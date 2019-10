L'horoscope du 10 octobre 2019

publié le 10/10/2019 à 06:17

Bélier

Vous ferez profiter l'un de vos amis ou votre conjoint d'un bon plan ou leur offrirez un petit cadeau. Pour être bien avec vous-même, vous aurez besoin de donner. Peut-être (1er décan) que vous avez touché de l'argent et que vous avez envie de le partager avec ceux que vous aimez ? 2e décan, Mercure vous dit d'écouter vos petites voix intérieures et de ne pas faire d'humour aux dépends des autres ; en particulier d'un collègue que vous aimeriez ridiculiser. Abstenez-vous SVP.

Taureau

2ème décan, Mercure est à présent face à vous ce qui signifie que vous obtiendrez tout ce que vous voulez, à condition que vous soyez plus dans le compromis. Vous êtes d'une nature entière et quand vous avez décidé quelque chose, nul ne peut vous faire changer d'avis. Cependant, il doit toujours y avoir négociation (tout se négocie) et ce n'est pas en restant rigide sur vos positions que vous améliorerez vos relations avec les autres. Et ça vaut aussi pour ceux du 1er décan.

Gémeaux

Si possible, évitez de vous disperser, même si vous êtes plein de bonne volonté et que vous voulez prendre vos responsabilités au sérieux. Une chose après l'autre, et sans les laisser tomber en cours de route ! Mais vous n'êtes pas tous de vrais Gémeaux et il est possible que vous ne soyez pas de ceux qui se dispersent ; si c'est le cas, cette journée vous demandera tout de même l'effort de ne pas vous heurter à vos supérieurs, à ne pas faire le contraire de ce qu'ils vous demandent.

Cancer

2ème décan, Mercure est bien disposée, c'est donc le bon moment pour poser une demande, envoyer un important courrier ou faire une démarche. Jusqu'au 19, tout ce qui concerne le domaine de Mercure vous sera facilité, et si vous travaillez il se peut que vous ramassiez quelques compliments vantant la qualité de votre travail. Mais vous pouvez vous-même être plus flatteur que d'habitude : ce sera la meilleure manière de mettre vos interlocuteurs dans votre poche.

Lion

1er décan, vous avez le choix entre vous buter et refuser les compromis, ou au contraire vous expliquer, en essayant de ne pas vous montrer trop agressif. Vous êtes de nouveau confronté à la dissonance d'Uranus, mais ce sera certainement moins contrariant étant donné que la planète est rétrograde. Toutefois, le problème qui lui est lié est de nouveau sur le devant de la scène ; vous avez intérêt à vous montrer le plus conciliant possible et même peut-être à lâcher prise.

Vierge

Non seulement vous serez d'excellent conseil aujourd'hui, mais pour une fois les autres vous seront reconnaissants du mal que vous vous donnerez pour eux ! Ce n'est pas toujours le cas, reconnaissez-le. Cela dit, vous avez besoin de vous rendre utile, de soigner, de consoler, de jouer les médecins du coeur ou de l'âme. C'est pourquoi, 2e décan, il se peut que vous soyez tombé sur quelqu'un qui profite honteusement de vos gentillesses (né après le 7/9).

Balance

Né en septembre, il va falloir donner un coup d'accélérateur dans votre travail, on vous demandera beaucoup et vous serez un peu au bord de la crise de nerf. C'est-à-dire qu'avec Mars dans votre décan, il y aura peut-être aussi des conflits autour de vous et ce n'est pas fait pour arranger les choses. Vous qui aimez travailler dans une ambiance calme et paisible... Vous en avez pour jusqu'au 19 avec Mars dans votre 1er décan, puis ce sera au tour du 2ème de s'énerver un peu...

Scorpion

Vous serez en phase surtout 2ème décan, votre intuition vous guidera toute la journée. En revanche, c'est plus chaotique pour le 1er décan, face à un choix, une décision contre laquelle il se révolte mais qu'on le pousse à prendre. Ce n'est rien d'autre qu'une des nombreuses péripéties d'une situation qui est reliée à l'opposition d'Uranus, que vous connaissez bien. Toutefois, comme Uranus est rétrograde, il est plus question de réfléchir que d'agir. Dans votre intérêt.

Sagittaire

Il faut faire front 2e décan, et surtout oser braver vos démons intérieurs. Les éliminer en faisant face à votre problème, celui qui vous rattrape encore et encore. Cela ne vous dit peut-être rien ? Tant mieux, c'est que Neptune n'a pas une grande influence sur vous et vous pouvez continuer à avancer sans problème. La vie est un grand voyage pour ceux de votre signe, et votre philosophie est qu'il vaut mieux aller de l'avant que reculer. Or le 2ème décan est un peu figé dans sa situation.

Capricorne

Si vous ne voulez pas d'un conflit ouvert, 1er décan, expliquez-vous ! N'hésitez pas à faire le premier pas pour dialoguer, même si vous préféreriez vous taire. En tout cas cette journée est favorable aux échanges (Lune en Poissons) et vous sentirez instinctivement qu'il est nécessaire de faire une mise au point ; cela vous aidera à rétablir une ambiance plus calme, surtout né autour du 26 décembre. Né après, la colère semble monter en vous, mais pour l'instant vous la contrôlez.

Verseau

Un accord pourrait être remis en question si vous êtes né en janvier, mais vous avez d'excellents arguments pour vous défendre et éviter que cela ne dégénère. D'un côté Vénus s'oppose à Uranus et crée en effet du désaccord, de la révolte, de l'autre vous disposez d'un bon aspect de Mars qui indique que vous pouvez être offensif et efficace dans votre manière de vous défendre. En outre, si vous avez eu et avez encore des soucis d'argent, d'ici la fin de l'année cela peut s'arranger.

Poissons

La Lune va à la rencontre de Neptune 2ème décan, heureusement que quelqu'un représenté par Saturne joue les garde-chiourme et vous remet la tête à l'endroit. En effet, Saturne représente une personne de votre entourage, un guide, un psy, bref quelqu'un qui connaît votre tendance à manquer de limites et qui vous incite à en mettre afin de ne plus subir la situation, mais au contraire de la contrôler. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais certains sont vraiment sur la bonne voie !