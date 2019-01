L'horoscope du 9 janvier 2019

publié le 09/01/2019 à 05:45

Bélier

Né en mars, vous êtes encore malmené par une situation conflictuelle et vous ne décolérez pas. La situation s'éclaircira vendredi et prendra fin le mardi 15. Je vous explique : Mercure et Mars se regardent de travers, alors que Mars est dans votre signe : cela crée un désaccord et il semble être difficile de trouver un terrain d'entente. Mercure passant au 2e décan entre vendredi et samedi, ce sera moins électrique, mais il y aura un ciel de traîne jusqu'à mardi prochain.

Taureau

Vous tirez bien votre épingle du jeu ! Les planètes en Capricorne accentuent votre curiosité intellectuelle et un besoin de vous cultiver, c'est ce qui vous fait du bien. En tout cas pendant la période Capricorne... Mais comme Saturne et Pluton se trouvent également dans ce signe, vous vous êtes (surtout 3e décan) passionné pour un sujet en particulier (la politique ?) et vous en avez à présent une connaissance assez importante. Et ce n'est pas fini !

Gémeaux

1er décan, c'est une bonne période parce que vous êtes sollicité de tous côtés, tant pour du travail que pour des sorties et éventuellement des rencontres. Vénus est face à vous et éclaire le secteur de votre zodiaque qui représente précisément le monde des autres. Il est aussi symbolique de votre partenaire et si vous êtes à deux, cette période est agréable pour votre couple ; même s'il y a des petits désaccords, ils se règlent rapidement et n'ont aucun effet négatif sur votre bonne entente.

Cancer

Mercure et Mars, c'est-à-dire un proche ou l'un de vos supérieurs ne vous facilitent pas la vie ; vous êtes face à l'agressivité et la mauvaise volonté des autres. Vous-même pourriez avoir des réactions un peu exagérées parce que vous trouvez qu'on vous parle mal, ou qu'on vous donne des ordres sans même vous expliquer le pourquoi du comment. Mais dites-vous bien que c'est transitoire et que cette affaire se terminera mardi prochain et même peut-être avant !

Lion

Pas d'embrouille avec vous, si on n'est pas d'accord vous règlerez le problème en deux temps trois mouvements, votre autorité est sans faille en ce moment. Le 1er décan semble un peu plus favorisé que les autres... Le 2ème décan aussi, sauf qu'il se pourrait que vous soyez un peu trop autoritaire et parfois trop sûr de vous ! Il y a de l'excès dans l'air, surtout né autour du 7 août, il semblerait que vous ayez oublié qu'il y a certaines limites à respecter. Gare à la " grosse tête " aussi !

Vierge

Les mieux servis sont ceux du mois d'août, qui semblent être plus sûrs d'eux en ce moment et qui brillent dans leur activité parce qu'ils cherchent à être productifs. En effet, Mars occupe votre secteur des finances et il se peut que vous rapportiez davantage à votre entreprise. On ne sera pas ingrat et vous en aurez des compliments. Cela dit, vous pouvez aussi avoir à vous démener pour récupérer de l'argent que vous estimez vous être dû (l'administration ?).

Balance

1er décan, les petits orages vont bientôt se calmer et Vénus arrive derrière pour vous rendre définitivement votre tranquillité d'esprit après le mardi 15. Mais déjà vous sentirez qu'il y a moins de tensions ce week-end. En revanche, ça ne sera pas le top pour le 2e décan, qui n'aura pas trop le moral, mais nous en reparlerons. Par ailleurs, c'est mi-figue, mi-raisin pour le 3e décan, qui doit se méfier de ses hauts et bas de l'humeur.

Scorpion

Bonne ambiance pour ceux qui sont nés après le 12 novembre. Vos relations avec vos proches s'approfondissent et votre côté psychologue semble être apprécié. Mais peut-être que votre métier est de déchiffrer les autres, de les analyser, de les aider à mieux se comprendre. Et si ce n'est pas le cas, vous pourriez peut-être songer à vous reconvertir, ou en tout cas à étudier la psychologie et toute forme de pratique qui vous permettrait d'exercer vos talents de " détective ".

Sagittaire

Né en novembre, vous êtes le plus sympathique du zodiaque en ce moment. Toujours souriant, un brin séducteur, vous vous faites facilement accepter. Que ce soit dans votre vie privée, où quelqu'un pourrait beaucoup vous plaire (ou inversement) ou dans votre vie professionnelle où les affaires sont bonnes. Profitez-en, c'est un des effets du passage de Vénus chez vous, mais elle ne restera dans votre 1er décan que jusqu'au 16 janvier.

Capricorne

1er décan, Mercure et Mars continuent à se regarder de travers et un sujet de discorde est votre épine dans le pied ; vos échanges sont assez houleux. Cela se calmera, pour le 1er décan, à partir de vendredi (pour ce qui est des échanges), mais vous serez encore irrité jusqu'à mardi prochain. Après, ce sera au tour du 2ème décan, qui doit déjà avoir une idée de quelle querelle il s'agit. En outre, la rencontre Mercure/Saturne (samedi, dimanche) vous empêchera de vous exprimer comme vous le désirez.

Verseau

3e décan, chez vous aujourd'hui, la Lune est en phase avec Uranus. On ne pourra pas se passer de votre rapidité d'esprit ni de votre expertise dans votre secteur. Souvent le Verseau est spécialisé dans quelque chose, je vous en ai déjà parlé si vous suivez mes horoscopes. Il se peut aussi qu'on vous demande des conseils et encore une fois ce ne sont pas des conseils banals dont on aura besoin, mais ceux qui relèvent de votre expertise (scientifique, psychologique, technologique).

Poissons

On reparle de l'aspect tendu entre Jupiter et Neptune pour le 2ème décan ; certains pourraient toucher le fond, mais ce sera pour mieux remonter à la surface. Peut-être pas tout de suite, mais à partir du moment où le problème est reconnu (alors que vous refusiez de le voir jusqu'à présent), c'est déjà un grand pas de franchi. Mais quel problème, me direz-vous ? Un lien amoureux négatif, une situation difficile au travail, à cause de quelqu'un qui joue les manipulateurs ?