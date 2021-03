L'horoscope du 11 mars 2021

publié le 11/03/2021 à 05:30

Bélier

Vous n'êtes pas du genre à entretenir des amours dans le secret de votre coeur, mais vous pourriez flasher sur quelqu'un et ne pas le lui dire parce que vous savez qu'il ou elle n'est pas pour vous. Pas libre, ou indifférent/e. Avec cette future conjonction entre Vénus et Neptune, la seule de l'année, vous pourriez aussi avoir beaucoup de compassion face à la souffrance des autres, ou d'une personne en particulier pour qui vous avez des sentiments, ne serait-ce qu'amicaux.

Taureau

Vous éprouverez des sentiments forts, de l'amour et surtout de la reconnaissance envers quelqu'un que vous avez aimé ou que vous aimez encore et qui a fait beaucoup pour vous... ou que vous avez soutenu et qui le sait. C'est en tout cas parmi tout ce que vous pouvez ressentir sous cette conjonction entre Vénus et Neptune qui se forme et qui sera exacte entre samedi et dimanche. Il est possible aussi que vous ayez récemment noué une amitié un peu spéciale et qui prend de plus en plus de place.

Gémeaux

Pas sûr que vous puissiez apprécier la rencontre Vénus/Neptune, à moins que vous n'obteniez un important succès professionnel. Mais dans la plupart des cas, il peut y avoir une prise de conscience d'une dépendance, ou d'une relation qui est toxique. Cela ne concerne à présent qu'une partie du 3ème décan, et surtout ceux qui sont nés vers le 11 juin. Vous pourriez également rêver très fort à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, mais vous savez qu'il ne se passera jamais rien.

Cancer

Vous serez sous le charme, presque envoûté par une personne que vous ne connaissez pas mais dont la personnalité et l'esprit vous sembleront en totale harmonie avec votre idéal. Mais peut-être que c'est ce que vous ressentez pour votre chéri/e ? En tout cas, d'ici dimanche, vous éprouverez certainement des sentiments très forts, surtout si vous êtes né autour des 12, 13 juillet. Et ce n'est que le début, Neptune va rester plusieurs années en bon aspect avec vous. La religion pourrait aussi beaucoup vous attirer, un besoin de spiritualité.

Lion

La rencontre Vénus/Neptune se fait dans un secteur qui parle d'argent et pas d'amour. Mais peut-être que vous serez heureux qu'on vous rembourse une somme qu'on vous doit, ou d'apprendre que vous allez être dédommagé de quelque chose. Si jamais la conjonction a une influence sur votre vie amoureuse, il faudra vous méfier des petites crises très passagères liées à la jalousie et à la possessivité. La peur d'être moins aimé, voir plus aimé du tout, étant responsable.

Vierge

La conjonction entre Vénus et Neptune se fera face à vous, elle est active jusqu'à lundi prochain et peut vous voir très hésitant à propos de votre relation amoureuse. Hésitant parce que vous voyez l'autre différemment depuis quelque temps ; ou parce que vous trouvez qu'il ou elle a pris trop de place dans votre vie en se montrant dépendant de vous. Si vous faites une rencontre sous cette conjoncture, gardez à l'esprit que personne n'est parfait, pas plus cette personne qu'une autre.

Balance

Vénus étant importante pour vous, sa rencontre avec Neptune peut être marquante. Cependant, elle se fait dans votre secteur du travail, qui marche bien en ce moment (voir votre ascendant cependant) ; mais peut-être que vous avez la crainte de vous faire avoir par un associé, ou qu'un collègue, un supérieur, cherche à avoir le pouvoir sur vous en vous diminuant, en vous rabaissant (c'est quand même le pire scénario). Dans ce cas, il faut absolument fuir cette personne toxique.

Scorpion

Si vous êtes du 3ème décan, vous serez enchanté par cette rencontre Vénus/Neptune, peut-être parce que vous serez saisi par la beauté d'une création ou d'une créature ! En tout cas, vous serez hyper sensible à tout ce que vous pourrez contempler et qui comblera votre sens esthétique. Cependant, si vous êtes né autour du 13 novembre, vous pourriez aussi être très amoureux, ou très fier de l'un de vos enfants que vous aimez par-dessus tout. A moins que vous ne désiriez un enfant...

Sagittaire

La conjonction Vénus-Neptune en formation n'est pas très gentille avec vous. Elle risque de vous voir très déçu par quelqu'un en qui vous aviez mis toute votre confiance. A priori, cela ne concerne que le 3ème décan et surtout ceux nés autour du 12 décembre. Mais, on peut interpréter la conjoncture autrement : certains sont dans une sorte de quête de leurs origines, ou victimes d'un secret familial et ils se demandent s'ils doivent en parler. La réponse est oui : tout vaut mieux que le silence.

Capricorne

La conjoncture est bonne pour vous, notamment si vous êtes né autour des 10, 11 janvier. Mais à terme, tout le 3ème décan sera concerné. Il s'agit d'une rencontre entre deux planètes d'amour, qui occupent un secteur qui représente vos relations avec votre entourage. Celui-ci s'est peut-être élargi depuis quelque temps, quelqu'un s'est rajouté à votre cercle intime, et cette personne suscite en vous des sentiments très forts. Vous sentez que vous pouvez l'aider, le ou la soutenir.



Verseau

Vénus en Poissons est très romantique et conjointe à Neptune, elle l'est encore plus. Il se peut que vous viviez une histoire d'amour très virtuelle, mais qui vous comble malgré tout. Attention à une éventuelle désillusion d'ici dimanche. Toutefois, Vénus et Neptune occupent un secteur d'argent et il se peut qu'on vous fasse une promesse dans ce domaine, ou que vous receviez une somme conséquente, qui pourrait être une aide sociale, un dédommagement de quelque chose.

Poissons

Dans votre signe, Vénus va à la rencontre de Neptune, la conjonction sera exacte entre samedi et dimanche. Au positif, vos sentiments sont forts, fusionnels, mystiques pour certains et vous aurez l'impression, parfois vraie, que tout le monde vous aime, surtout si c'est votre anniversaire. Au négatif, méfiez-vous des films romantiques que vous pourriez vous faire, Neptune étant maître des illusions et désillusions. Attention aussi à tout ce qui peut vous rendre addict, et cela concerne aussi l'amour !