L'horoscope du 16 janvier 2019

publié le 16/01/2019 à 05:57

Bélier

On doit vous rendre de l'argent ? Inutile d'utiliser votre agressivité, réclamez ce qu'on vous doit sans pour autant menacer ; cela ferait l'effet inverse, 2e décan. Certes, Mars est conjointe à votre Soleil et vous voit extrêmement déterminé, mais Vénus est également bien disposée à votre égard et vous encourage à faire preuve d'indulgence. Cela dit, si vous avez déjà réclamé plusieurs fois, il serait normal que vous vous énerviez un peu. Mais pas trop svp !

Taureau

Vénus, votre maître, est en parfaite harmonie avec Mars ; vous serez charmant, souriant, même avec ceux que vous n'appréciez pas et il y en a autour de vous ! Vous êtes souvent entier côté sentiments et autant vous pouvez aimer avec force et ferveur, autant vous pouvez détester avec autant de conviction. Et comme on ne peut pas aimer tout le monde... En fait, il y a bien quelqu'un que vous détestez, mais jamais vous ne montrerez quoi que ce soit.

Gémeaux

Face à vous, Vénus entame une dissonance avec Neptune, j'ai bien peur que vous ayez un coup de coeur qui s'avère être encore un beau roman, une belle histoire... Mais, avec Neptune il faut vraiment vous méfier, surtout si celui ou celle que vous rencontrez semble correspondre en tout point à votre idéal. Il ou elle vous dit pile ce que vous avez envie d'entendre, et c'est ça qui devrait être suspect à vos yeux. Les manipulateurs devinent quels sont vos besoin !

Cancer

Mercure et Pluton sont conjointes jusqu'à dimanche. Fin du 2e décan, début du 3ème, vous serez presque clairvoyant, vous aurez une formidable perspicacité. Surtout écoutez vos petites voix intérieures, croyez en ce que vous captez des autres et surtout en ce qui est un peu tordu, ou ce qu'ils cherchent à vous cacher ou à se cacher à eux-mêmes. Par ailleurs, 2e décan ce n'est toujours pas très facile pour vous, vous avez beau mettre le turbo, rien n'avance.

Lion

Vous n'aurez pas à vous plaindre côté sentiments, avec Vénus et Mars, il y a de la passion, du désir, dans le domaine amoureux et même dans celui de vos projets. En tout cas, si vous n'êtes pas tombé amoureux, il y a quelque chose qui vous procure beaucoup de plaisir, une réussite probablement. Souvent, quand un Lion a du succès, c'est aussi enivrant pour lui que ce qui touche à l'amour. Cela va surtout concerner ceux du 2ème décan, très favorisés en ce moment.

Vierge

Vous aussi vous aurez de bons échos de l'harmonie entre Mercure et Pluton, 2e et début du 3e décan. Vous détecterez facilement les menteurs et les tricheurs. Et cela devrait vous être très utile, surtout 2ème décan car Vénus a entamé une dissonance avec Neptune, laquelle vous expose à une forme de tromperie, à quelqu'un qui vous séduit tout en vous manipulant. Mais il semble que vous verrez clair dans son jeu et vous avez tout intérêt à fuir cette personne.

Balance

Votre planète à vous, Vénus, se met dans de sales draps en se fâchant avec Neptune. Vous devriez éviter de tomber amoureux ou de signer un accord. C'est une conjoncture trompeuse, vous avez sûrement affaire à une situation qui vous plaît beaucoup mais qui cache quelque chose de pas bien. Heureusement, avec Jupiter qui se trouve actuellement dans votre secteur 3, celui de l'intellect, vous réfléchissez plutôt deux fois qu'une et vous pouvez donc éviter les erreurs.

Scorpion

Pluton, votre maître, s'acoquine avec Mercure, et cela ne peut que servir vos intérêts. Tout ce que vous direz peut avoir une influence sur votre entourage. Autant personnel que professionnel, où on vous écoutera avec déférence parce que vous direz exactement ce que les autres pensent, comme si vous étiez dans leur tête. Il faut vous servir de cette bonne disposition, surtout si vous êtes du 2ème décan, né autour du 7 novembre (aspect valable jusqu'à dimanche).

Sagittaire

Votre cœur va battre plus fort 2ème décan, vous risquez encore une fois de vous intéresser de près à quelqu'un dont la personnalité ne peut pas vous convenir. Cela laisse penser que vous êtes dans un schéma répétitif et c'est très intéressant car cela révèle qu'il y a un os ! Quelque chose sur quoi vous devez réfléchir car tout schéma répétitif est révélateur de ce qui est refoulé et qui ne fait que vous empêcher de grandir, de vous développer affectivement.

Capricorne

Vénus étant en position de force aujourd'hui, vous ferez des efforts pour être plus ouvert aux autres, plus gentil. Sinon, vous risquez de vous sentir bien isolé. Garder un contact, même minime, avec les autres est indispensable à votre bien-être, il suffit d'un sourire, d'un geste, pour que le lien s'installe, ou se renforce. Et il est indispensable, pour ceux qui fêtent leur anniversaire, de nouer ou renouer des liens qui s'étaient distendus parce qu'ils n'étaient pas entretenus.

Verseau

Vous allez bénéficier de l'exacte harmonie entre Vénus et Mars, né début février surtout : vous pourriez, d'une certaine manière, avoir le sentiment d'être élu... Quelque chose de nouveau pourrait démarrer assez rapidement, si ce n'est pas déjà dans les tuyaux ! Par ailleurs, né autour du 7 février, vous y verrez clair ces jours-ci dans une situation ou une relation, mais cela ne vous rendra pas heureux pour autant. Vous pourriez même être assez déçu par la personne en question.

Poissons

La retenue s'impose jusqu'à dimanche, 2e décan, à cause de la dissonance entre Vénus et Neptune. Ne vous laissez pas prendre au piège de la séduction, de quelqu'un de manipulateur ; vous y êtes sensible en ce moment puisque Neptune est conjointe à votre Soleil (né après le 4 mars surtout). C'est l'interprétation négative de cette conjoncture qui peut cependant, pour certains, être très positive en leur donnant de géniales inspirations ou en leur offrant un très beau succès.