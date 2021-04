L'horoscope du 16 avril 2021

publié le 16/04/2021 à 05:30

Bélier

Votre planète, Mars, est en harmonie avec celle qui amplifie tout, Jupiter. Aussi votre courage et votre détermination n’auront aucune limite. Vous vous lancerez dans tout ce que vous ferez avec la volonté affichée de réussir et de montrer combien vous êtes valeureux et fort. Il est aussi possible que vous ayez à agir pour faire triompher une vérité ou faire respecter une loi. Dans ce cas, c’est plutôt le redresseur de torts lié à cette conjoncture qui sera au 1er plan (né ces jours-ci).

Taureau

En ce qui vous concerne, Mars occupe votre secteur d’argent, il est à l’honneur en ce moment et si vous devez agir aujourd’hui, ce sera pour récupérer ce qu’on vous doit. A moins que vous ne vous décidiez (3ème décan) à propos d’un achat ou d’un investissement qui vous a causé beaucoup d’incertitudes. Mais on peut se demander si Mercure (échanges) ne va pas vous gêner, car on ne vous donnera pas forcément les conseils que vous attendez concernant cet achat. Vous aurez affaire à un vendeur qui n’y connaît rien.

Gémeaux

Je vous rappelle, 3ème décan, que Mars est dans votre signe et son harmonie avec Jupiter vous donne la niaque depuis quelques jours. Vous avez mille choses à faire, vous êtes débordé, mais finalement cela vous aide à ne pas trop penser, à ne pas trop anticiper des situations déplaisantes. En effet, l’un de vos proches peut avoir de gros soucis en ce moment, soit financiers soit concernant sa santé. Et vous vivez ses problèmes comme s’ils étaient les vôtres.

Cancer

Si vous êtes du 3ème décan, surveillez la dissonance Mercure/Pluton qui est en formation et sera exacte ce dimanche. Elle active une dissonance de Pluton qui existe déjà dans votre zodiaque et il se peut que vous ayez fort à faire avec l’un de vos enfants ou un proche qui est conflictuel avec vous, et fait preuve de cynisme ou même d’agressivité. Sa volonté peut aussi être de blesser votre sensibilité en vous ignorant, en faisant comme si vous n’existiez pas (né autour des 18, 19 juillet).

Lion

Les natifs du 3ème décan sont privilégiés ces jours-ci, 3 planètes étant en phase avec vous. Si vous avez une proposition à faire, un travail à montrer ou encore si vous devez réfléchir à une proposition, tout cela ira dans le bon sens. L’harmonie entre Mercure et Jupiter annonce un assouplissement des règles sanitaires (si ce n’est pas déjà en cours, ces prévisions ont été écrites le 5 mars). Mais il se peut, malgré tout, qu’il y ait encore une zone d’ombre, quelque chose qui n’est pas clair.

Vierge

Chez vous aussi, ce sont les natifs du 3ème décan qui sont concernés par la conjoncture, mais pour vous elle semble être énervante ! On ne vous obéit pas au doigt et à l’oeil et cela peut vous mettre en colère, surtout si cela se passe sur votre lieu de travail. Dans votre vie intime, vous avez intérêt à y aller mollo et à ne pas trop exiger de vos proches, même si vous avez raison de penser qu’ils pourraient être plus coopératifs. En gros : personne ne vous facilite la tâche !

Balance

L’harmonie entre Mars et Jupiter est très dynamique et positive si vous êtes né après le 12 octobre. Votre énergie est démultipliée, vous dépassez vos propres limites parce que vous êtes extrêmement motivé et vous savez que cela va vous réussir. Vous n’avez aucun doute sur vos capacités en ce moment, sauf peut-être si vous êtes né autour des 19 et 20 octobre, voire au-delà. L’un de vos proches fait preuve d’un certain cynisme à votre égard, ou alors il/elle vous traite en quantité négligeable.

Scorpion

Mars et Jupiter étant parfaitement alignée, l’une dans votre secteur financier, l’autre dans celui de la famille, on peut penser qu’une donation ou un petit héritage pourraient arranger vos affaires. Toutefois, d’autres interprétations sont possibles : une opération financière vous permettant de faire évoluer vos investissements, une négociation ardue en vue de vendre l’un de vos biens... L’aspect est très présent ces jours-ci, mais les choses vont se calmer au début du mois de mai.

Sagittaire

Comme je vous le disais hier, si vous êtes du 3ème décan, l’opposition de Mars est activée mais elle est soutenue par Jupiter, qui est en bon aspect avec vous. Du coup, vous aurez certainement de très bons arguments pour contrer ceux ou celles qui vous attaquent en ce moment, ceux qui se posent en adversaires. A moins que vous n’ayez à convaincre de votre bonne foi pour pouvoir gérer une équipe ou pour pouvoir vous associer avec quelqu’un. Toutefois, vous pouvez aussi vouloir casser une association !

Capricorne

Je vous ai dit deux mots hier, 3ème décan, sur l’arrivée de Mercure dans le 3ème décan du Bélier. Elle va vers une dissonance avec Pluton – qui est chez vous – et cela risque de faire des étincelles. Mais plus à l’intérieur de vous qu’à l’extérieur. Vous serez soupçonneux quant aux intentions de l’un de vos collègues (ou d’un proche), vous ne lui ferez absolument pas confiance et serez pendant quelques jours dans un climat d’interrogation, vous demandant comment faire pour empêcher cette personne de vous nuire ou de faire des bêtises.

Verseau

La conjoncture est tout aussi sympathique qu’hier et même meilleure pour ceux du 3ème décan. Vous pourriez avoir un incroyable coup de chance dans les prochains jours, à moins qu’il ne se soit déjà produit (né après le 9 février). Soit on vous fait ou on vous a fait une proposition inespérée et qui va vous remettre en selle, soit c’est quelque chose que vous avez fait qui pourrait obtenir une reconnaissance quasi officielle. Toutefois, la force de la configuration est à comparer avec votre thème natal.

Poissons

Jusqu’à dimanche, Mars et Jupiter sont bien alignées et si vous êtes né après le 14 mars vous avez probablement une décision à prendre concernant la maison ou la famille. Si vous hésitez dites-vous que vous n’avez aucune raison de le faire. Peut-être que la peur qu’on vous juge, ou qu’on vous aime moins sera responsable de vos incertitudes, mais ça ne devrait pas. Vous devez vous montrer ferme et déterminé en dépit du fait que cela peut vous mettre mal à l’aise.