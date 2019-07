L'horoscope du 12 juillet 2019

publié le 12/07/2019 à 05:50

Bélier

Pour vous, si vous êtes né après le 10 avril, c'est le passé, l'ancien qui sera en vedette. Vous pourriez prendre quelques vacances dans une maison de famille. Ou recevoir la visite de certains membres de votre famille, qui s'installeront pour quelques jours chez vous... Maintenant, vous pouvez aussi prendre du plaisir à vous occuper de votre maison (ou appartement) et y faire des aménagements vous-même. Quand vous le voulez, vous pouvez être très bricoleur.

Taureau

A priori, ceux du 3e décan devraient être très bien entourés, il se peut que vous passiez de bons moments avec vos proches, des frères et soeurs par exemple. Vous êtes toujours très attaché à la famille et nous sommes en période Cancer, le signe de la famille. Elle est donc prioritaire en ce moment, ce qui est un peu normal si vous êtes en vacances ou si vous partez ce week-end. Maintenant, il est très possible que ce soit eux ou l'un d'eux qui se déplace pour venir chez vous...

Gémeaux

Natif de mai, vous avez encore une belle cote avec votre entourage, surtout parce que vous êtes bon comédien et que vous savez comment amuser vos proches, et même les gens en général. Et surtout quand des planètes comme Mercure et Mars se retrouvent en Lion, un signe qui décuple votre sens de l'humour et votre sens de l'observation. 2e décan, vous avez envie de conserver l'affection de quelqu'un ? Montrez-lui vos sentiments sans prendre les choses à la légère.

Cancer

Bon anniversaire, 3e décan, il va falloir mieux gérer une relation dans les prochains mois afin de ne plus subir et de vous prendre en main. Vous allez y arriver. Mais pour tout vous dire ça ne sera pas facile, toutefois 2020 vous donnera des chances d'y parvenir. 2e décan, comme nous l'avons vu hier, Vénus est conjointe à votre Soleil, une bonne configuration pour vous " éclater " et profiter des bons côtés de la vie... et des autres. Les relations seront, a priori, très harmonieuses.

Lion

Le 1er décan est toujours sous pression, mais celle-ci a tendance à retomber petit à petit. Il faut réfléchir maintenant à la meilleure façon d'optimiser la situation. Je ne sais pas si c'est possible, les conditions sont très différentes pour chacun, mais leur point commun est le mot " liberté ", que vous soyez celui qui la prend ou qu'on vous impose de la prendre. Néanmoins, même si c'est quelque chose qui vous est imposé, vous finirez par trouver ce qui vous permettra de rebondir.

Vierge

Cultivez vos amitiés et n'oubliez pas qu'elles sont souvent plus agréables à vivre que l'amour et ses tourments, liés à la jalousie. L'amitié, elle, ne vous veut que du bien. Sauf si vous y mettez de la passion et que vous avez l'amitié exclusive et jalouse : dans ce cas, vous en souffrez autant que vous pouvez souffrir d'amour. Toutefois, en général, l'amitié est une soeur de l'amour, une soeur qui est beaucoup plus légère, moins exigeante et surtout les vrais amis sont là quand les mauvais moments se pointent.

Balance

Né en septembre, Mercure et Mars se séparent mais il n'empêche que vous serez toujours aussi persuasif, votre objectif étant de montrer ce que vous valez ! Peut-être avez-vous commencé un nouveau job début juillet ? Vous n'aurez aucun problème pour prouver que vous êtes à la hauteur. Et si vous êtes en vacances, il est possible que vous ayez l'occasion de vous faire de nouvelles relations, des personnes qui ont une bonne réputation ou même qui sont connues dans leur branche.

Scorpion

Né après le 13 novembre, c'est une bonne période, le Soleil vous envoie de chauds rayons qui vous inciteront à être plus ouvert et à mieux apprécier votre vie. Vous qui avez toujours l'air aussi mystérieux, énigmatique et tourmenté, vous vous laisserez un peu aller, vous vous détendrez et cela vous attirera toutes les sympathies. Cela correspond bien à une ambiance de vacances et la configuration qui y préside sera active jusqu'au 23 juillet. Un beau voyage peut aussi vous attendre.

Sagittaire

La Lune atteindra votre signe vers 17h et les bons aspects qu'elle formera vous promettent une très bonne soirée ; peut-être partirez-vous en vacances ? En tout cas, vous aurez un grand besoin d'être " ailleurs ", d'avoir de grands espaces à votre disposition, 1er décan surtout. Si vous ne partez pas, c'est peut-être une sortie qui vous permettra de changer momentanément de cadre et de vous sentir dans une ambiance différente. Acceptez toute invitation ou promenez-vous là où il y a du monde.

Capricorne

Le Soleil s'oppose à vous à présent, 3e décan, ainsi qu'à Pluton. Il est possible que vous vous sentiez incompris, qu'il y ait comme un mur entre vous et l'autre, ou les autres. Est-ce vous qui bâtissez ce mur pour vous protéger, ou est-ce que vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes, est-ce que vous n'avez pas fait un ou plusieurs mauvais choix sur le plan relationnel ? Cela dit, vous êtes probablement en pleine mutation intérieure, et tout peut changer ; mais avec le temps...

Verseau

Un imprévu vous a obligé ou va vous obliger à changer vos plans, et ce sont encore certains natifs du mois de janvier qui sont concernés par tous ces remous. Cela dit, ce n'est pas vraiment nouveau, cela fait depuis l'entrée de Mars en Lion le 2 juillet que vous êtes dans l'incertitude sur ce qui va se passer et que vous, ou d'autres, changez d'avis à la dernière minute. Et, évidemment, vous en subissez les conséquences parce que c'est quand même un peu un yo-yo émotionnel.

Poissons

C'est votre 3e décan qui va être content des influx solaires ! Né après le 11 mars, tout ce qui est récréatif, joyeux et tout ce qui peut vous valoriser sera au premier plan ; et ça va durer jusqu'à l'entrée du Soleil en Lion, le 23 juillet. Les enfants pourraient faire partie de ces " bonnes choses " que vous réserve la conjoncture, c'est-à-dire que vous pourrez peut-être partir en vacances avec eux et que de bons moments vous sont promis en leur compagnie. Vous retrouverez votre âme d'enfant !