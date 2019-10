publié le 14/10/2019 à 07:38

Bélier

Le 3e décan est au premier plan avec un problème relationnel à régler, mais plus au boulot que dans un autre domaine. Seriez-vous trop autoritaire ? On peut en effet vous reprocher votre dureté, votre intransigeance, qui sont plus le révélateur d'un manque de confiance en vous que d'une réelle autorité. Ce n'est pas de cette manière, en étant trop inflexible, qu'on a un ascendant sur les autres : on leur fait peur, on les stresse, c'est le seul résultat qu'on obtient.

Taureau

Débarrassée d'Uranus après mercredi, Vénus va offrir de jolis moments au 2ème décan et surtout né vers le 6 mai. Votre ami ou conjoint sera adorable, vous n'aurez rien à redire, il ou elle ne voudra que votre bien ! Célibataire, vous pourriez croiser quelqu'un qui vous plaît, envoyez-lui des signaux... Mais Vénus est rapide, c'est donc une occasion à saisir rapidement et il est possible que cela reste virtuel, qu'il n'y ait rien de vraiment concret.

Gémeaux

Une affaire administrative ou juridique qui semblait mal partie pour ceux du 3ème décan, pourrait finalement tourner en votre faveur en fin de semaine. On saura bien plaider votre cause, peut-être parce que vous l'aurez confiée à un professionnel ; ne faites rien tout seul, surtout que nous sommes toujours en période Balance, un signe qui valorise les associations, les tandems, le travail en équipe. Mieux vaut que vous acceptiez d'être assisté.

Cancer

Vénus vous sourit cette semaine, alors que Mars vous fait la grimace. Il se peut que vous ayez un petit conflit à régler et cela vous demandera un effort. Tout simplement parce que Vénus (arrangement) sera plus rapide que Mars et que votre orgueil peut vous empêcher de faire ce que vous dit Vénus, à savoir qu'il faut trouver un arrangement et ne pas laisser traîner ce désaccord. Vénus y veillera, encore faut-il que vous l'écoutiez !

Lion

Le seul décan à pouvoir fanfaronner cette semaine, c'est le 3ème. Né après le 13 août vous avez en effet des aspects très flatteurs pour votre amour-propre. Vous serez fier de vous, d'une création peut-être, de l'arrivée d'un enfant, et aurez envie de le communiquer de tous côtés. En revanche, c'est encore tendu pour les natifs de fin juillet, mais juste aujourd'hui et demain. Vous savez que vous devez tourner une page mais vous avez du mal à vous y résigner.

Vierge

Une semaine positive, vous évoluez vers une situation qui va vous ouvrir de nombreuses perspectives 1e décan, et rien ne freinera votre évolution. D'un côté vous disposez d'Uranus, qui représente la nouveauté, une activité différente peut-être, de l'autre vous allez recevoir les bons influx de Jupiter qui vous permettront de voir le résultat positif de vos actions de ces derniers mois. A moins qu'un enfant ne s'annonce...

Balance

Bon anniversaire au 3ème décan, en vedette cette semaine. Jupiter veille sur vous et vous invite à élargir vos activités en vous gardant de ne pas voir trop grand. Ce n'est pas dans vos habitudes, sauf ascendant en Sagittaire, mais il faut se méfier de Jupiter qui a toujours de grandes idées et qui peut tomber de haut. D'autant plus que Saturne va reformer sa dissonance avec vous à partir de fin novembre, et que vous aurez certainement à resserrer les boulons.

Scorpion

Né fin octobre et début novembre, Vénus est conjointe à votre Soleil et vous confère une bonne dose de charisme. Vous serez comme un aimant, vous séduirez mais passerez vite à autre chose. A moins que vous ne cherchiez à rencontrer l'âme soeur, ce qui ne vous est pas conseillé en ce moment car Uranus reprendra une marche directe en début d'année et il y aura forcément une remise en question, comme vous en avez déjà eu.

Sagittaire

Le Soleil et Jupiter sont bien alignés toute la semaine et si vous êtes né après le 13 décembre, vous avez des chances de voir un projet prendre forme, et même parfois de se concrétiser. En tout cas, c'est une semaine chanceuse et cela peut aussi l'être dans le domaine amical : vous pourrez compter sur vos relations pour vous donner un coup de main si besoin est. Certains pourraient aussi démarrer un nouveau boulot (3ème décan toujours).

Capricorne

Vous hésitez devant une décision à prendre 3ème décan, peut-être parce que vous savez au fond de vous que vous ne serez pas satisfait de votre choix. Vous en avez l'intuition, ça n'est peut-être qu'une vague sensation, mais il faut l'écouter et agir en conséquence. Par ailleurs, né entre le 28 décembre et le 3 janvier, il se peut que vous soyez en désaccord avec votre boss ou avec un membre de votre famille. Mais ça ne durera pas.

Verseau

C'est encore un peu tendu aujourd'hui pour le 1er décan, mais vous avez du répondant et surtout quelqu'un à vos côtés pour défendre vos intérêts. Une personne qui a du pouvoir et qui pourrait impressionner votre adversaire, concurrent, ou toute personne qui essaye peut-être de vous déboulonner. 3e décan, les chances de développer un projet sont de plus en plus belles, ça devrait marcher comme sur des roulettes.

Poissons

Une bonne semaine, certains se préparent à partir en vacances alors que d'autres recevront des signaux positifs au sujet d'une promotion/mutation. Et ce autant pour les natifs du 3e décan que pour ceux du 1er qui commencent à ressentir (à minima peut-être) les bons influx de Jupiter qui ne feront qu'augmenter jusqu'en décembre. Tout projet mis en route d'ici là a des chances de connaître le succès, d'atteindre sa cible.