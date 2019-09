L'horoscope du 12 septembre 2019

publié le 12/09/2019 à 06:05

Bélier

Les petites rivières font les grands fleuves, ne refusez pas des tâches qui vous semblent mineures et en-dessous de vos capacités, elles ont leur fonction dans le grand projet qui est le vôtre, votre projet de vie, votre destinée que vous façonnez jour après jour... Si l'on ne choisit pas le lieu où l'on naît et les parents qui nous sont donnés, en revanche il y a toujours un moment où on peut choisir la vie qu'on veut avoir, il n'y a un déterminisme que si on l'accepte...

Taureau

C'est une journée bien remplie, vous aurez une cause à défendre et cela vous permettra d'utiliser votre énergie à bon escient. Et vous ferez des adeptes ! En-dehors du fait que vous êtes convaincant, vous n'êtes pas de ceux qui lâchent prise facilement et vous savez quoi faire pour entraîner les gens à votre suite et leur faire partager vos idées, vos projets... Vous avez également vous faire les bons alliés et c'est le cas en ce moment, la conjoncture y est favorable.

Gémeaux

Ne faites pas votre malin aujourd'hui, vous tomberez sur plus malin que vous et vous risquez de vous mettre cette personne à dos alors que vous en avez besoin. Je m'adresse surtout au 2ème décan, mais tout le signe peut en avoir plus ou moins des échos. Et c'est surtout si vous avez affaire à quelqu'un d'important, dont vous attendez quelque chose ; faites preuve de modestie, de retenue, ce sera obligatoirement mis à votre crédit, ne prenez pas de risque inutile.

Cancer

À quelques exceptions près, c'est une très bonne journée, notamment pour le 1er décan. Vous utiliserez encore plus intelligemment la liberté que vous avez conquise. Et ce n'est pas fini car vous aurez droit aux aspects libérateurs d'Uranus jusqu'en mai 2020 et ils reviendront une dernière fois en fin d'année pour s'étaler sur le début 2021. De quoi trouver le moyen d'être créatif pour votre propre vie, si vous ne l'avez pas encore été (surtout né autour du 27 juin).

Lion

En ce moment, votre vie est un peu compliquée par des affaires sans réelle importance, des petits soucis de rien que vous pourrez régler rapidement. Sauf bien sûr si vous vous attardez dessus et que vous en faites une montagne parce qu'il y a une connotation affective. Essayez de ne pas mettre de l'affectif partout, ce que vous savez très bien faire, et vous pourrez donc vous débarrasser de ce qui vous gêne. Et à partir de ce week-end, le diable (qui se cache dans les détails) ne vous ennuiera plus.

Vierge

Vous vous livrerez aujourd'hui à l'une de vos activités favorites : prendre soin d'une personne chère, ou donner de votre temps à une cause qui vous tient à coeur. Vous êtes le signe du travail, c'est sûr, mais en tant que signe double vous n'avez pas qu'une seule corde à votre arc et vous êtes de ceux qui aiment soigner, et aussi qui apprécient de transmettre (instit, consultant, etc.). La Lune en Poissons pourrait indiquer que vous avez une nouvelle activité de ce genre en vue.

Balance

Si vous avez envie de paresser aujourd'hui, surtout ne vous gênez pas. Ceux qui travaillent auront intérêt à se ménager et à faire des pauses pour récupérer. Vous dépensez beaucoup d'énergie à vous préoccuper de détails (la période Vierge souligne tous les détails qui nous encombrent et dont on peut être les esclaves) et plus il y en aura, plus vous serez efficace si vous prenez quelques minutes de repos où vous pourrez rêvasser à votre guise. C'est important pour vous.

Scorpion

Une bonne journée, surtout si vous savez vous mettre en avant et faire en sorte qu'on reconnaisse la valeur de votre travail et ce, quel que soit ce travail ! Il n'y a pas de petites activités, nous sommes tous liés et chacun apporte sa contribution à sa manière, qu'il s'agisse d'activités mineures ou plus importantes. Chacun est un rouage important de la grande machine qu'est l'humanité, celui qui fait progresser, découvrir, ouvrir des horizons, ou tout simplement apporter du carburant.

Sagittaire

Dites-vous bien que vous n'êtes pas en position de force aujourd'hui, ni demain d'ailleurs, donc n'essayez pas de forcer les choses, laissez la vie décider. Tout marche bien, on avance plus vite quand on est en phase, quand on fait les choses au bon moment et ce jeudi, plus vendredi, ne sont pas des journées où vous serez totalement en phase ; peut-être juste que vous serez un peu trop distrait, pas assez " branché " sur le monde extérieur et les autres.

Capricorne

Une journée sympa pour tous les Capricorne et ascendant Capricorne. Vous serez dans l'échange et cela peut vous rapporter gros, surtout si vous êtes de décembre. Lune et Uranus seront en effet en phase, ce qui ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais il se prépare un changement, une évolution, quelque chose à quoi vous penserez aujourd'hui et vous en serez excité d'avance, justement grâce à ce que vous en attendez.

Verseau

Prenez ce qu'on vous donne, sans demander plus et sans vous imaginer qu'on veut vous gruger ou vous manipuler. Vous ne seriez pas un peu de parano, non ? En fait, en période Vierge, vos pensées sont imprégnées de méfiance, de doutes et vous imaginez parfois des choses qui n'existent pas, qu'on fait exprès de vous contrarier, par exemple, pour vous mettre en colère ou vous faire réagir d'une manière ou d'une autre. L'important est de rester à distance et d'analyser les situations.

Poissons

La Lune sera dans votre signe vers midi et son harmonie avec Uranus indique que vous aurez une bonne idée pour accentuer votre développement personnel. Nous en avons souvent parlé, vous êtes dans une phase où vous pouvez avoir découvert un nouveau centre d'intérêt et celui-ci vous incite à développer votre intellect, à découvrir d'autres univers, peut-être à vous cultiver aussi... Quoi qu'il en soit, vous pourrez encore profiter d'Uranus pendant quelques mois, jusqu'en mai 2020.