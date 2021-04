L'horoscope du 15 avril 2021

publié le 15/04/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vos échanges sont au premier plan aujourd’hui, vous serez apparemment bien entouré et vous vous laisserez aller à dire ce que vous pensez, mais avec humour. Vous vous sentirez apprécié, sauf évidemment si vous faites un peu trop d’ironie et si vous vous moquez du physique des autres. En plus, vous aurez besoin de bouger, de changer d’environnement, de voir d’autres paysages et vous songerez peut-être à prendre quelques jours si vos moyens vous le permettent.

Taureau

Il a été question de séduction hier avec l’arrivée de Vénus chez vous, mais vous savez qu’elle gère également votre argent et ce qui vous appartient. Vous pourriez avoir envie, sous la conjoncture de ce jeudi, de vous offrir quelque chose, à moins que vous n’ayez à remplacer un objet utile et que vous soyez obligé donc à cette dépense. D’une manière générale, pour aujourd’hui, ce sont les questions d’argent qui seront au centre de vos préoccupations. Et vous y trouverez une solution.

Gémeaux

La Lune traverse votre signe et vous voit tout pimpant, plein de fantaisie et de drôlerie. Pas de doute, vous déplacerez beaucoup de vent mais apparemment cela vous sera utile, notamment si vous êtes du 3ème décan. Mais comme vous avez de bons aspects on peut penser que c’est voulu, que vous avez besoin qu’on fasse attention à vous et à ce que vous faites. Mais il est aussi possible qu’on vous fasse une proposition entre aujourd’hui et demain, à saisir très rapidement.

Cancer

3ème décan, pendant quelques jours, il faudra réfléchir avant de vous exprimer car vos propos ne seront pas toujours agréables à entendre. Peut-être que vous aurez quelqu’un à recadrer et qu’il faudra faire preuve de fermeté ? En tout cas, ce que vous direz ne passera pas inaperçu. Une explication peut aussi être au programme, avec une personne plus âgée que vous, un parent par exemple, ou qui est au-dessus de vous dans la hiérarchie. Vous aurez intérêt à vous montrer conciliant.

Lion

Un nombre incalculable d’idées, de projets, de perspectives vous occuperont la tête aujourd’hui, et du coup vous en oublierez de penser à ce qui vous tracasse vraiment si vous êtes du 2ème décan. 1er et 3ème décan, vous serez très sensible à ce qui peut se passer dans l’avenir et il semble d’ailleurs qu’on vous a fait des promesses et que vous attendiez de pied ferme qu’elles soient tenues. C’est certainement quelque chose en rapport avec votre liberté personnelle, ou la liberté d’exercer votre métier.

Vierge

"Il faut, je dois, c’est mon devoir" seront les mots que vous aurez le plus en tête aujourd’hui. Votre sens des responsabilités est accentué, mais seulement pendant quelques heures. On peut donc penser que vous vous sentirez obligé de faire quelque chose pour l’un de vos proches, ou que c’est votre travail qui sera une obligation. 1er décan, grâce aux bons influx de Vénus, cela ne vous dérangera pas trop, au contraire. Vous serez content de vous si vous remplissez vos obligations.

Balance

Une bonne conjoncture pour vous, vous serez à l’aise avec les autres et serez à votre affaire si vous pouvez leur donner de bons conseils. Vous êtes un peu spécialiste du genre : on se confie volontiers à vous. Ce sera le cas aujourd’hui car, justement, vous inspirerez confiance. Autant à vos amis ou clients, qu’à vos supérieurs. Vous aurez droit à leur respect, du moins c’est ce que vous ressentirez pendant quelques heures. L’idée d’un voyage pourrait également vous réjouir (1er décan).

Scorpion

N’oubliez pas ce que je vous ai dit hier, Vénus est face à vous et votre séduction pourrait bien vous permettre de faire des conquêtes. Toutefois, certains d’entre vous pourraient avoir en tête de reconquérir quelqu’un qui est parti, ou qu’ils ont eux-mêmes quitté. Si vous êtes du 1er décan, vous n’avez apparemment pas d’obstacle, mais est-ce une bonne idée de revenir en arrière ? Posez-vous la question avant d’entreprendre quoi que ce soit.

Sagittaire

Étant donné qu’en période Bélier vous êtes un peu speed, il faudra que vous fassiez attention à ne pas stresser ceux qui vous entourent. De toute évidence vous leur communiquerez non pas du stress, mais votre impatience, et même votre mécontentement si vous êtes du 3ème décan. En effet, l’opposition de Mars sera activée demain et vous pourriez avoir des raisons d’en vouloir à l’un de vos proches, parce qu’il vous parle mal ou au contraire vous ignore.

Capricorne

Prévoyez des contacts agréables et profitables dans le domaine du travail. Si vous avez des personnes à voir aujourd’hui à propos de votre boulot, ou de travaux que vous souhaitez faire dans la maison, vous serez satisfait de l’offre qui vous sera faite, en particulier si vous êtes du 1er décan. 3ème décan, Mercure s’est installée dans le secteur qui gère votre famille et il se pourrait que vous ayez à vous expliquer fermement avec un parent ou l’un de vos enfants.

Verseau

Une conjoncture très sympathique parce que vous aurez décidé d’être le plus séduisant possible, peut-être parce que vous allez revoir quelqu’un qui vous plaît, ou tout simplement parce que vous aurez envie de vous plaire à vous-même. C’est toujours très important pour se sentir bien dans sa peau. En outre, si vous êtes du 3ème décan, une importante discussion vous attend dans les prochains jours, vous aurez quelque chose à proposer, ou on vous fera une offre.

Poissons

Veillez à ne pas trop vous replier sur vous-même, notamment 1er décan. Vous serez tenté de prendre du recul, alors que vous avez une belle occasion de faire une rencontre, ou de revoir quelqu’un avec qui vous avez des atomes crochus. Cela dit, il est possible que tout cela se passe dans votre tête... Né après le 15 mars, vous serez très mécontent après un membre de votre famille que vous trouverez agressif. Mais il est aussi possible que vous soyez dérangé par des travaux, voire par un déménagement.