L'horoscope du 12 novembre 2020

publié le 12/11/2020

Bélier

Lune et Vénus s'opposent à vous aujourd'hui, 2ème décan né après le 5 avril. Rien de bien ennuyeux, et parfois même cela peut être une configuration agréable sur le plan relationnel. Avec Mars dans votre signe (2ème décan également) il est possible que vos élans amoureux soient plus intenses et si vous êtes en couple, votre soirée pourrait être très chaude ! Célibataire ? Sortez, acceptez les invitations, ne soyez pas pessimiste et donnez-vous toutes les chances de faire des rencontres.

Taureau

Né après le 10 mai, le Soleil se trouve à présent face à vous et éclaire le secteur qui représente votre couple, et vos relations avec les autres en général. Évitez toute parano, même légère, et donnez sa chance à l'autre en lui faisant davantage confiance. Vous n'êtes pas facile à conquérir, justement à cause de ce problème de confiance. En revanche, si on est honnête et si on vous donne des preuves d'amour, on vous garde parfois toute la vie.

Gémeaux

Trois planètes vous feront du bien aujourd'hui et vous en avez besoin en période Scorpion car tout vous semble être une contrainte, vous avez sans cesse l'impression de devoir vous battre. Et justement, depuis quelque temps, Mars vous envoie des influx très dynamiques, donc si vous devez vous battre, ça ne sera pas en vain. La preuve, surtout pour le 2ème décan, vous aurez l'occasion d'être fier de vous aujourd'hui ! Mais n'allez pas le clamer sur tous les toits !

Cancer

Né après le 12 juillet, à votre tour d'être éclairé par le Soleil en Scorpion, et vous avez bien besoin de sa chaleur pour vous sentir exister davantage ! En effet, trois planètes s'opposent à vous, nous en avons souvent parlé cette année, et vous avez probablement vécu la situation comme catastrophique ; et pour certains, elle l'est réellement. Avec le Soleil en Scorpion, il vous est demandé de cultiver l'espoir, dès le mois prochain ça devrait aller de mieux en mieux.

Lion

Vous avez de la chance au jeu, vous le savez, et je ne parle pas que des jeux d'argent. C'est justement quand vous jouez, quand vous n'accordez pas trop d'importance aux choses, que vous gagnez. Plus vous y mettez de poids et moins votre chance se manifeste. En tout cas, vous serez joueur aujourd'hui et cela vous réussira, surtout 2ème décan. Le Scorpion ne vous plombe pas pour l'instant, profitez d'une légèreté qui est rare ces temps-ci.

Vierge

Ce sont les influx solaires qui seront les plus plaisants pour le 3ème décan à partir d'aujourd'hui, vous pourrez plus facilement imposer votre point de vue dans vos discussions. En outre, vos échanges, quels qu'ils soient, seront productifs, de même que vos relations avec votre entourage proche. Toute négociation devrait aboutir de manière positive, mais juste une journée pour chacun d'ici le 21, jour où le Soleil entrera en Sagittaire. Une démarche, un petit déplacement seront aussi au programme.

Balance

La Lune rencontrera Vénus en toute fin de journée, cela devrait être top pour passer une soirée romantique si Mars ne s'en mêlait pas. Votre partenaire ne sera peut-être pas sur la même longueur d'ondes que vous (2ème décan, né autour du 8 octobre). Cela dit, ce n'est pas nouveau, nous en avons souvent parlé, cela fait depuis fin juin que Mars s'oppose à vous et que vos relations avec les autres ne sont pas des plus sereines, que ce soit sur le plan professionnel ou dans votre vie privée.

Scorpion

Bon anniversaire au 3ème décan, le mieux servi il faut le dire. Vous avez encore droit jusqu'en fin d'année aux bons influx de Saturne et Jupiter, plus Pluton qui sera encore votre alliée l'année prochaine. Elle vous incitera à vous réinventer, à être résilient, à devenir encore plus vous-même en vous découvrant de nouvelles passions. Alors que Saturne et Jupiter vous auront donné, en 2020, une stabilité et probablement une occasion d'être fier de vos résultats.

Sagittaire

Lune et Mars s'opposent aujourd'hui, mais elles sont toutes deux en phase avec vous. Voilà qui va vous donner envie d'entreprendre et de concrétiser une idée que vous avez en tête depuis quelques jours. Il ne s'agit pas d'un projet très important, peut-être tout simplement de faire quelque chose d'agréable, un petit diner par exemple, avec l'élu/e de votre coeur, surtout 2ème décan. Mais veillez à ne pas trop attendre de l'autre, surtout s'il s'agit d'une rencontre récente.

Capricorne

Vous ne serez pas d'accord avec votre partenaire, 2ème décan, et pour tout vous dire il semble que vous ne serez d'accord avec personne. On vous irrite sans cesse en ce moment... Mais cela peut être dû au fait que vous avez mal quelque part, une douleur chronique et qui ne baisse pas depuis quelque temps. Des maux de tête réguliers par exemple, ou un mal au dos qui n'est pas loin de vous handicaper. Si c'est le cas, le kiné, l'ostéopathe peuvent vous soigner et ça devrait aller mieux à partir de mi-novembre.

Verseau

En ce moment, vous vous levez en pensant boulot et vous vous couchez en pensant boulot. Votre avenir professionnel est probablement en question, né fin janvier, début février. Il y aura un problème aigu à régler en janvier, après quoi vous serez totalement débarrassé et reprendrez votre ascension. 2ème décan, la journée sera agréable grâce à la conjonction entre Lune et Vénus de ce soir : une invitation devrait vous faire plaisir, peut-être même un tendre tête à tête.

Poisson

3ème décan, les influx solaires commencent leur travail aujourd'hui et jusqu'au 21. Une période propice à l'élargissement de votre champ d'action et à des opportunités qui vous plairont beaucoup. Elles seront peut-être professionnelles pour les uns ou privées pour les autres : vous pouvez par exemple préparer un voyage, ou l'arrivée de quelqu'un venant de l'étranger. Mais pour la plupart, vos affaires marcheront beaucoup mieux, il va y avoir une nette amélioration.