très énervant pour le 3ème décan, en revanche pour ceux du mois d’août, c’est une période chaleureuse, conviviale et même amoureuse pour certains. Je vous rappelle que Vénus vous envoie de bons influx, qui ne seront malheureusement pas sentis par tous ; cela dépend de votre thème natal. Mais en tout cas, si vous êtes sensible à cette conjoncture, surtout profitez-en à fond, elle vous invite à apprécier tous les plaisirs de la vie, seul ou à deux.

Balance

3ème décan, vous risquez d’entendre des propos très déplaisants et qui réveilleront des mauvais souvenirs, voire des angoisses. Ne subissez pas, contre-attaquez ! Ou alors choisissez de rester indifférent et opposez à l’autre un visage totalement fermé. Vous pouvez aussi tourner le dos et aller faire autre chose. Ne pas répondre peut se révéler perturbant pour celui ou celle qui vous « cherche » ; il est possible que cela se produise un peu trop souvent (né après les 19, 20 octobre).

Scorpion

Un bon week-end en perspective, la Lune entre ce soir dans un signe en harmonie avec le vôtre et vous vous sentirez au top, peut-être parce que vous serez ailleurs et que vous aurez une sensation de dépaysement... Surtout si vous êtes né en octobre, la Lune va vers un bon aspect avec Vénus et vous ne pouvez que passer une bonne soirée, même si vous êtes seul et que vous n’êtes parti nulle part. Un livre, un film, des sites sur Internet vous feront tout de même voyager.

Sagittaire

Et ascendant Sagittaire également, il n’est pas impossible que vous ayez un vrai coup de coeur pour quelqu’un d’aussi dynamique et bon vivant que vous ! C’est le meilleur des cas pour le 3ème décan, mais il y a d’autres possibilités, qui ne sont pas désagréables non plus. Si vous vous sentez seul et mal aimé, quelqu’un, l’un de vos proches peut-être, vous donnera le sentiment que vous n’êtes pas si mal aimé que ça. Il s’agit d’un/e ami/e qui pourrait être comme un frère/soeur pour vous.

Capricorne

Un petit retour sur Vénus, qui éclaire les natifs de décembre, et encore plus ce week-end. Une réunion pourrait vous permettre de faire une conquête. Vous n’êtes pas « dragueur » ou, si vous êtes un femme, vous ne jouez pas les femmes fatales, mais justement votre réserve, qui cache parfois un tempérament passionné, pourrait plaire à quelqu’un. Vous avez intérêt à rester vous-même, et à ne pas vous préoccuper du regard des autres, sauf s’il est bienveillant.

Verseau

Si vous êtes de janvier, une réunion familiale pourrait être au programme du week-end et cela vous permettrait de renouer des liens qui s’étaient distendus. C’est-à-dire que vous êtes souvent très occupé et que certains de vos proches peuvent se plaindre, à juste titre, que vous les oubliez. Aujourd’hui ou demain pourraient être l’occasion de revoir ces personnes et de leur assurer qu’ils sont dans votre coeur. De toute façon vous n’oubliez jamais ceux que vous aimez.

Poissons

Il semble que vous vous réservez une très agréable soirée si vous êtes de février. Vous serez entouré de personnes qui vous apprécient et ils vous le montreront ! Vous recevrez plein de compliments et cela, même si vous restez chez vous. Ce sont vos enfants ou votre conjoint qui vous regarderont avec les yeux de l’amour. Peut-être aussi que vous allez particulièrement soigner votre look, ou que vous vous montrerez généreux avec ceux que vous aimez : ils vous en seront reconnaissants.