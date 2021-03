L'horoscope du 13 mars 2021

publié le 13/03/2021 à 05:30

Bélier

Écoutez ce que vous disent vos petites voix intérieures, surtout si vous doutez de ce que vous ressentez ou des sentiments qu'on vous porte. Ça vous évitera une erreur. Vous pouvez être abusé par des apparences très séduisantes, et cela ne concerne pas seulement vos relations affectives. Un objet peut beaucoup vous plaire, vous aurez envie de vous l'offrir, mais vous pourriez être déçu car il ne correspondra pas à l'image que vous vous en étiez faite dans le magasin.

Taureau

La superbe nouvelle Lune des Poissons occupe votre secteur d'amitié et d'entraide. Avec le concours de très généreux influx, vous vous ferez aimer de tous. Vous saurez vous y prendre, 3e décan surtout, pour apporter du réconfort, pour rassurer ceux qui en ont besoin. Mais peut-être que c'est vous qui avez besoin d'aide ? Dans ce cas, il n'y aura qu'à demander et on vous apportera ce dont vous avez besoin : vos amis sont prêts à tout pour vous, par reconnaissance pour ce que vous avez fait pour eux.

Gémeaux

Encore plus qu'hier, je vous engage à exercer votre sens critique, il se peut qu'on vous ait fait une proposition qui semble trop belle pour être honnête. Notamment si vous êtes du 3e décan : prenez du recul, au besoin demandez conseil autour de vous, Mercure en Verseau peut vous valoir des conseils de bon sens. Et c'est ce dont vous avez besoin : du bon sens. Vous pouvez en effet être ébloui par cette proposition ou par quelqu'un qui a une très belle apparence.

Cancer

La meilleure nouvelle Lune de l'année pour vous, surtout 3e décan. Elle est accompagnée de planètes qui parlent d'amour et parfois d'amour inconditionnel. Vous pourriez être très attiré par quelqu'un qui peut être comme un guide pour vous, que vous admirez beaucoup, ou alors développer un sentiment amoureux pour une personne qui n'est pas de votre monde, qui est peut-être d'origine étrangère ou encore qui habite un peu loin de vous. En couple, un nouveau centre d'intérêt vous rapproche.

Lion

Vous serez le signe qui appréciera le moins cette nouvelle Lune, dans la mesure où vous êtes réaliste et que vous n'avez aucune envie de croire en des bobards. C'est un bruit qui court, une rumeur, quelque chose qui circulera et qui peut laisser penser que la situation de crise va enfin se terminer ou alors, que vous pourriez en tirer profit... Quoi qu'il en soit, 3e décan, c'est probablement vous qui pourriez le plus y croire, tout en étant malgré tout dans le doute. Et vous aurez raison.



Vierge

La belle nouvelle Lune des Poissons occupe votre secteur des unions et associations. Il est donc possible que vous soyez très heureux d'avoir conclu un accord. La vie professionnelle est toujours très importante pour votre signe. Mais, bien entendu, il peut être question d'amour (3e décan surtout) et là j'ai envie de vous mettre en garde étant donné que Neptune est conjointe à cette nouvelle Lune : vous pouvez tomber sur quelqu'un de très séducteur, mais aussi de très manipulateur !

Balance

C'est votre secteur du travail qui reçoit la jolie nouvelle Lune, il est donc possible que vous ayez de belles satisfactions dans ce domaine, surtout 3e décan. La nouvelle Lune s'adresse à vous et en plus Mercure est en bon aspect avec vous depuis le Verseau. Il est donc très possible qu'on vous ait fait une offre et que vous constatiez que vos efforts payent. Même chose si vous avez eu un petit problème de santé, la nouvelle Lune dit que ça pourrait s'arranger très vite.

Scorpion

Vous êtes un des favoris de la nouvelle Lune, 3e décan, et si vous êtes amoureux, vous le serez encore plus. A moins que vous n'ayez fait une belle rencontre. En tout cas, vous êtes en proie à des sentiments très forts, des émotions intenses et pour le moment vous ne doutez pas de l'autre. Au contraire, vous lui attribuez toutes les qualités et laissez vos sentiments s'exprimer. Mais à votre manière : vous les faites ressentir, plus que vous n'en parlez.

Sagittaire

C'est votre secteur familial, celui qui représente votre foyer qui est occupé par la nouvelle Lune. Y aurait-il un événement très agréable pour toute la famille ? En tout cas si vous êtes du 3e décan ! Si c'est possible, une réunion pourrait être au programme, peut-être pour fêter quelque chose et dans ce cas vous passerez un super moment. Toutefois, Neptune étant l'astre dominant de cette nouvelle Lune, gare aux illusions que vous pourriez entretenir.

Capricorne

Vous avez tout à gagner à être davantage à l'écoute de vos besoins et à parler à vos proches, à vous confier à eux. Cela pourrait être un vrai soulagement pour vous. Surtout que vous êtes quelqu'un de très réservé et que vous ne vous laissez pas souvent aller aux confidences. Et pourtant, si vous partagez vos soucis, ils vous sembleront plus légers. Mais vous pourriez aussi avoir un petit coup de coeur pour quelqu'un de votre entourage : un voisin, un confrère, un commerçant...



Verseau

La nouvelle Lune peut autant vous parler d'amour que d'argent. Il semble que, dans ce domaine, vous pourriez gagner gros grâce à l'un de vos projets. Mais cela reste une projection pour l'instant, vous avez peut-être des indices, mais rien de sûr. Aussi, gardez les pieds sur terre, la conjoncture risque de vous faire un peu trop décoller de la réalité. Côté amour, comme nous l'avons vu hier, vous pourriez craquer sur quelqu'un, qui jouera le premier rôle dans vos fantasmes.



Poissons

La nouvelle Lune se tient chez vous et elle est tout simplement magnifique, conjointe à Vénus et Neptune elle déborde d'amour, de générosité et de compassion. C'est le 3ème décan qui la reçoit, mais bien entendu elle sera ressentie par tout le monde. Tout laisse penser que vous pourriez être très amoureux, mais méfiez-vous tout de même de la présence de Neptune qui peut vous faire rêver trop fort, ou vous inciter à beaucoup idéaliser l'objet de votre flamme.