L'horoscope du 15 juillet 2019

publié le 15/07/2019 à 06:04

Bélier

Vénus et Saturne vont encore ennuyer le 2e décan une partie de la semaine, mais Mars arrive pour vous soutenir et vous donner le courage de prendre une décision. Parce que, de toute évidence, il faut que vous fassiez un choix, celui peut-être de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Quant au 3e décan, il reçoit les influx solaires cette semaine, ils éclairent le domaine de la famille et vous invitent à retrouver vos racines et un ou des éléments liés à votre passé.

Taureau

Ceux d'avril vont retrouver peu à peu une forme de sérénité, elle ne sera peut-être que de surface, mais c'est déjà mieux que les aléas de ces dernières semaines. En outre, Mars termine sa dissonance avec vous ce mercredi et va donc s'intéresser au 2e décan. Ce sera bien moins déstabilisant que ce qu'a vécu le 1er décan ; vous serez juste un peu furieux contre un membre de la famille, ou parce que l'endroit où vous êtes ne vous plaira pas, ne sera pas confortable (quelques jours).

Gémeaux

Les déplacements, visites et autres périples seront au programme du 2e décan à partir de mercredi. Vous disposerez d'une énergie qui semble très positive. Seuls ceux qui reçoivent la dissonance de Neptune devront être attentifs à ne pas prendre de mauvaise décision ou à ne pas se tromper de chemin. Mais il est aussi possible que vous nous fassiez une petite ou grosse déprime parce que la structure de votre existence n'est plus aussi solide qu'avant (né après le 6 juin).

Cancer

Bon anniversaire au 3e décan, vous êtes celui qui a reçu et va recevoir encore d'importantes planètes qui sont et seront à l'origine d'une remise en question. C'est votre schéma relationnel qui est et sera concerné par cette remise en question qui pourrait aboutir à un important changement dans votre relation à l'autre. Il faudra juste vous méfier d'une tendance à la soumission, face à une personne qui semble avoir tout pouvoir sur vous. Mais vous y êtes très attaché.

Lion

Une semaine qui semble plus calme que les précédentes, pas forcément plus sereine parce que vous vous ferez des nœuds au cerveau et vous énerverez à force de vouloir tout régler le plus vite possible. Notamment 1er décan : Mercure semble reculer (illusion d'optique) et va réintégrer le Cancer vendredi. Quelque chose semble beaucoup vous tracasser. La bonne nouvelle c'est que Mars s'éloigne d'Uranus ce qui fait qu'il y a moins de stress. La planète atteindra d'ailleurs votre 2e décan ce mercredi.

Vierge

Une semaine de pleine Lune, qui vous sera plutôt favorable 3e décan. Les natifs du 2eme décan seront, eux, disposés à accepter de lâcher une illusion, une croyance, quelque chose qui finalement les affaiblissait face aux autres. Cependant, ce n'est qu'une étape, surtout si vous êtes né après le 8 septembre, Neptune n'a pas fini son travail qui vous fait passer de l'illusion à la désillusion, du rêve à la réalité, du déni à l'acceptation. C'est un très difficile travail, entamé depuis des mois.

Balance

Les influx sont amicaux et stimulants pour la plupart, mais ils sont contradictoires pour le 2ème décan, poussé en avant par Jupiter et tiré en arrière par Saturne. Il y a probablement deux situations différentes, l'une qui vous voit vous déployer dans un job qui était subsidiaire au départ et qui est en train de prendre son envol, à moins que vous n'appreniez quelque chose d'enrichissant... L'autre qui fait que vous vous faites beaucoup de souci pour un membre de la famille.

Scorpion

Ces dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour ceux d'octobre, mais ça se décante et d'ici samedi prochain vous serez dans une toute autre ambiance. Je ne dis pas que vous allez oublier ce qui s'est passé, ni que c'est totalement terminé : Uranus est toujours face à vous et tant que vous n'aurez pas effectué les changements qu'elle demande, que vous devez initier ou accepter, elle jouera son rôle déstabilisant et qui pousse à la révolte (pour vous ou votre partenaire).

Sagittaire

Seul le 2e décan va sortir du lot cette semaine, grâce à un bon aspect de Mars et à son alliance avec Jupiter. Tout ira plus vite et plus fort dans les jours à venir, et même pendant une petite quinzaine. Si vous faites du sport, vous n'aurez aucun problème et, pour ceux qui font de la compétition, vous avez de belles chances de gagner, Jupiter attirant les projecteurs sur vous (né autour du 8/12 surtout). Mais vous pouvez également vous sentir reconnu dans votre activité professionnelle.

Capricorne

Seul le 1er décan est dans les bonnes grâces des planètes et cela va durer jusqu'en 2021. Progressions, projets, nouvelles amitiés sont au programme déjà cette année. La différence entre vous et les autres décans est flagrante : le 2e reçoit Saturne et une opposition de Vénus en ce moment (voir hier) et ne va pas bien, il peut y avoir de la souffrance, quant au 3e décan c'est Pluton qui est active, et avec elle c'est le règne du tout ou rien. Ou vous gagnez un pouvoir d'influence ou vous le perdez.

Verseau

1er décan, comme d'autres, vous serez moins stressé cette semaine, Mars étant en train de terminer son opposition très inconfortable en termes de choix à faire. Peut-être avez-vous été obligé de rejeter une offre qui vous était faite parce que vous n'étiez pas libre de l'accepter, ce qui vous a fait et vous fait encore enrager peut-être. Néanmoins, ça va se calmer au fil de la semaine et de plus, Mercure étant rétrograde, il y a quand même une réflexion à mener.

Poissons

Jupiter et Neptune s'étant un peu éloignées l'une de l'autre, vous vous voyez un peu moins comme une victime. On dirait que vous reprenez le pouvoir 2e décan. Bon, pas totalement, mais vous avez compris ce que vous devez faire pour vous sortir d'un mauvais pas. Quelqu'un vous l'a dit précisément et ses conseils valent de l'or. 1er décan, Uranus est bien implantée dans le signe ami du Taureau et vous vaut des découvertes, des nouveautés, un projet enthousiasmant peut-être...