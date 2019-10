L'horoscope du 15 octobre 2019

publié le 15/10/2019 à 06:19

Bélier

3ème décan, s'il n'y a pas de problème relationnel à gérer, vous êtes au contraire dans une belle période de chance ; un contrat peut vous être proposé sous peu. On peut aussi vous promettre une promotion, une mutation, ou une récompense pour la qualité de votre travail. C'est vrai, le relationnel est important en ce moment, mais pas toujours dans le négatif ! Au contraire, vous pouvez faire d'intéressantes rencontres, trouver un associé/partenaire avec qui développer vos idées.

Taureau

La Lune est chez vous et active le côté déstabilisant de la conjoncture pour le 1er décan, mais vous allez vite retrouver un terrain plus solide, dès demain en fait. En outre, il ne se passe probablement rien de précis étant donné que la responsable, Uranus, est rétrograde jusqu'en janvier prochain. Cela ne doit pas vous empêcher de réfléchir à une solution au problème lié à Uranus et qui concerne des changements qui sont une contrainte pour vous.

Gémeaux

Vous allez vous prendre la tête pour une histoire d'argent et vous apercevoir après quelques heures que vous avez la possibilité de régler la question rapidement ! Cela ne concerne, en principe, que ceux du mois de mai et qui reçoivent des influx dynamiques de Mars ; vous n'aurez donc qu'à faire appel à votre boîte à idées, laquelle est toujours bien remplie. En outre, si vous êtes en couple, votre conjoint pourrait aussi vous être d'une aide précieuse.

Cancer

Le 2ème décan est très favorisé ! Né après le 7 juillet, vous aurez une belle inspiration et des intuitions très justes pour aider votre enfant, ou un proche. Il se peut que la personne en question ait subi une injustice et vous vous ferez fort de la réparer. Vous êtes très sensible en ce moment à tout ce qui touche à la famille, à vos proches, et vous êtes capable de les défendre bec et ongles si besoin est. C'est d'ailleurs une de vos grandes qualités, on peut compter sur vous !

Lion

2ème décan, en attendant samedi que Mars vous permette de clouer le bec à vos interlocuteurs, essayez de ne pas lancer de discussion sur un sujet sensible. Avec Mercure en Scorpion (né après le 8 août), vous risquez d'avoir affaire à quelqu'un (sûrement un proche ou un client) qui sera totalement hermétique à ce que vous lui direz ; et vous n'aurez pas vraiment d'arguments à lui opposer. Mais à partir de samedi, vous serez plus fort que les autres (dans les échanges).

Vierge

3ème décan, la pleine Lune est passée mais vous avez encore la possibilité jusqu'en décembre de conclure un important achat, probablement un bien immobilier. Jupiter, planète de chance, qui occupe précisément le secteur de la maison et de la famille, est valorisée en ce moment et si vous n'êtes pas en train d'acheter, vous pourriez être sur le point de trouver la maison ou l'appartement de vos rêves. Et vous constaterez en 2020 (février, mars) que vous avez fait le bon choix.

Balance

La balance de la justice, qui représente votre signe sera en action, vous serez tout retourné justement par une injustice qui sera faite, à vous ou à un autre. En particulier si vous êtes né fin septembre et et début octobre : Mars est sur votre Soleil et vous vous mettez facilement en colère, ou en tout cas vous réagissez vivement à tout ce qui peut vous sembler injuste. Mais attention, vous pouvez aussi vous faire mal quelque part ou attraper un petit virus.

Scorpion

Il y a encore quelques tensions, mais elles vont aller en diminuant si vous êtes du 1er décan. Vénus, c'est-à-dire quelqu'un que vous aimez saura vous apaiser. Il s'agit probablement d'un ami ou d'un proche, mais pas forcément de votre conjoint puisque le problème se situe éventuellement avec lui/elle. Quoi qu'il se passe entre vous, essayez de vous mettre un instant à sa place, peut-être que vous comprendrez mieux son attitude.

Sagittaire

Vos chances sont nettement augmentées en ce moment, et le seront davantage la semaine prochaine quand Mercure sera chez vous. Une proposition peut-être ? Mais vous devez déjà sentir, pressentir les choses : surtout voyez-les de manière positive ! Cela dit, si Jupiter (votre planète) était mal disposée le jour de votre naissance, vous aurez peut-être à lutter, à affronter un obstacle, mais cela ne devrait pas empêcher la chance d'être à vos côtés.

Capricorne

Une bonne journée se profile, riche en satisfactions et en sentiment d'être à la bonne place, celle qui met en valeur toutes vos qualités et compétences. Seuls certains natifs de fin décembre seront contrariés par une rapide dissonance de Mars qui peut les obliger à s'investir à fond dans un travail et peut-être même un nouveau job. Mais dans ce cas, vous aurez la possibilité de partager vos tâches, vous n'aurez probablement pas tout sur le dos.

Verseau

2ème décan, né après le 4 février, vous aurez un important rendez-vous dans la semaine, et vous avez des chances qu'il se conclue assez vite par un accord. Mercure est au MC, votre secteur de carrière, et vous disposerez également de Vénus, au même endroit du ciel à partir de jeudi et jusqu'au jeudi 24. Par ailleurs, cela semble se calmer pour les natifs de fin janvier, qui sont combatifs, entreprenants et qui ne se laissent pas faire.

Poissons

Vos relations avec les autres sont vraiment très agréables en ce moment, 1er et 2ème décan. Aussi ne laissez pas le doute s'immiscer en vous, il n'y a pas de raison. Ne cherchez pas la petite bête et n'interprétez pas les comportements de vos proches de travers. Même si votre sensibilité à fleur de peau remarque des choses que les autres ne remarquent pas. Dites-vous que vous êtes trop réceptif, trop " éponge " et essayez de normaliser vos relations en vous bridant un peu.