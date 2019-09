L'horoscope du 11 septembre 2019

publié le 11/09/2019 à 06:15

Bélier

Il se peut que vous ayez un petit coup de coeur au boulot et s'il n'est pas amoureux, il sera amical. Vous vous sentirez des affinités avec un/une de vos collègues. Mais ce petit coup de coeur peut aussi se diriger sur quelqu'un qui vous soigne et que vous voyez souvent ; vous vous apercevez que cette personne a du charme et que, éventuellement, vous en feriez bien votre quatre heure ! Cependant, à mon avis, c'est quelque chose qui sera uniquement dans votre tête, pas de passage à l'acte.

Taureau

Pour vous aussi, un petit coup de coeur est au programme, mais pas forcément amoureux. Vous pourriez tomber en arrêt devant un bel objet, par exemple. Vous aimez les belles choses, les beaux meubles, mais pas forcément les habits de marque (sauf si vous avez 17 ans). En fait, le Taureau apprécie le naturel en tout et les beaux objets en question ne sont pas des écrans plats mais le plus souvent des babioles qui seront décoratives et feront bien à la maison (un tableau, une sculpture...).

Gémeaux

Il se pourrait qu'un événement familial soit au programme, un anniversaire, une commémoration. Ou que vous revoyiez quelqu'un de votre passé, 3ème décan. C'est peut-être même prévu, je ne pense pas que ce sera le fruit du hasard, mais en tout cas il semble que ce sera un plaisir pour vous et que ce sera l'occasion de remuer d'agréables souvenirs. Vous pourriez aussi prévoir de rendre visite à des proches que vous aimez, vos parents ou enfants, par exemple, pendant le week-end.

Cancer

Même si tout n'est pas d'équerre, il faut absolument positiver 3ème décan. Vous pourriez convaincre un client, gagner un dossier, emporter une adhésion... Jusqu'à samedi, la conjoncture vous donne toute liberté pour vous exprimer et vous montrer sous votre meilleur jour avec ceux que vous voulez convaincre. Une bonne affaire pourrait être signée, peut-être un contrat pour certains, d'ici samedi.1er décan, la nostalgie devrait être au sommaire du week-end.

Lion

Si vous avez quelqu'un à séduire, surtout n'évoquez pas vos désirs à vous, les besoins que vous souhaiteriez voir comblés. Non, faites plutôt parler l'autre, donnez-lui l'impression que c''est lui/elle qui a réussi à vous séduire et que vous n'avez d'attention que pour lui/elle, il/elle est le centre de votre univers. C'est quelque chose que vous savez très bien faire et c'est le 3ème décan qui saura se faire apprécier d'ici samedi par quelqu'un sur qui il a jeté son dévolu.

Vierge

Du positif il y en a, avec la rencontre Mercure/Vénus dans votre 3ème décan. Votre coeur pourrait battre la chamade, à moins qu'un petit succès ne vous flatte. Quelle que soit la situation, vous avez des chances d'être content de vous, ou de recevoir de très beaux compliments qui feront l'éloge de votre assiduité au travail et de votre façon de vous y impliquer. Côté coeur, vous avez pu rencontrer quelqu'un et avoir envie de mieux le ou la connaître (valable jusqu'à samedi).

Balance

L'empathie est l'une de vos principales qualités et elle est accentuée en ce moment. Ceux qui ont des soucis autour de vous seront heureux de vos bons conseils. A moins que, au contraire, il n'y ait un mariage ou un événement heureux auquel vous serez tout aussi sensible, 3e décan surtout. 1er décan, préparez-vous à l'arrivée de Vénus et Mercure dans votre 1er décan, le plaisir de la réussite ou des sentiments partagés seront source de plaisir.

Scorpion

Vous êtes dans une séquence où l'amitié peut jouer un grand rôle. Mais cette amitié pourrait se transformer en amour, c'est ce que vous souhaitez en tout cas. N'attendez pas trop longtemps, ne laissez pas l'occasion passer, vous avez jusqu'à samedi pour aller à la pêche aux renseignements ou envoyer des petits signaux explicites. Mieux vaut être éclairé tout de suite que de perdre votre temps à attendre que l'autre se manifeste (3e décan surtout).

Sagittaire

La dissonance entre Jupiter et Neptune est de plus en plus active, il est possible que vous fassiez des vagues ou qu'il y ait de gros remous autour de vous, 2ème décan. Mais cela peut cependant concerner tout le monde, Neptune étant la planète de l'universel ; les remous pourraient toucher un autre pays, être très à distance de vous, ce qui ne vous empêchera pas d'y être sensible et de vous sentir totalement impuissant, alors que vous aimeriez pouvoir faire quelque chose.

Capricorne

Né après le 10 janvier, vous êtes bien servi par la conjoncture. Un léger aspect entre Mercure et Vénus vous donnera l'impression d'être apprécié de tout le monde ; on parlera de vous en bien et vous en aurez des retours. Le ciel vous est ainsi favorable depuis la fin de la semaine dernière et encore jusqu'à samedi, profitez-en. C'est d'ailleurs ce que vous demande la conjoncture, de vivre à fond le moment présent sans vous poser des questions qui gâcheraient tout !

Verseau

La rencontre entre Mercure et Vénus se fait dans un secteur d'argent et de pouvoir. Il se pourrait qu'un projet en cours vous rapporte plus que vous ne le pensez. Vous en avez peut-être longtemps douté mais les preuves sont là et ce sont surtout les futurs bons aspects de Jupiter qui seront un vrai booster pour ce projet ; vous ne devriez pas tarder à les ressentir, Jupiter va reformer une harmonie avec votre 3ème décan à partir du 13 octobre. Votre activité pourrait bien décoller.

Poissons

D'amour vos beaux yeux me font mourir, disait Molière. De tous les signes vous êtes celui qui a les plus beaux yeux et vous pourriez faire une victime, 3e décan. Bien évidemment, rien n'est sûr dans la mesure où votre thème personnel n'est peut-être pas en phase avec la conjoncture et il faut d'autres aspects pour confirmer. Mais, on ne sait jamais, il n'est pas exclu que vous tombiez amoureux ou qu'au contraire quelqu'un soit totalement séduit par vous et... vos beaux yeux.