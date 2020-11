L'horoscope du 11 novembre 2020

publié le 11/11/2020 à 05:30

Bélier

Comme en octobre, vous disposerez d'une intuition qui ne vous trompera pas et si vous l'écoutez, vous ne vous tromperez pas sur les personnes que vous rencontrerez. Vous les " sentirez " et saurez instantanément si ce sont des personnes de confiance, ou non. Ne vous étonnez pas si on tente de vous glisser une peau de banane sous les pieds parce que vous n'aurez pas totalement le contrôle sur vos " ennemis " et seule la méfiance vous aidera à ne pas vous faire " avoir ".

Taureau

Mercure se retrouve face à vous, comme début octobre, et vous pourriez avoir affaire à des personnes qui chercheront à avoir une emprise sur vous. Mais vous n'êtes pas né de la dernière pluie et vous ne vous laisserez certainement pas avoir. Par ailleurs, 1er décan jusqu'au 18, vous pourriez avoir une conversation avec un proche, ou à propos d'un proche, conversation qui vous déprimera ou fera remonter en vous une peur, un anxiété qui sera en rapport avec l'attitude de ce proche.

Gémeaux

Je vous parlais, début octobre, de craintes concernant la stabilité de votre emploi et il semble, avec le retour de Mercure en Scorpion, que vous ne soyez pas plus avancé pour le moment et que si vous n'avez pas de peur pour votre travail, ce sont vos relations avec vos collègues qui ne seront pas très agréables et votre crainte sera leur éventuel pouvoir de nuisance à votre égard. Mais ne vous en faites pas trop, ce sera probablement un incident très passager, 1e décan d'ici le 18.

Cancer

Mercure est de nouveau en phase avec vous, vous n'avez rien à craindre dans le domaine relationnel, surtout avec l'un de vos enfants qui a pu être une source de soucis récemment. Les choses vont rapidement s'arranger. De même, si quelqu'un a tenté de porter atteinte à votre image, vous allez rapidement réparer la situation et retrouver votre superbe. En tout état de cause, ce transit bis de Mercure vous sera très favorable, surtout 1er décan, et jusqu'au 18 novembre.

Lion

Vous non plus, vous n'avez pas beaucoup avancé depuis le 1er passage de Mercure en Scorpion début octobre. Né fin juillet, début août, il faudrait que vous parveniez à lâcher prise dans votre tête, que vous décidiez de ne pas vous accrocher à ce qui n'est plus. Ainsi, vous ferez de la place, éventuellement, à une nouvelle aventure professionnelle ; mais bien sûr, cela dépend de votre âge et certains pourraient enrager de se voir mis à la retraite plus tôt qu'ils ne le pensaient.

Vierge

Le retour de Mercure en Scorpion est positif pour vous car cela va vous permettre de vous expliquer avec l'un de vos proches, peut-être l'un de vos enfant, avec qui vous avez eu récemment des problèmes de communication. Il peut s'agir aussi d'un frère ou d'une soeur, ce qui pourrait faire remonter quelques craintes ou angoisses liées à la relation que vous entretenez avec ce proche en question. Mais pas de panique, cela ne durera qu'une journée pour chacun (1er décan, jusqu'au 18).

Balance

Il vous est déconseillé de chercher à avoir le contrôle sur ceux qui vous entourent (enfants, frères/soeurs), il vous est même très conseillé de les laisser prendre leurs décisions eux-mêmes. C'est probablement difficile pour vous, qui voulez toujours le bien de vos proches, mais le bien que vous imaginez n'est peut-être pas le bien dont ils ont envie ou besoin. Essayez de lâcher un peu prise, de prendre du recul, de manière à ne pas les envahir avec vos conseils. Même si ce sont de bons conseils.

Scorpion

Mercure revient chez vous, 1er décan peut-être pour achever le travail commencé fin septembre, début octobre. Il va falloir quelques jours pour que vous ayez les nouvelles que vous espérez, que ce soit par courrier, mail ou téléphone, voire par livraison si vous attendiez un colis. Vos travaux ont aussi pu être interrompus et s'ils ont repris il y a quelques jours, vous n'en avez plus pour très longtemps, ils seront bientôt terminés ; il peut s'agir d'un ou plusieurs dossiers à boucler.

Sagittaire

A priori, le retour de Mercure en Scorpion ne vous fera ni chaud, ni froid, évitez simplement d'accorder du crédit à certaines personnes dont la caractéristique est de raconter des bobards à tout le monde, mais ils sont tellement habiles qu'on en vient à les croire. Peut-être, 1er décan, que vous vous ferez du souci pour l'un de vos proches, pour sa santé éventuellement, mais Mercure est rapide, elle ne restera qu'une semaine en regard de votre 1er décan, donc même pas une journée chacun.

Capricorne

Si vous avez un projet, une idée en tête ou même si vous attendez un rendez-vous depuis la mi-octobre, quand Mercure a rétrogradé, vous n'aurez plus à attendre à présent car non seulement la planète est réactivée depuis une semaine mais elle retourne aujourd'hui en Scorpion et ce que vous espérez ou attendez, 1er décan, pourrait très rapidement se concrétiser, avec une petite surprise à la clé avant la fin du mois. Une proposition peut-être.

Verseau

Mercure occupe à nouveau le zénith de votre zodiaque, une configuration un peu remuante pour le 1er décan qui pourrait se stresser pour d'obscures raisons, qui ne sont probablement pas rationnelles ; des peurs (surtout né fin janvier) que vous devriez examiner de plus près parce qu'elles sont en lien avec des peurs de votre enfance ou avec des situations que vous ont fait vivre vos parents. Depuis plus d'un an, à cause d'Uranus, vous revivez tout ou partie de ces situations.

Poisson

1er décan, vous retrouvez une confiance en vous et en vos idées que vous aviez peut-être perdue depuis quelque temps parce que vous aviez raté quelque chose, un job vous était passé sous le nez par exemple. Vous avez donc jusqu'au 18 (1er décan toujours) pour réparer les choses et vous présenter à un rendez-vous en vous sentant totalement en confiance. Vous aurez même un coup de pouce imprévu avant le 19, peut-être une réponse positive à laquelle vous ne vous attendiez pas.