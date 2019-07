L'horoscope du 11 juillet 2019

publié le 11/07/2019 à 05:40

Bélier

Très stimulés, ceux de Mars doivent veiller à ne pas trop appuyer sur l'accélérateur. 2e décan, l'opposition Vénus/Saturne dit qu'il faut vous détacher de quelqu'un, ou de quelque chose à quoi vous tenez et c'est très difficile à faire en douceur. En outre, vous pourriez dramatiser la situation juste parce que vous aurez besoin qu'on fasse attention à ce que vous êtes en train de vivre ; or vous trouvez que vos proches ne sont pas assez attentifs à vos états d'âme.

Taureau

Vous avez des chances 2e décan que n'a pas le 1er décan. Né du 1er au 11 mai, Vénus va agrémenter tous vos échanges et accentuer la complicité avec votre chéri/e. Vous y aurez droit chacun votre tour pendant deux ou trois jours et même l'opposition de Vénus et de Saturne n'aura pas d'effet négatif sur vos relations. Au contraire, vous sentirez que les liens sont plus solides et plus authentiques que jamais. Vous n'aurez aucune raison de douter...

Gémeaux

Vous serez frustré pendant quelques jours, natif du 2e décan, que ce soit par le manque d'attention de ceux que vous aimez ou pour une histoire d'argent. En fait, vous aurez le sentiment que vos besoins ne sont pas considérés, que personne n'y répond. Si c'est quelque chose de répétitif, demandez-vous si par hasard vous n'attendez pas trop des autres, ou de l'autre... Et côté argent, est-ce que vous n'avez pas dépensé plus que votre budget le permet ?

Cancer

Vénus aborde le 2e décan de votre signe, né après le 2 juillet à vous la détente et l'harmonie, sauf qu'elle s'oppose à Saturne et qu'une relation crée un souci. Ce n'est pas nouveau, Saturne est à l'opposition de votre décan depuis l'année dernière et vous galérez dans votre couple, dans un association ou au sein d'un groupe. Les plus sensibles à la conjoncture en ce moment sont ceux nés vers les 9, 10 juillet ; les autres du 2e décan sont aussi impactés, mais un peu moins...

Lion

Né entre le 2 et le 13 août, vous serez sensible à Vénus jusqu'au 19 juillet, mais de manière très discrète. Vous vous poserez des questions sur vos sentiments, ou sur ceux de l'autre... Et si vous ne vous interrogez pas, vous aurez éventuellement tendance à faire preuve d'indifférence vis-à-vis de l'autre, par moments, pas tout le temps. C'est probablement son caractère, ses sautes d'humeur qui auront une assez grande influence sur vous et sur votre envie de vous tenir à distance.

Vierge

Vénus étant bien placée, 2e décan, la période qui s'annonce sera pleine d'agréables projets et surtout de moments amicaux qui seront un bon anti-dépresseur. Vos amis vous feront du bien, prendront soin de vous, de la même manière que vous serez là s'ils ont besoin de vos conseils très avisés. C'est aussi une période de liberté, où vous pourrez aimer qui vous voulez, sans que cela vous engage à quoi que ce soit : ce sera en effet plus virtuel que concret.

Balance

2e décan, né du 3 au 13 octobre, vous aurez le sentiment, agréable mais pesant, que votre entourage est perdu sans vous et que vous êtes le ciment de la famille. Vous avez peut-être constaté que lorsque vous les laissiez se débrouiller seuls le désordre s'installait. Si vous ne voulez pas passer vos vacances à tout organiser et tout gérer pour chacun, montrez-vous très ferme sur vos attentes, qui devraient d'ailleurs être des exigences, plus que l'espoir qu'ils se prennent en charge.

Scorpion

Vous aurez le meilleur de Vénus, et même son opposition à Saturne ne vous fera ni chaud, ni froid. Vous serez très sûr de vos sentiments et la confiance règnera. C'est rare, c'est pourquoi je le souligne, et du coup vous allez passer de bons moments, en tout cas si vous êtes du 2e décan (3 au 13 novembre). Vénus occupant un secteur de voyage, il est possible que vous partiez et que le fait de vous retrouver à deux avec votre conjoint contribuera à accentuer votre confiance.

Sagittaire

Vous avez dû lire un peu partout que 2019 serait votre année grâce à Jupiter dans votre signe. Mais on a peut-être omis de vous dire qu'elle était mal embouchée. Déjà, elle est entrée en Sagittaire en novembre, formant une dissonance avec Mars, et il y a eu les " gilets jaunes ". Ensuite elle a été et est encore jusqu'en octobre en dissonance avec Neptune, ce qui est pire que sa dissonance avec Mars (colère). On assiste à une dissolution progressive (Neptune) de l'autorité de l'État (Jupiter).

Capricorne

Vous recevez l'opposition de Vénus, 2e décan, et elle serait propice à de chaleureux moments à deux si elle n'était opposée à Saturne et au contraire plutôt solitaire. C'est-à-dire que même très entouré, en vacances en famille ou chez vous avec vos proches, il y aura ce sentiment d'être seul, de n'avoir personne pour vous soutenir, en particulier (en ce moment) si vous êtes né autour des 5, 6, 7 janvier. A moins qu'un partenaire ne vous crée de nombreux et répétitifs ennuis.

Verseau

La conjoncture est toujours agressive pour le 1er décan, mais le 2ème ne sera pas non plus très satisfait des influx un peu trop instables sur sa vie sentimentale. Un jour vous serez bien, à l'aise, le lendemain vous ne verrez que les défauts de votre partenaire ou ami/e. Heureusement, cette instabilité cessera le 19 juillet et d'ici là vous ne la ressentirez pas plus de deux ou trois jours. Vous avez besoin d'être rassuré sur les sentiments de l'autre, et même parfois sur vos propres sentiments !

Poissons

2e décan, en dépit des soucis que vous pouvez avoir avec l'autorité, les bons influx de Vénus vous inclinent au plaisir et à vous sentir apprécié par vos proches. Jusqu'au 19, vous oublierez peut-être vos tracas administratifs, légaux, ou votre affrontement avec un supérieur et la priorité sera donnée à tout ce qui est distraction, en couple ou avec vos enfants. Cela semble correspondre à une période de vacances, votre capacité à oublier ce qui vous contrarie étant à son maximum.