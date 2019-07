L'horoscope du 14 juillet 2019

publié le 14/07/2019 à 08:15

Bélier

Il semble que vous serez un peu trop sensible à la mésentente entre Vénus et Saturne, 2e décan. Vous êtes dans le renoncement, ou prenez beaucoup de recul. C'est peut-être très passager et dû à l'absence d'un proche, absence qui ne se prolongera pas au-delà de quelques jours, mais il est vrai que certains sont fragilisés en ce moment car Saturne stationne et cela peut leur donner l'impression que tout est difficile ou que toute situation est source de déprime.

Taureau

Vous n'êtes pas vraiment concerné par Vénus et Saturne, 2e décan. Vous avez d'ailleurs la possibilité, en ce moment, de renforcer les liens avec vos proches. Peut-être êtes-vous parti en vacances en famille et vous êtes sûr que, pour vous, ça se passera bien dans la mesure où ceux que vous aimez seront à portée de main, que vous n'aurez pas à vous inquiéter pour eux. Par ailleurs, né avant le 28 avril, vous êtes débarrassé de Mars et les tensions sont moins fortes.

Gémeaux

Vénus et Saturne n'occupent pas des secteurs importants de votre zodiaque. Mais leur mésentente peut indiquer que l'un de vos désirs n'est pas satisfait. Cela peut être une question d'argent qui manque, et vous ne pouvez pas vous offrir ce dont vous avez envie... Mais il peut aussi être question de possessivité, plus de la part de l'autre que de la vôtre, et vous vous sentez mis en cage. N'en faites pas toute une histoire, soyez au contraire rassurant pour votre chéri/e qui semble déstabilisé/e.

Cancer

Dans votre 2e décan, Vénus a entamé une opposition avec Saturne jusqu'au jeudi 18 : tristesse, nostalgie du passé, sentiment de solitude vous effleureront. Surtout demain et mardi alors que la Lune sera en Capricorne, mais comme elle y entre ce soir, vous serez peut-être déjà sensible à la conjoncture et cela peut vous valoir une mauvaise nuit. Surtout si vous êtes né autour des 9 et 10 juillet. Mais comptez trois jours avant et trois jours après. Ne luttez pas contre.

Lion

Cette opposition de Vénus et de Saturne indique que vous pourriez avoir à vous préoccuper, et même à soigner quelqu'un de votre entourage proche, 2e décan. Cela dit, vous pouvez également avoir l'impression - je dis bien l'impression - de ne plus aimer ou de ne plus être aimé. Mais vous faites erreur car l'autre pourrait penser exactement la même chose, vu que vous n'aurez pas toujours une attitude très chaleureuse. Peut-être serez-vous en retrait ?

Vierge

Vénus et Saturne sont en harmonie avec vous, ce qui signifie qu'on vous trouvera sérieux, solide, et que vos sentiments seront d'une stabilité à toute épreuve. C'est le 2e décan qui est concerné. Mais la configuration vous dit également que si vous voulez un enfant, vous devez être patient. Votre voeu pourra se concrétiser d'ici la fin de l'année, en tout cas pour le 1er décan, et en début d'année pour le 2e décan. Même bien placée, Saturne a un effet " ralentisseur ".

Balance

Vous ne serez pas dans une ambiance très chaleureuse et il se peut même que certains natifs du 2e décan ressentent de la peine, ou un certain découragement. C'est tout à fait passager, cela se terminera jeudi prochain et c'est probablement dû à un événement qui peut autant être familial, que plus général : un fait-divers qui vous touche particulièrement ? Il est vrai que vous êtes très souvent sensible à ce qui arrive aux autres, même si vous ne les connaissez pas.

Scorpion

Vous n'aurez pas à vous plaindre d'une conjoncture propice à vos amours, 2e décan. Certes ce n'est pas la grande passion, mais votre histoire est solide et durable. J'ai peur, cependant, que vous vous ennuyiez si c'est trop calme et que vous fassiez en sorte de faire bouger les choses. Au risque que la relation se brise... Réfléchissez bien à ce que vous voulez réellement : quelqu'un avec qui partager sans qu'il y ait de crises, ou quelqu'un avec qui ce sera fort, mais aléatoire et source de tourments ?

Sagittaire

Serez-vous privé de votre plaisir, toujours intact de regarder le défilé du 14 juillet, vous qui aimez tant la chose militaire ? De fait, Vénus/Saturne sont privatives, alors il se peut que vous soyez empêché parce que vous serez sur le départ, vos vacances commençant aujourd'hui ? Ou pour toute autre raison. Cela concerne le 2e décan et il est vrai qu'avec la dissonance que vous recevez de Neptune, rien n'est jamais sûr en ce moment. Vos habitudes les plus ancrées sont remises en question.

Capricorne

Vous serez probablement fragilisé par la dissonance que forment Vénus et Saturne, vu que Saturne est chez vous 2e décan. Fragilisé par une douleur peut-être. Il n'est pas exclu que vous ayez un souffrance physique ou morale pour certains et que ce soit plus fort ces jours-ci car quelque chose vous rappelle ce que vous avez pu perdre ou ce à quoi vous avez dû renoncer. En particulier si vous êtes né entre le 6 et le 11 janvier. A moins que vous n'ayez envie de quitter quelqu'un...

Verseau

Il se peut que la conjoncture n'ait pas beaucoup d'effet sur vous, mais vous serez quand même sensible à l'ambiance peu enthousiasmante de ce 14 juillet. A l'heure où j'écris (2 mai) on peut se poser des questions sur l'avenir, et elles seront éventuellement encore dans l'air en ce 14 juillet ? Cela dit, on peut aussi penser que vous partez en vacances en laissant quelqu'un derrière vous, votre chéri/e qui ne peut peut-être pas partir maintenant, et qu'il/elle va vous manquer ?

Poissons

Vous êtes de ceux qui tirent bénéfice de la conjoncture, 2e décan. Rien de palpitant, mais vous vous êtes fait de solides amitiés sur lesquelles vous pouvez compter. Mais il se peut aussi que vous ayez un important projet et que, lorsque vous y pensez, cela donne du sens à votre vie. 3e décan, le Soleil vous éclaire jusqu'au mardi 23, vous aurez l'art de plaire, de séduire, et vous serez assez content de votre vie. A priori, cela pourrait être un des effets positifs des vacances.