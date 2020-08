L'horoscope du 17 août 2020

publié le 17/08/2020 à 07:28

Bélier

Le point positif de votre semaine sera la nouvelle Lune de mercredi, prévoyez un climat à la fois ludique et compétitif, né après le 14 avril vous serez à votre affaire. Mais vous ne verrez pas tout en rose, comme je vous l'ai dit hier, Mars demeure en dissonance avec Saturne et cela peut vous freiner pour atteindre vos buts.

Taureau

Prévoyez une excellente semaine, surtout si vous êtes né avant le 14 mai. Ce lundi sera sûrement un peu spécial pour certains natifs de fin avril ou début mai. Il y aura du nouveau dans votre vie affective ou professionnelle, une rencontre pour certains et une mise au point positive pour les autres.

Gémeaux

Né après le 14 juin, pour vous aussi la nouvelle Lune de mercredi aura un agréable impact, notamment dans le domaine des relations avec vos frères et soeurs. Peut-être une visite au programme ? Le problème c'est la dissonance entre Mars et Saturne qui peut freiner tout mouvement (un confinement pour certains ?).

Cancer

Né avant le 13 juillet, a priori vous êtes en phase avec le ciel comme avec la terre. En revanche, né après le 13, la dissonance Mars/Saturne peut vous bloquer. Pas de la même manière chez chacun, mais il est possible que tous les signes y soient sensibles et qu'il soit difficile de circuler pendant quelque temps.

Lion

Vous perdrez votre position dominante en fin de semaine quand le Soleil entrera en Vierge. Mais d'ici là, né ces jours-ci, c'est la fête et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que même si vous travaillez, vous serez très satisfait de vos résultats et vos collaborateurs ou supérieurs vous diront tout le bien qu'ils pensent de vous.

Vierge

Samedi à 17h46, le Soleil entrera dans votre signe en compagnie de Mercure et si c'est votre anniversaire, le point fort de votre année sera le domaine du boulot. Soit que vous en cherchiez (et que vous en trouviez) soit que celui-ci connaisse quelques changements qui seront bénéfiques. Une nouvelle équipe par exemple.

Balance

Rien de très excitant pour le 1er et 2ème décan, c'est encore une fois le 3ème qui risque d'être très mécontent de ses relations avec les autres et surtout avec le conjoint. Mars est face à vous (né vers les 17, 18 octobre) et toujours en dissonance avec Saturne, ce qui crée une ambiance très morose, voire un peu déprimante.

Scorpion

Vous serez content que la Vierge chasse le Lion en fin de semaine et d'ici là, Vénus éclairera vos journée de jolis moments de tendresse et de rêveries amoureuses. En particulier si vous êtes né début novembre, Vénus est en phase avec Uranus et il pourrait y avoir un coup de coeur, quelque chose qui vous électrisera.

Sagittaire

Pour vous, la nouvelle Lune de mercredi aura les yeux de Chimène si vous êtes né après le 16 décembre. Elle vous promet un moment d'évasion ou une belle fête. Cela dit, cette NL a lieu alors que Mars et Saturne sont très fâchées (jusqu'au 10/10 à peu près) et que vous craignez d'être freiné dans vos élans ou vos projets.

Capricorne

Vous faites partie des signes qui s'épanouiront sous le Soleil de la Vierge à partir de samedi. Mais si vous êtes né après le 15 janvier, il va falloir être très patient. Mars et Saturne sont en bisbille jusqu'au 10 octobre (à peu près) et les décisions que vous prenez ne sont pas acceptées ; il se peut que vous les présentiez mal...

Verseau

En principe vous ne serez pas gêné par la dissonance entre Mars et Saturne qui s'installe, elle va simplement vous obliger à tempérer votre impatience naturelle. Vous qui êtes toujours pressé, il va falloir suivre le mouvement et celui-ci est très ralenti par cette dissonance, même si les planètes sont rétrogrades.

Poissons

Il faudra compter avec la nouvelle Lune cette semaine si vous êtes né après le 11 mars. Elle éclaire votre secteur du travail et si vous en cherchez un, vous trouverez. Certes, vous n'êtes pas tous à la recherche d'un emploi, heureusement, mais même si vous avez ce qu'il faut, vous vous poserez des questions sur l'avenir.