L'horoscope du 14 janvier 2019

publié le 14/01/2019 à 05:43

Bélier

Exception faite de ceux nés après le 17 avril, vous allez tous passer une semaine aussi dynamique que chanceuse, notamment si vous êtes du 2e décan. D'un côté Mars est dans votre parcelle de zodiaque et vous confère une énergie, une volonté que rien ne pourra arrêter, et de l'autre Jupiter met la chance de votre côté : vous serez opportuniste et au bon endroit au bon moment. En fin de semaine, Vénus, Mars et Jupiter s'aligneront avec vous, pour votre plus grand bonheur.

Taureau

2e décan vous avez la cote avec Mercure, l'un de vos proches qui habite loin de vous pourrait vous rendre visite, à moins que vous ne vous prépariez à partir, à aller le retrouver, que ce soit à l'autre bout du pays ou à l'étranger. L'harmonie entre Mercure et Neptune, exacte entre lundi et mardi vous ouvre les frontières et peut aussi vous permettre d'obtenir un passeport ou toute autre pièce officielle vous autorisant à circuler librement.

Gémeaux

Une conjoncture agréable, trop agréable pour certains natifs du 2e décan. Une ou des personnes tenteront de vous faire des promesses qui ne seront pas tenues. Que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, vous risquez d'être floué, trompé, et finalement déçu. Cela s'adresse précisément à ceux qui sont nés le 5 juin, mais le rayon d'action de Neptune est large, aussi comptez 3 jours avant et 4 jours après. Restez sur vos gardes dès mercredi.

Cancer

On vous met la pression 2e décan, en vous donnant un délai que vous ne pensez pas pouvoir respecter. Vous serez sur les charbons ardents toute la semaine. Et inutile de demander de l'aide, vous n'en trouverez pas car c'est quelque chose que vous êtes le seul à pouvoir faire. Cela concerne aussi la fin du 1er décan, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés entre le 1er et le 6 juillet. Votre imagination vous fera voir les choses de manière un peu faussée pendant le week-end.

Lion

Vierge

Le Soleil, conjoint à Mercure, représente des personnes proches sur qui vous comptez, qui sont là pour vous aider à garder votre cap, surtout 2ème décan. Il faut absolument que vous les écoutiez, que vous n'en fassiez pas qu'à votre tête, comme certains natifs du 2e décan pourraient être tenté de le faire, au risque d'être très déçus. En outre, né autour des 14 et 15 septembre, l'association de Mercure et Pluton, exacte ce samedi mais active deux jours avant, accentuera votre force de conviction.

Balance

De belles occasions à saisir pour les 1er et 2ème décans, tout va dans le sens de votre désir et d'une belle évolution. 3e décan, né après le 19, un peu de patience. Certes, ce n'est peut-être pas facile à vivre car vous avez l'impression de régresser, de vous retrouver dans la même situation qu'il y a un ou deux ans. Mais vous allez très vite vous reprendre et trouver le moyen de sortir du problème par le haut. Vous avez jusqu'à début mars, la semaine du 25 février pouvant être décisive.

Scorpion

Deux planètes sont à vos ordres et vous mettent très à l'aise avec vos clients, prestataires ou fournisseurs, surtout 3e décan. 2e décan, une proposition ? Si cela se fait, ce sera entre aujourd'hui et demain, grâce à l'harmonie entre Mercure et Neptune. Un petit déplacement peut aussi être dans les tuyaux et si c'est le cas, c'est aujourd'hui que vous en déciderez. En fin de semaine, il pourrait y avoir quelques remous pour ceux du tout début du signe (24, 25, 26 octobre).

Sagittaire

En très bonne position, sûr de vous et de votre réussite, vous aurez tendance à regarder les autres de haut, 2e décan. C'est une erreur, redescendez sur terre. Jupiter, votre planète, se trouve dans votre décan en ce moment, et est en bisbille avec Neptune : cela vous incite à voir trop grand, trop loin, ou trop haut. Et rien de tout cela ne peut vous conduire à quelque chose de concret, de réel. Gardez une juste mesure, même si c'est difficile en ce moment !

Capricorne

Vous êtes encore les vedettes du zodiaque jusqu'à dimanche, bon anniversaire au 3e décan. Il y a un changement de situation à l'horizon, surtout né après le 18. Mais cela n'a rien de nouveau puisqu'il est question de la dissonance d'Uranus et qu'elle a déjà fait son " travail " l'année dernière. Il y a probablement encore quelques ajustements à faire cette semaine et la semaine prochaine. 1er décan, vous allez vous débarrasser de Mars, mais c'est le 2e décan qui sera à son tour un peu nerveux.

Verseau

Le Soleil sera chez vous dimanche matin, d'ici là les autres planètes sont un peu à vos pieds. Né entre le 28 janvier et le 3 février, prenez des initiatives. Il faut foncer, ne pas vous préoccuper de ce qu'on pense de vous, ni des opinions que chacun a sur ce que vous allez faire, ou sur ce que vous avez envie de faire. Vous êtes sur une pente ascendante et rien ne pourra vous arrêter. Même Vénus vous facilite la vie, peut-être du côté de l'argent que vous pouvez générer.

Poissons

2e décan, peu à peu Jupiter se détache de Neptune et vous êtes plus dans la réalité. Né vers le 5/3, vous vous apercevez que vos rêves n'étaient que chimères. Vous y avez cru dur comme fer, mais c'est la spécialité de Neptune (conjointe à votre Soleil je le répète) que de créer des situations issues de notre imagination et auxquelles vous ne pouvez que croire tant elles sont vraisemblables. Mais tant que vous n'avez pas de preuve concrète, vous ne devez pas y croire.