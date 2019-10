L'horoscope du 11 octobre 2019

publié le 11/10/2019 à 06:14

Bélier

Né après le 10 avril, vous avez la baraka en ce moment et cela va durer jusqu'à début décembre. Mettez votre énergie au service de votre développement ; vous avez de belles opportunités à saisir, d'autant plus que Saturne ne vous barre pas la route pour l'instant. Seuls ceux qui sont nés précisément le 10 avril peuvent avoir à lutter contre quelqu'un qui semble vouloir saper leur autorité, ou qui leur reproche au contraire d'être trop autoritaire. Mais c'est une péripétie...

Taureau

Vénus/Uranus vous mènent la vie dure jusqu'à mardi prochain. 1er décan, vous vous sentez contraint de prendre une décision et ce n'est pas ce que vous voulez... Apparemment en tout cas, puisque vous résistez et ne voulez pas vous adapter à un changement imposé, celui dont nous parlons depuis des mois. De toute façon, Uranus étant rétrograde, ce n'est pas le moment de prendre cette décision, il faut réfléchir et trouver une autre manière de procéder.

Gémeaux

D'ici décembre, une rencontre est au programme pour le 3ème décan, mais pas forcément amoureuse. Un partenaire professionnel ou financier par exemple. Vous pouvez aussi trouver quelqu'un pour défendre vos intérêts si jamais vous avez un litige en vue : il ne faut pas que vous soyez seul, il est impératif que quelqu'un vous accompagne. Deux paires d'oreilles valent mieux qu'une, surtout dans ce genre de circonstance, qui pourrait vous être défavorable.

Cancer

C'est un peu ennuyeux, natif de juin, cette dissonance de Mars qui vous irrite ou qui vous voit fiévreux. Mais elle se termine la semaine prochaine, courage ! Elle peut aussi provoquer un petit déséquilibre en famille parce que vous ne serez pas d'accord les uns avec les autres... Toutefois, le secteur où évolue Mars est aussi celui de la maison, il est donc possible que vous ayez quelque chose à réparer ou, plus important, que vous songiez à déménager.

Lion

2ème décan, veillez à ne pas parler trop vite et à ne pas dépasser la limite dans votre manière de critiquer l'autre et de lui montrer à quel point il/elle est imparfait. Cela ne s'adresse pas, a priori, à votre partenaire mais plutôt à l'un de vos enfants, à un frère ou une soeur. Bref, quelqu'un de votre entourage, mais attention à ce qu'il ou elle ne se sente pas rabaissé/e : vous le décourageriez au lieu de l'encourager, surtout pour les enfants s'il s'agit d'un problème d'école.

Vierge

Le 1er décan est au top grâce à un rapide bon aspect de Vénus. Il crée un climat de flirt et de complicité, profitez-en sans analyser le pourquoi et le comment. Vous avez trop tendance à passer vos sentiments, votre ressenti, à la loupe et à vous focaliser sur des détails, et parfois les plus négatifs ou ceux qui n'ont pas le moindre intérêt. Du coup, il est rare que vous profitiez de l'instant présent comme vous devriez le faire en ce moment. Essayez de vous amuser !

Balance

Un peu moins motivé pour travailler ? Normal, vous penserez trop à ce qui vous contrarie, par exemple une questions d'argent qui doit être réglée rapidement. Or, pour bien bosser, la Balance a besoin d'avoir l'esprit libéré de tout ce qui peut l'encombrer, et cela va des problèmes matériels à ceux que vous pouvez rencontrer avec les collègues, et surtout ceux/celles qui sont en rivalité avec vous et qui cherchent à vous concurrencer. Cela pourrait être le cas pour le 1er décan.

Scorpion

Vous ne risquez pas d'oublier que Vénus est chez vous 1er décan, il peut y avoir des échauffourées avec votre chéri/e qui ne semble pas être en phase avec vous. Étant donné que Vénus est en dissonance avec Uranus, vous ne pouvez pas être d'accord : il y a de grosses divergences entre vous, peut-être une en particulier et qui tient à votre comportement, à votre façon d'envisager l'amour et le couple. C'est apparemment ce que la vie vous demande avec insistance depuis des mois.

Sagittaire

3ème décan, vous bénéficiez à partir d'aujourd'hui d'une harmonie Soleil/Jupiter qui ne peut qu'accentuer vos chances d'être reconnu pour vos compétences. On peut évidemment vous faire une proposition d'avancement, mais vous pouvez aussi vous développer vous, personnellement, en intégrant un savoir. En tout cas, cette conjoncture est favorable à tout ce que vous pouvez projeter pour l'avenir et la période favorable va durer jusqu'en décembre.

Capricorne

Vous avez longtemps eu de lourdes responsabilités, 2e décan, mais les circonstances ont fait que vous avez lâché prise... un peu trop, semble-t-il. C'est-à-dire que si vous êtes né après le 5 janvier, c'est tout juste si on vous reconnaît : vous n'êtes plus concentré comme vous l'étiez avant et vous ne voulez plus vous engager dans des entreprises qui seraient trop lourdes à gérer. Même en ce qui concerne l'argent, vous donnez l'impression de n'en avoir rien à faire !

Verseau

2e décan, né après le 30 janvier, un important rendez-vous peut être d'actualité d'ici la fin de la semaine prochaine. N'y allez pas les mains dans les poches. Préparez-le, d'autant plus si c'est vous qui êtes en demande. Mercure et Saturne seront en harmonie jusqu'à jeudi prochain, vous avez donc des chances d'obtenir ce que vous voulez, même si cela ne se fait pas tout de suite. Apparemment, le temps sera votre allié dans cette affaire.

Poissons

Dans votre 3ème décan, la Lune regarde Jupiter de travers et vous risquez de vous embrouiller avec un supérieur ou un parent, quelqu'un qui détient l'autorité. Vous y êtes très rétif (pas tous les Poissons, mais certains) et quand on vous impose quelque chose, vous trouvez le moyen de le déléguer ou " d'oublier " ce qu'on vous a demandé. Et attention aussi, à ne pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore, que vous pensez recevoir bientôt...