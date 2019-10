L'horoscope du 12 octobre 2019

publié le 12/10/2019 à 06:30

Bélier

On vous cherchera des poux, 1er décan, on vous fera des reproches que vous trouverez injustifiés. Mais demandez-vous s'ils le sont vraiment, injustifiés. Parfois vous ne vous rendez pas compte de votre comportement trop autoritaire avec l'autre ; vous imposez votre manière de vivre, vos désirs (si vous êtes un pur Bélier) et ne vous souciez pas le moins du monde des besoins de votre partenaire. Votre couple marcherait mieux si vous vous en préoccupiez un peu...

Taureau

Il est possible que vous ayez plus l'impression de subir que d'avoir le contrôle, 1er décan. Mais comme vous n'êtes pas du genre soumis, vous vous révolterez. Cela dit, vous ne montrerez probablement rien de ce qui vous agite ; cela restera intérieur parce que, comme souvent, vous refuserez le conflit. Et il est difficile de déterminer si vous avez raison ou tort, dans la mesure où le problème peut autant se situer dans la sphère personnelle que professionnelle.

Gémeaux

Un week-end sympathique, vous aurez l'occasion de sortir de la routine, ce que tout Gémeaux normalement constitué apprécie. Il vous faut de la variété ; sinon l'ennui pointe rapidement le bout de son nez et l'ennui est la pire des choses pour le Gémeaux. Vos rencontres amicales feront aussi partie des moments agréables du week-end, sauf que l'un d'entre eux pourrait vous faire faux-bond parce qu'il sera occupé ailleurs ou, pour certains, un peu souffrant.

Cancer

Vous êtes très famille, mais cela ne vous empêche pas de vous emporter contre vos proches dès qu'ils se montrent désobligeants ou qu'ils vous opposent un refus. Autre vérité concernant votre signe : vous êtes très susceptible et cela se vérifiera encore une fois ce week-end ! Ceux du 1er décan pourraient d'ailleurs exprimer une forte colère parce qu'ils se sentiront déstabilisés par le comportement d'un proche ; essayez de ne pas perdre votre sang-froid.

Lion

Il y aura de fortes tensions chez ceux du 1er décan, mais elles retomberont si vous faites l'effort d'ouvrir le dialogue avec le/la responsable du problème (selon vous). Ou en tout cas si vous envisagez de le faire et que vous préparez ce que vous avez à lui dire. Vous constaterez que vous avez de sérieux arguments et que l'autre ne pourra pas ne pas vous écouter. Du coup, vous sentirez les tensions s'apaiser peu à peu, mais elles risquent d'être encore présentes demain.

Vierge

Les défenses que vous avez construites contre l'insécurité, problème récurrent chez vous, sont un peu menacées si vous êtes du 2e décan, ou ascendant Vierge. C'est Neptune, planète de la dissolution qui est responsable de ce sentiment que certains peuvent avoir que ce qu'ils ont construit est plus ou moins branlant. Pour vous retrouver de nouveau en sécurité, retrouver vos certitudes, il y a un changement de fond, une mutation à opérer.

Balance

Il se peut que le climat soit agressif, à cause d'un possible conflit avec un enfant ou avec votre conjoint, 1er décan. Mais vous désamorcerez, c'est dans votre nature. Ce qui ne veut pas dire que vous vous écraserez ; vous avez sûrement compris qu'en vous écrasant vous en preniez plein la figure et que ce n'est pas bon pour votre santé. Vous écraser c'est ravaler quelque chose de négatif, tout ça pour ne pas entrer en conflit. Soyez ferme et sans concession, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.

Scorpion

Pour vous, on dirait que ce n'est pas le week-end. Vous aurez besoin de vous occuper, de bricoler, à moins que vous n'ayez rapporté du travail à la maison. Et vous serez même hyper actif aujourd'hui, mais à terme vous serez satisfait de ce que vous aurez fait. 1er décan, Vénus et Uranus sont en exacte dissonance entre aujourd'hui et demain, encore une tuile ou la même que début août qui vous retombe dessus ?

Sagittaire

Pour vous, c'est un bon week-end, vous aurez le sentiment de plaire et il est vrai que les regards de vos proches et leur façon de vous considérer vous valoriseront. Il faut dire que vous serez entouré d'amis qui ont de l'admiration pour vous et c'est toujours un fort stimulant pour le Sagittaire (le pur Sagittaire) ; vous semblez être important à leurs yeux, et cela compte beaucoup pour vous. Peut-être parce que vous avez besoin de pouvoir vous aimer à travers le regard des autres ?

Capricorne

C'est une froide et juste colère que vous exprimerez, 1er décan. Il se peut qu'un de vos parents ou un enfant vous manque de respect et vous trouverez cela injuste. Parce que de votre côté vous faites tout pour être agréable, surtout pendant la période Balance (en ce moment) où Vénus et sa douceur devraient dominer. Mais justement, Vénus n'est pas bien aspectée aujourd'hui et cela n'arrangera rien. Essayez de ne pas répliquer trop durement, cela aggraverait le problème.

Verseau

Vous semblez avoir de bonnes défenses, être aguerri et pouvoir affronter à présent les tuiles que vous envoie Uranus, 1er décan. Vous les éviterez assez facilement. Je ne dis pas qu'il ne se passera rien, mais vous n'y accorderez pas autant d'importance qu'aux mois de juillet et août, par exemple. Peut-être que c'est vous d'ailleurs qui prendrez une décision qui pourrait vous aider à vous libérer de certaines contraintes que vous vous imposez ou qui vous sont imposées.

Poissons

Que ce soit aujourd'hui ou demain, de toutes les façons il va falloir faire vos comptes et affronter la réalité : vos sorties sont plus importantes que vos rentrées. Ce sont probablement des dépenses utiles, obligatoires et vous ne pouvez pas faire autrement. Peut-être faudrait-il prendre un job supplémentaire pour avoir un complément de revenus ? En tout cas, vous allez certainement opérer un changement positif d'ici peu ; né en février dans un premier temps.