L'horoscope du 14 avril 2021

publié le 14/04/2021

Bélier

Bonne nouvelle pour vos rentrées ! Avec Vénus en Taureau vous devriez toucher l’argent qu’on vous doit, à moins que vous ne vous fassiez un petit cadeau. Vous avez très envie de quelque chose ? Si vous en avez les moyens, c’est le bon moment pour l’offrir. 1er décan entre aujourd’hui et le 23 avril, 2ème décan du 23 au 30 avril, 3ème décan du 30 au 9 mai. Attention, Vénus en Taureau vous voit plus gourmand que d’habitude, pour votre bien-être il vaudrait mieux éviter les excès.

Taureau

Chez vous, Vénus donne son maximum et si vous voulez séduire quelqu’un, 1er décan jusqu’au 23, vos armes de séduction fonctionneront à la perfection. Vous dégagerez beaucoup de charme et de sensualité, et si vous êtes en couple, la période sera marquée par un regain d’amour et de volonté de donner du plaisir à l’autre, tout en en ayant vous-même. Si vous faites une rencontre, l’attraction physique sera très forte, mais il y aura aussi du sentiment !

Gémeaux

Un peu dans l’ombre, Vénus indique que vos amours seront plus agréables si les choses se passent dans votre tête que dans la réalité. Disons qu’il y aura une grande différence entre ce que vous imaginerez et ressentirez en fonction de votre scénario, et ce que l’autre vous fera sentir dans la réalité. A deux, votre partenaire vous semblera plus indifférent plus lointain. 1er décan jusqu’au 23. Cela dit, l’absence de partenaire peut aussi vous perturber momentanément.

Cancer

L’amitié sera en vedette et prendra plus de place que vos amours. Celles-ci seront virtuelles, alors que vos amis seront bien réels et présents si vous avez besoin d’eux. A l’inverse, si l’un d’entre eux a besoin de vous, vous serez là (1er décan jusqu’au 23). Toutefois, il n’est pas impossible qu’une amitié amoureuse s’installe, quelque chose d’un peu transgressif et qui vous amusera beaucoup... Et dans certains cas, vous pourriez trouver chaussure à votre pied grâce à des amis qui vous présenteront quelqu’un.

Lion

Ne confondez pas, ami Lion, amour et ultra protection. Certes, vous prouvez vos sentiments le plus souvent en vous montrant protecteur, généreux, valorisant pour l’autre, mais comme vous êtes un signe de Feu vous n’y allez pas avec le dos de la cuiller et vous en faites un peu trop. A trop protéger l’autre, il/elle pourrait se sentir en prison, et à trop le valoriser il ou elle pourrait avoir l’impression que vous n’êtes que flatteur. Toutefois, cette tendance ne durera pas : jusqu’au 23 pour le 1er décan.

Vierge

Un bon aspect de Vénus vous est offert, il est censé vous mettre en confiance et vous aider à exprimer plus facilement vos sentiments. Peut-être que cet aspect passera inaperçu (1er décan, jusqu’au 23), cela dépend de votre thème natal et de plus, il est rapide. Mais vous aurez forcément un ou deux jours agréables, où vous vous sentirez plus libre dans votre tête. Vous pouvez également avoir une satisfaction parce que votre travail sera apprécié et on vous le prouvera.

Balance

Vénus en Taureau occupe le secteur le plus sensuel de votre zodiaque, alors attention les yeux ! Vous dégagerez un magnétisme qui attirera forcément les autres (1er décan, jusqu’au 23 avril). Si vous êtes en couple, il n’est pas sûr que cela plaise à votre conjoint qui manifestera soudain une jalousie qu’il ne manifeste pas en temps normal. Mais on connaît votre délicatesse et vous saurez désamorcer rapidement la petite crise que cela pourrait engendrer. Célibataire, vous serez attiré par quelqu’un.

Scorpion

Face à vous, la planète de l’amour a beaucoup à vous dire, 1e décan pour l’instant. Et surtout vous pourriez vous retrouver en présence de quelqu’un qui vous plaira instantanément et vous rappellera une personne que vous avez beaucoup aimée. Vous n’aurez qu’une envie, poursuivre l’aventure, et pour ce qui est de votre 1er décan, pourquoi pas ? Sauf évidemment si vous êtes déjà en couple et que tout se passe bien. N’allez pas gâcher les choses pour un petit coup de coeur très passager.

Sagittaire

Vénus traversant à présent votre secteur du travail, c’est peut-être le domaine qui vous valorisera le plus ces jours-ci si vous êtes du 1er décan. On vous complimentera sur la qualité de votre boulot... Toutefois, il est également possible que vous ayez un rapide coup de coeur pour quelqu’un avec qui vous travaillez ou pour une personne que vous voyez tous les jours, ou presque. Vous vous direz intérieurement : tiens, celui-là ou celle-là, me plairai bien... mais rien de plus.

Capricorne

La position de Vénus et les aspects qu’elle va recevoir sont excellents pour vous. Parce que, chose très importante, Vénus va vous aider à vous aimer davantage. Rares sont les Capricorne qui sont contents d’eux, cela fait partie de votre ADN que de douter de vous et de votre pouvoir d’attraction. Mais vous pourrez le tester, grâce à Vénus en Taureau, vous n’aurez qu’à faire du charme autour de vous et vous constaterez rapidement que ça marche. A votre plus grande surprise parfois.

Verseau

Pour l’instant, Vénus en Taureau n’a pas beaucoup de pouvoir sur vous, 1er décan. Il se trouve que votre plaisir sera plus d’être en famille qu’avec vos amis, ce qui n’est pas souvent le cas, il faut le reconnaître. Mais vous pouvez aussi avoir des idées pour changer quelque chose dans la déco de votre logement. Enfin, autre possibilité (1er décan jusqu’au 23), il se pourrait que vous retrouviez quelqu’un de votre passé, peut-être un ou une ex. et que vous y pensiez pendant quelque temps.

Poissons

Voici venu le temps des rires et des chants... Avec Vénus en Taureau vous aurez en effet envie de vous amuser, d’être joueur, taquin avec ceux que vous aimez, votre entourage proche en particulier. Mais c’est aussi un temps un peu adolescent, où vous aurez envie de flirter avec quelqu’un, ce sera votre manière de lui dire qu’il ou elle vous plaît. Et si l’autre rentre dans votre jeu, il y a des chances pour que quelque chose puisse exister entre vous, quelque chose de plus qu’un flirt.