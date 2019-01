L'horoscope du 10 janvier 2019

publié le 10/01/2019 à 05:36

Bélier

On ne peut pas dire que vous serez très populaire aujourd'hui, surtout né en mars. Votre tendance à réagir de travers et à vous emporter peut jouer contre vous, surtout dans vos relations avec les autres. Même si vous êtes furieux, essayez de conserver votre sang-froid et de ne rien montrer de ce qui vous agite. Il se peut qu'on fasse exprès de vous attaquer pour que vous fassiez un faux-pas. 2ème décan, vous serez bien plus intériorisé et presque passif, que d'habitude.

Taureau

Vous serez un des meilleurs pour donner des conseils et trouver des solutions malignes aux problèmes des autres. Vos idées devraient faire l'unanimité. Les relations avec l'entourage seront en effet au premier plan aujourd'hui et le fait que Mercure (qui le représente) soit attaquée par Mars montre que vous aurez affaire à des proches qui ont un ennui et qui ont besoin d'en parler. Rien ne vous fera plus plaisir que de les rassurer et leur donner de bonnes idées.

Gémeaux

Si le 1er décan continue à gagner tous ses combats, le 2e décan est moins chanceux en la matière. Surtout parce que vous n'avez pas d'objectif bien défini. Vous avancez à l'instinct, ce qui peut servir les uns et desservir les autres, surtout ceux qui sont un peu influençables. N'auriez-vous pas intérêt à faire un bilan de compétences, une évaluation, quelque chose qui vous permettrait de savoir quel est le meilleur chemin ou le meilleure domaine pour vous réaliser ?

Cancer

1er décan, vous rongez votre frein mais si vous êtes du 2e décan, cette journée de jeudi devrait être très profitable, surtout dans le domaine des relations. Vous avez ou avez eu, grâce à Neptune, l'occasion de rejoindre un club, un groupe, une association et cela semble aller dans le sens de votre évolution vers une meilleure intégration sociale. Cela vous donne l'opportunité de rencontrer des personnes avec lesquelles vous avez peut-être beaucoup en commun.

Lion

Il pourrait y avoir une embrouille, au travail ou dans votre vie privée, à cause de personnes jalouses qui papillonnent autour de vous ; vous devriez les ignorer. C'est la meilleure chose à faire car si vous leur accordez la moindre attention, si vous leur montrez que cela vous touche, ils seront confortés dans leurs comportements. L'indifférence est le plus souvent la meilleure réponse car cela les renvoie à leurs manques et à ce qu'il y a de négatif en eux.

Vierge

Essayez de ne pas penser à la place des autres aujourd'hui, ils n'ont pas sur vous le regard critique que vous leur attribuez. C'est le vôtre qui est le problème. Vous vous regardez le plus souvent avec beaucoup de sévérité et êtes rarement satisfait de vous-même. C'est probablement le cas en ce moment si vous êtes du 2e décan, il s'est passé quelque chose qui a peut-être augmenté votre manque de confiance en vous et cela vous oblige à présent à vous poser des questions sur vous-même.

Balance

Votre capacité à vous investir dans votre travail ne sera pas à son maximum, d'autant plus qu'il y a des conflits autour de vous et que cela vous perturbe. Il faudrait ériger quelques barrières, mais souvent vous voulez bien faire et tenter d'arranger les choses pour les autres. Mais essayez de les laisser se débrouiller entre eux, surtout si cela se passe en famille, entre vos enfants par exemple. Même chose si c'est votre conjoint qui vous cherche (1er décan).

Scorpion

Vous vous sentirez plus séduisant que les autres jours et il est vrai que vous plairez ; vous le percevrez et vous le constaterez aussi dans le regard des autres. Il sera, pour certains, admiratif et pour d'autres envieux. Profitez de cette journée pour vous mettre bien avec quelqu'un dont vous avez perçu qu'il ou elle avait de l'ambition, du talent, et que vous pourriez soutenir, ses succès pouvant rejaillir sur vous. Être dans l'ombre d'un brillant personnage n'est pas quelque chose qui vous dérange.

Sagittaire

Contrairement aux autres signes de Feu, rien n'est jamais simple avec vous et ce qui complique les choses c'est que vous avez des désirs très contradictoires. D'un côté vous voulez une vie bien établie, une famille, quelque chose de traditionnel, et de l'autre l'aventurier qui est en vous vous donne envie d'ailleurs, ou de vivre libre de toute contrainte et de toute responsabilité. Donc c'est compliqué, autant pour ceux qui vous entourent, que pour vous ! Et c'est accentué en ce moment, 2e décan.

Capricorne

Vous êtes en train de vivre une belle évolution intérieure, 2e décan, vous ne le voyez peut-être pas mais les autres, eux, s'en aperçoivent quotidiennement. Insensiblement, vous avez changé, vous vous êtes davantage ouvert sur vos proches, êtes plus à leur écoute et savez bien les conseiller. Cela dit, c'est peut-être votre métier que de conseiller ? Souvent, le Capricorne est avocat et dans ce cas, votre profession a pris une nouvelle dimension.

Verseau

Pour beaucoup de natifs du 2e décan, l'argent est un problème ces temps-ci, vos rentrées sont fluctuantes et vous avez du mal à faire quelques économies. Cela dit, on sait que vous n'avez pas une grande considération pour ce qui est matériel et sauf un ascendant disant le contraire, vous n'avez pas un sens de la propriété très élevé. Mais vous auriez intérêt à mieux gérer vos avoirs, de manière à ne pas vous sentir prisonnier car pour vous, l'argent c'est la liberté.

Poissons

Vous serez encore plus rêveur que d'habitude et votre nature contemplative risque de vous valoir des remarques un peu acerbes sur votre lieu de travail. La Lune étant dans votre signe, vous aurez du mal à rester connecté à la réalité et le plus souvent, si une situation vous dérange, vous aurez tendance à la fuir. Dans le sommeil ou des produits toxiques pour les uns, grâce à l'imagination pour les autres. Mais si vous êtes un créatif, cette conjoncture vous donnera une belle inspiration.