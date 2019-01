L'horoscope du 15 janvier 2019

publié le 15/01/2019 à 05:42

Bélier

Il faudrait jouer la carte de la douceur aujourd'hui, même si vous êtes né début avril et que Mars vous pousse à être offensif, voire agressif avec tout le monde ! Cela dit, chez vous Mars est dans son domicile et ne dope peut-être que votre esprit d'entreprise, votre combativité et votre sens de la compétition. Ça c'est son côté positif ! Mais au négatif, il se peut donc que vous soyez plus agressif que d'habitude, éventuellement parce que vous serez mal dans votre peau.

Taureau

La Lune est chez vous jusqu'à demain soir, vous serez donc hyper-réceptif et intuitif, vos proches ne pourront rien vous cacher et vous adorerez ça ! Le bon aspect que la Lune formera ce soir avec Mercure (2ème décan) montre que vous serez à l'écoute, très compréhensif, et que cela aidera beaucoup l'un de vos proches. Cela dit, c'est peut-être vous qui aurez besoin qu'on vous écoute ; bien que vous ne soyez pas du genre à confier facilement vos problèmes.



Gémeaux

Ne vous mêlez pas des affaires des autres, aujourd'hui, restez discret même si vous apprenez quelque chose dont vous aurez envie de parler à tout le monde. Essayez de conserver cette info pour vous jusqu'au moment où sa divulgation ne créera pas de problème, dans votre entourage surtout. Vénus va vers une dissonance avec Neptune, une configuration qui crée des embrouilles et vous ne voulez pas de nouvelle embrouille, n'est-ce pas ?

Cancer

Quand on est un peu découragé par les aléas de la vie, 2e décan, la meilleure chose à faire c'est de se trouver des projets, même s'ils ne sont pas près de se réaliser. S'inventer des projets c'est faire exister l'avenir, or quand on est déprimé l'avenir n'est qu'une espèce de trou noir d'où aucune lumière ne sort. Je ne dis pas que vous en êtes là, mais il vous arrive de voir votre humeur descendre très bas, surtout quand Saturne se trouve face à vous, et c'est le cas pour le 2e décan.



Lion

Vous aurez besoin de sentir que vous êtes le chef aujourd'hui, qu'on vous obéit au doigt et à l'oeil et que votre autorité n'est pas contestée. Mais n'exagérez pas ! Surtout si vous êtes du 2ème décan : Jupiter est en bon aspect avec vous et peut vous laisser penser que vous êtes au-dessus des autres et que vous avez tous les droits ! C'est peut-être vrai, mais justement, ce n'est pas la peine d'écraser les autres de votre supériorité. Au contraire, faites qu'ils profitent de vos chances !

Vierge

Balance

Natif du 2e décan, Mars s'oppose à partir d'aujourd'hui, prévoyez quelques remous sur le plan relationnel, que ce soit avec votre conjoint ou un associé professionnel. Mais n'en faites pas non plus une montagne, avec Mars les choses passent toujours très vite et ça ne va pas en profondeur, surtout quand la planète est en Bélier : ça ne laisse pas de traces... Né autour des 4, 5, 6 octobre, vous serez les plus concernés aujourd'hui, essayez de ne pas vous écraser pour la énième fois.

Scorpion

Vous ferez votre charmeur et quand vous vous y mettez, on a du mal à résister ! Néanmoins, votre but sera clair : obtenir quelque chose d'une de vos relations. 1er et début du 2ème décan (né avant le 10 novembre) vous sortirez toutes vos armes de séduction et vous serez assez convaincant ! Seul le début du 2ème décan (né autour du 13) devra se méfier d'une tendance à vouloir imposer ce qu'il veut, sans en discuter auparavant avec son partenaire, ami ou parent.



Sagittaire

Vous irez au boulot le coeur léger, vous serez même impatient car vous avez peut-être des vues sur une personne qui bosse avec vous et qui a su vous charmer. Non, il n'y a personne ? Que vous croyez ! Regardez bien autour de vous, et si ce n'est pas au bureau, c'est là où vous faites vos courses ou dans les transports où vous croisez souvent les mêmes gens. Vénus est chez vous, elle passe sur les traces de Jupiter et il n'est pas exclu que vous ayez, ou ayez eu un coup de coeur.

Capricorne

La meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de vous apprécier à votre juste valeur, voire de vous aimer, ça n'est pas interdit par la loi et ça vous donnera la pêche. Cela vous fera aussi du bien au moral, comme au physique, surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent Saturne et qui ressentent une forte fatigue. Certes, vous pouvez avoir attrapé la grippe et elle dure, elle dure... Voyez votre médecin, si ça ne passe pas tout seul il y a sûrement quelque chose à faire.



Verseau

Vous donnerez l'impression d'être replié sur vous-même et ce n'est pas fréquent. Mais ce sera pour vous protéger car vous vous sentirez vulnérable, 1er décan. Le mieux, si vous le pouvez, serait de rester tranquillement chez vous mais je me doute qu'avec les influx dynamiques que Mars vous envoie, certains n'auront qu'une envie : être dans l'action. Cela dit, si vous êtes du 2e décan, c'est vous qui êtes concerné par Mars à partir d'aujourd'hui et vous aurez de meilleures défenses contre le monde extérieur.

Poissons

C'est une bonne journée pour échanger, prendre des contacts ou effectuer une démarche. Très à l'aise et souriant, le 1er décan obtiendra tout ce qu'il désire. Disons que vous n'aurez aucune difficulté à faire comprendre aux autres ce que vous voulez et le résultat est qu'ils seront très aimables avec vous et disposés à vous donner des réponses positives. En même temps, évitez toute familiarité ; soyez souriant, mais en conservant quand même une légère distance.