L'horoscope du 12 mars 2021

publié le 12/03/2021

Bélier

La Lune rencontrera Vénus ce soir, vous pouvez donc prévoir une soirée romantique, soit avec votre chéri/e, soit devant un film très fleur bleue à la télé. Ça ne sera pas la même chose, mais vous vibrerez quand même et c'est ce dont vous aurez besoin. Sinon, si vous dormez mal en ce moment (Mars en Gémeaux peut créer de l'énervement), essayez de vous coucher plus tôt, même si vous ne dormez pas tout de suite, le fait d'être au lit sera déjà une détente.

Taureau

En Poissons, votre signe d'amitié et d'entraide, la Lune court à la rencontre de Vénus. Vous serez encore plus gentil et aiderez encore plus les autres que d'habitude. Vous avez une qualité : vous savez prendre soin de ceux que vous aimez, probablement parce que c'est votre " truc ". Vous sentir utile ajoute à votre sentiment d'avoir une raison d'exister. Cela dit, vous pouvez aussi avoir prévu de passer la soirée avec un ou des amis.

Gémeaux

Non seulement Vénus et Neptune sont encore conjointes, mais la Lune va à leur rencontre. Il vous est donc vivement conseillé d'exercer votre sens critique et de ne rien accepter qui porte atteinte à votre intégrité. Ne vous laissez pas dévaloriser par quelqu'un de manipulateur, opposez à cette personne une attitude indifférente, et non pas docile. Ce n'est pas du tout la même chose, l'indifférence est une arme de destruction, pas la docilité.

Cancer

Votre besoin d'évasion sera au premier plan, vous aurez vraiment besoin de prendre des distances avec une situation qui joue sur vos nerfs, surtout 1er décan. Vous n'avez cependant pas la possibilité d'y changer quelque chose pour l'instant. Par ailleurs, 3ème décan, la Lune rencontre Vénus et Neptune ce soir et il se peut que vous passiez une soirée très agréable, voire sensuelle, avec quelqu'un qui vous fera oublier tout ce qui vous ennuie.

Lion

Né début août, vous pourriez être en crise en ce moment, à cause de changements que vous refusez d'accepter. La seule chose qui pourrait vous calmer, et encore, c'est que vous soyez dédommagé financièrement. Certains peuvent être dans une situation vraiment difficile et cela déborde maintenant sur ceux du 2ème décan, qui peuvent avoir à peu près les mêmes difficultés pour avancer professionnellement, ou pour gérer une relation.



Vierge

Ce soir, la Lune, Vénus et Neptune seront réunies face à vous, surtout 3ème décan. Il se peut que l'amour se fasse très envahissant, que cela vienne de vous ou de l'autre. Vous aurez tendance à oublier tout sens critique et à vous laisser emporter par une vague de bien-être, tout en sachant que cela ne résoudra pas le problème que vous pose la personne avec qui vous serez ce soir. Il ou elle peut être très, trop dépendant de vous, ou au contraire vous rendre dépendant de lui/elle.

Balance

Depuis quelques jours, vous pourriez vous intéresser de près à une personne que vous côtoyez quotidiennement et qui semble vous regarder amoureusement. Vous noterez le mot " semble "... En effet, Vénus et Neptune étant conjointes et la Lune les rejoignant aujourd'hui, cela peut accentuer le côté irréel de la situation. Avec Neptune on ne sait jamais vraiment où on en est, si ce qu'on vit est réel ou imaginaire. Donc laissez le temps vous renseigner.

Scorpion

Une excellente conjoncture marque cette journée et surtout votre soirée si vous êtes du 3ème décan. Vous vous sentirez envahi par l'amour que vous ressentez pour votre chéri/e, ou c'est lui/elle qui sera très démonstratif de ses sentiments. Vous pourriez passer un moment très romantique, très sensuel, et qui vous fera oublier le reste. Les natifs de début novembre ne seront pas vraiment au diapason, ils ont d'autres soucis en tête en ce moment.

Sagittaire

3ème décan, la rencontre de ce soir entre Lune, Vénus et Neptune peut vous voir totalement hors sol et très amoureux, voire esclave de votre amour... Mais elle peut aussi vous éclairer sur la nature profonde de cette relation qui n'est peut-être pas celle que vous croyez. Mais il peut s'agir d'une relation ancienne, qui vous a marqué et qui aujourd'hui vous pourrit la vie parce que les choses ne se sont pas bien passées entre vous.

Capricorne

Vous ne vous l'avouez peut-être pas, 3ème décan, mais vous avez des sentiments pour quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical ou professionnel. C'est quelque chose que vous pourriez ressentir fortement aujourd'hui, et surtout ce soir où vous aurez peut-être l'occasion de côtoyer cette personne ; à moins qu'il ou elle ne vous appelle. Mais de son côté, cette personne ne semble pas sur la même longueur d'ondes. Du moins, vous le supposez.



Verseau

Il y a beaucoup de plaisir au programme de votre soirée, 3ème décan. Peut-être que vous serez avec quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, ou alors vous vous ferez tout un film dans votre tête avec, dans le rôle principal, quelqu'un qui vous plaît énormément et qui correspond à votre idéal. Cela dit, vous abandonnerez ce rêve aussi vite qu'il aura fait son apparition, vous n'êtes pas du genre à vivre longuement ce genre de situation sans vouloir " conclure ".



Poissons

La Lune étant chez vous aujourd'hui, vous serez très réceptif, parfois trop sensible et surtout plus influençable que d'habitude. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ou tout ce que vous lisez, exercez votre sens critique, c'est ce qui risque de vous manquer aujourd'hui. Évitez aussi d'être trop affable, si vous avez un rendez-vous, soyez souriant mais ne dites pas oui à tout ce qu'on vous dit. Sachez garder le silence par moments. En revanche, 3ème décan, la soirée pourrait être une soirée de rêve.