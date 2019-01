L'horoscope du 8 janvier 2019

publié le 08/01/2019 à 05:42

Bélier

Dans votre 3e décan, Uranus a repris sa route et vous quittera bientôt. Le calme va revenir dans vos rangs, mais vous ne perdrez pas votre créativité pour autant. En réalité, beaucoup d'entre vous se sont inventés une nouvelle vie, parfois par la force des choses, et c'est cette année que vous allez en recueillir les fruits, surtout quand Jupiter vous enverra ses bons influx (de février à juin, puis en fin d'année), vous aurez toute liberté pour vous développer, chacun à votre manière.

Taureau

Uranus étant en charge de cette journée, il y aura des contraintes, des obligations et vous n'aurez pas de temps pour vous, ou pire, pour votre chère famille. Vous êtes très proche de vos enfants si vous en avez ou de vos parents s'ils sont encore là, mais cela ne signifie pas pour autant que vous les adorez ! Chez certains, c'est le sens du devoir qui les stimule, alors qu'ils pourraient au contraire être dans le rejet ; en tout cas d'une personne en particulier dans la famille.

Gémeaux

Une belle conjoncture pour tous, vous pourrez laisser libre-cours à votre inventivité et à votre besoin de vous faire accepter partout, et par tous ! Toutefois, la dissonance entre votre maître, Mercure, et Mars laisse penser qu'il pourrait y avoir un échange un peu difficile si vous êtes né autour du 26 mai, une dispute peut-être, en tout cas un désaccord. Ne laissez pas la colère vous dominer, c'est à vous de la dominer afin qu'elle ne se retourne pas contre vous.

Cancer

Ça discute, ça se dispute, c'est tendu pour les natifs du mois de juin. On vous dira quelque chose que vous ne digérerez pas et votre riposte sera immédiate. Mais cela passera très rapidement, comme toujours avec les dissonances de Mars (elle ne s'entend pas avec Mercure, planète des échanges). Essayez de détendre l'atmosphère avec un trait d'humour, sans pour autant vous moquer de l'autre. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour du 26 juin.

Lion

Réunion, rendez-vous, ou négociations, vous mènerez tout cela tambour battant, avec une nette facilité à vous imposer, et ce quel que soit votre décan. Peut-être que le 2ème sera un peu plus favorisé grâce aux bons influx de Jupiter, mais comme cette dernière est toujours en dissonance avec Neptune, faites attention : tous les moyens ne sont pas bons pour obtenir ce que vous désirez, il faut rester dans un cadre strict et éviter d'en déborder. Sinon : retour de bâton !

Vierge

Sans avoir l'air d'y toucher et de manière assez subtile, vous saurez valoriser votre travail et inciterez les autres à vous prendre davantage en considération. Toutefois, est-ce qu'ils vous ignorent vraiment, est-ce qu'ils font comme si vous n'étiez pas là ? Souvent, cela peut être le fruit de votre imagination, votre vision n'est pas forcément juste, surtout si vous êtes du 2ème décan né après le 6 septembre. Vous vous sous-estimez et vous croyez dur comme fer que les autres font pareil.

Balance

1er décan, vous êtes encore très sensible à la dissonance Mercure/Mars qui vous expose à l'agressivité d'un partenaire, qu'il soit professionnel ou affectif. La meilleure manière de désamorcer les choses serait de ne pas répondre car l'autre cherchera à vous entraîner dans le conflit, peut-être parce qu'il/elle aura besoin d'une confrontation. Si vous estimez qu'elle n'est pas nécessaire, répondez-lui à côté ou posez-lui des questions qui l'obligeront à réfléchir et à baisser le ton.

Scorpion

Vous serez un peu passif-agressif aujourd'hui, c'est-à-dire que vous provoquerez de la colère, du ressentiment chez les autres, mais sans vous en rendre compte ! Et si vous le faites exprès, ce sera sous couvert d'humour... Si jamais on vous fait des remarques, vous ne manquerez pas de dire à la personne qu'elle n'a pas d'humour et que c'était une plaisanterie. Et si vraiment vous pensiez être drôle, l'autre n'a pas forcément bien compris votre forme d'humour.

Sagittaire

2ème décan, si vous êtes dans une situation compliquée, à laquelle vous ne voyez pas d'issue, on vous donnera un bon conseil qui vaudra la peine d'être creusé. La question étant que vous acceptez mal les conseils parce que vous avez l'impression qu'ils cachent une critique, surtout quand il s'agit de vos affaires personnelles. Quand c'est professionnel, vous ne le vivez pas du tout de la même manière, bien au contraire, vous ne manquez pas de vous approprier les conseils, les idées...

Capricorne

Uranus domine le zodiaque aujourd'hui, d'autant plus qu'elle a repris une marche directe. Né après le 15 janvier, vous allez bientôt retrouver votre stabilité. Cela fait presque deux ans que vous êtes placé face à des contraintes, des choix, des situations parfois aléatoires avec des alternatives difficiles, mais encore un peu de patience ! Cela dit, aujourd'hui, vous ne serez pas très patient, mais là je m'adresse au 1er décan qui risque d'être un peu énervé sur les bords.

Verseau

La Lune traverse votre signe et forme une harmonie avec Jupiter, voilà qui pourrait faire avancer vos projets, qui de toute façon progressent déjà à toute allure ! D'ailleurs, tout sera très rapide aujourd'hui, vous-même serez un peu étourdissant pour ceux qui vous entourent et qui auront du mal à vous suivre, surtout sur le plan intellectuel. Votre esprit sera loin devant celui des autres et même un peu trop loin. Ne vous étonnez pas si on ne vous comprend pas toujours.

Poissons

En ce qui vous concerne, Uranus se tait pour l'instant mais si vous êtes du 1er décan, il se peut que vous ayez déjà trouvé un nouveau centre d'intérêt. Uranus a en effet été en harmonie avec vous depuis mai dernier, mais elle vous a " lâché " début novembre, ce qui n'empêche pas la situation que vous avez mise en place de continuer à fonctionner et de jouer son rôle qui consiste à vous " remplir " la tête en apprenant quelque chose, en lisant beaucoup, en faisant une formation, etc.