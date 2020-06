L'horoscope du 15 juin 2020

publié le 15/06/2020 à 05:30

Bélier

Mars entre bientôt dans votre signe, le 28 et va y rester jusqu'en janvier 2021. Vous ne pourrez plus vous plaindre, comme en ce moment, de ne pas avoir assez d'énergie. Vous en aurez même de trop ! Cela dit, Mars va d'abord traverser le 1er décan, du 28/6 au 15/7 et elle n'y reviendra pas ! Ce que vous allez démarrer pendant cette période ne sera pas remis en question lors de la rétrogradation de Mars (à partir du 10 septembre).

Taureau

Vous avez peut-être prévu une démarche, 2ème décan, un rendez-vous, une prise de contact ? Faites tout cela avant jeudi, et ne vous engagez dans rien après cette date. En effet, Mercure entamera une rétrogradation jeudi qui vient et vous y serez sensible si vous êtes né autour du 4 mai en particulier. Les choses seront alors ralenties, reportées et certains auront des difficultés à se déplacer ou à utiliser certains objets.

Gémeaux

Le Soleil et Mars seront encore en mauvais termes toute la semaine, vous serez irascible, facilement en colère 3ème décan, à cause d'une contrariété liée au travail peut-être. Mais il peut y avoir d'autres interprétations : vous vous disputez avec votre conjoint ou avec un parent, par exemple, ou encore on répond négativement à une demande, à une idée. Né cette semaine, vous êtes logiquement les plus concernés.

Cancer

Mercure va stationner dans votre 2ème décan, et rétrogradera à partir de jeudi. Si vous avez une affaire à conclure, faites-le avant jeudi, ou il faudra attendre le mois prochain. Cela dit, les symboles de Mercure sont nombreux, il se peut aussi qu'un petit déplacement soit reporté, que vous ne puissiez pas faire une démarche, ou encore que vous vous fassiez du souci pour l'un de vos proches (frère/soeur).

Lion

Les planètes rapides, Mercure et Vénus seront rétrogrades, 1er et 2ème décan, ne tempêtez pas si vous n'obtenez pas ce que vous désirez là, maintenant, tout de suite. La rétrogradation doit être une période où vous réfléchissez et, surtout pour les signes de Feu, où vous reportez vos actions et décisions à plus tard de manière à les mûrir ou à mieux comprendre ce qui se joue. Écoutez vos intuitions, elles vous guideront.

Vierge

La bonne nouvelle de cette semaine c'est que Mars se sépare de Neptune, 3ème décan, et que ce que vous allez entreprendre ne tombera pas systématiquement à l'eau. C'est encore un peu difficile ce lundi, mais dès demain vous sentirez que vous avez les mains plus libres et surtout une volonté plus ferme. En fait, vous étiez affaibli par cette opposition Mars/Neptune, et probablement face à un partenaire, professionnel ou affectif.

Balance

Né après le 13 octobre, vous êtes en première ligne cette semaine, un important travail est dans les tuyaux, vous allez donc lui consacrer tout votre temps et votre énergie, parfois au détriment de votre tranquillité intérieure ou de vos relations familiales. Toutefois, c'est le bon moment pour effectuer ce travail et même s'il vous demande beaucoup d'efforts, vous en aurez des retours positifs à un moment ou à un autre.

Scorpion

C'est une bonne semaine, 3ème décan, pour donner naissance à un enfant ou à un projet qui vous tient à coeur et qui montre à quel point vous pouvez avoir de l'imagination. Peut-être avez-vous écrit quelque chose : un livre, un mémoire, un rapport... Toutefois, les planètes étant rétrogrades, il est possible que vous deviez encore attendre, respecter un délai qui vous est imposé et qui est nécessaire. Il faut vous y plier.

Sagittaire

2ème, 3ème décan même combat, il y a une question d'argent à régler, un remboursement à effectuer pour les uns, un achat ou une vente à négocier pour les autres. Il est vrai que j'en parle souvent mais cette semaine Mercure stationne et rétrograde dans un de vos secteurs financiers, celui qui parle de négociation (elle pourrait donc être retardée), alors que Jupiter rétrograde dans l'autre secteur d'argent, celui des ventes et acquisitions. Rien n'avance.

Capricorne

Jupiter et Pluton sont de nouveau conjointes, comme en mars dernier, mais elles sont rétrogrades. Il y a une réflexion à mener sur d'importantes mesures prises ou à prendre. Vous n'êtes peut-être pas concerné directement, cette configuration est plutôt destinée au collectif. Mais si jamais elle a une influence sur vous (3ème décan), elle flirte avec les extrêmes, du plus négatif (vous avez tout perdu), au plus positif : vous vous enrichissez.

Verseau

Si vous êtes né en janvier, il se peut que vous vous interrogiez encore sur un choix à faire, sentimental ou financier, mais n'attendez pas de dénouement avant le 25 juin. Ou quelques jours après. Il n'y a plus très longtemps à patienter et au fond de vous, vous savez déjà ce que vous voulez faire... Simplement, ce que vous disent les autres a une influence sur vous et cela, même si vous avez une forte personnalité.

Poissons

3ème décan, vous risquez le ras-le-bol cette semaine, on vous en demande trop, vous vous sentez débordé. Mais faites-vous confiance, vous avez la gagne au fond de vous. En fait, Jupiter (une de vos planètes maîtresses) sera en phase avec Mars, laquelle se trouve conjointe à votre Soleil. Cela peut vraiment vous donner la niaque et l'envie de vous dépasser, de ne pas vous mettre de limites.