L'horoscope du 11 janvier 2019

publié le 11/01/2019 à 05:37

Bélier

Né début avril, on risque de vous rappeler à l'ordre pour terminer un travail que vous avez laissé en plan, ou pour que vous vous occupiez d'un parent. C'est d'ailleurs probablement ce parent qui vous appellera pour vous faire la leçon et vous inciter à vous culpabiliser. Une méthode que vous réprouvez, bien évidemment. Remettez-le à sa place, tout en vous demandant si vous ne pouvez pas faire un geste, malgré votre envie de l'envoyer balader.

Taureau

Mercure-Saturne sont en phase avec vous et vous pourrez constater à quel point vos proches sont présents, fidèles au poste si jamais vous avez besoin d'eux. Mais l'inverse est également valable : votre entourage pourra compter sur vous et sur des conseils très avisés s'ils ont besoin de vous. Vous avez un peu la science infuse en ce moment et vos expériences personnelles vous permettent de savoir quels conseils donner pour " réveiller " les consciences.

Gémeaux

L'aspect du jour sera encore actif jusqu'à lundi, il vous invite à resserrer les cordons de la bourse ; vous ne pouvez pas vous permettre la moindre dépense. Vous êtes à sec, 2e décan plus que les autres, et personne d'autre que vous n'est responsable. Dans votre secteur d'argent, Saturne vous donnera des " leçons " tant que vous n'aurez pas compris et intégré le fait que vous devez mieux gérer vos finances. Apparemment vous n'avez pas retenu les leçons du passé.

Cancer

Mercure et Saturne vous obligent à écouter le discours moralisateur d'un proche ou d'un supérieur, 2e décan. Demandez-lui ce qu'il/elle cherche à faire. Quand on vous tient des propos désagréables et que vous n'avez pas envie d'entendre, posez une ou des questions qui n'ont rien à voir : cela désarçonnera votre interlocuteur et l'obligera à baisser d'un ton. Vous pouvez aussi lui clouer le bec en lui disant combien il/elle a raison et que vous allez y réfléchir sérieusement.

Lion

C'est votre secteur du travail et de la forme qui est impacté par Mercure et Saturne. Il se peut que vous ayez rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. Et vous pourriez aussi commencer un traitement. Si la conjoncture concerne le travail, apparemment il y a un souci avec un collaborateur qui n'est pas assez rapide et vous allez devoir lui remonter les bretelles. Ce que vous pouvez faire, mais en y mettant les formes pour ne pas l'humilier.

Vierge

Sérieux, compétence, volonté de réussir, voilà ce que nous révèlent Mercure et Saturne. Il faudra compter avec vous aujourd'hui et dans les prochains jours. Votre expérience, voire votre expertise, vous feront remarquer et si on vous fait des compliments, vous pouvez être sûr qu'ils seront sincères et basés sur une forme d'admiration. Le problème étant que vous ne vous jugez jamais à l'aune de votre vraie valeur ; au contraire, vous vous dévalorisez souvent.

Balance

2ème décan, vous êtes plongé dans des soucis familiaux qui prennent trop de place dans votre tête. Il faut élaguer et ne vous préoccuper que de l'essentiel. D'autant plus qu'à côté de cela, vous avez de bons influx de Jupiter qui corrigent les dures vibrations saturniennes. Mettez des limites à vos angoisses, à vos peurs, à tout ce qui vous empêche finalement de profiter du positif qui existe en parallèle avec ce qui vous contrarie en ce moment. Laissez-lui de la place tout de même !

Scorpion

Vous serez sans concession vis-à-vis de ceux qui ne travaillent pas assez et n'aurez pas de mots assez durs pour vilipender leur manque de sérieux au boulot. Si jamais l'un de vos enfants est concerné, évitez tout de même de lui dire des choses qui le dévaloriseraient et lui couperaient définitivement l'envie de travailler. Vous pourriez, au contraire, lui démontrer quel est l'intérêt du travail s'il veut un jour exister socialement et réussir.

Sagittaire

Que vous soyez acquéreur ou vendeur, il y a quelques difficultés avec l'un de vos vendeurs ou acheteurs potentiels. Sachez qu'il/elle ne sera jamais satisfait, vous aurez beau lui proposer tel ou tel aménagement ou baisse de prix, ça ne sera encore pas assez : laissez tomber. Par ailleurs, il est possible que vous ayez un passager ennui d'argent, peut-être parce que vous avez trop dépensé ou parce qu'on ne vous donne pas de réponse à propos d'un crédit que vous avez demandé.

Capricorne

Une rencontre entre Mercure et Sature a lieu dans votre 2ème décan. Vous serez dans la raison, l'hyper-conscience et l'ordre règnera en vous et autour de vous. Vous serez un peu sec quand vous vous exprimerez, mais vous ne serez pas prêt à essuyer un quelconque refus. Toutefois, si vous avez quelque chose à demander, évitez d'employer un ton autoritaire, ça ne plairait pas ! Un travail difficile à faire ? Vous prendrez le temps qu'il faut, mais vous le terminerez.

Verseau

Mercure-Saturne vous inciteront à vous plonger dans le passé, à vous rappeler une époque où tout n'était pas très rose, alors qu'en ce moment, c'est top 2e décan. Jupiter vous envoie de bons aspects, qui se sont d'ailleurs annoncés depuis quelque temps déjà. Vous développez rapidement un ou des projets qui étaient déjà en cours, à moins que vous ou un proche n'ait eu une idée qui booste beaucoup vos affaires. Et cela ne fait que commencer.

Poissons

Vous aussi, 2e décan, vous serez dans la raison, le sérieux et l'envie de vous construire un avenir où vous n'aurez à dépendre de personne, que de vous. C'est à l'horizon des deux ou trois ans à venir, le passage de Neptune dans votre décan se terminant définitivement en 2021 ; mais justement, Mercure et Saturne, conjointes aujourd'hui, accentuent les prises de conscience qui vous permettront de vous défaire de ce qui est un problème depuis longtemps.