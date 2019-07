L'horoscope du 13 juillet 2019

publié le 13/07/2019 à 08:15

Bélier

D'un côté, la paire Lune/Jupiter peut vous aider à prendre de la distance, de l'autre Saturne vous ramène une fois encore à la dure réalité. En tout cas, 2ème décan. Si Jupiter " gagne ", si elle est plus forte que Saturne, vous serez ravi de pouvoir prendre vos cliques et vos claques pour partir en vacances ; n'importe où, pourvu que vous puissiez partir. Si c'est Saturne qui " gagne ", vous risquez de ne pas pouvoir partir, peut-être parce que vous n'avez pas de boulot et donc pas d'argent.

Taureau

Pour vous, c'est parfois compliqué de partir, parce que vous êtes de ceux qui sont attachés à leur maison et la quitter vous fait mal. Mais les vacances vous appellent, surtout si vous êtes du 2e décan. Vous n'allez peut-être pas dans un endroit qui vous changera beaucoup les idées car c'est un peut-être un lieu que vous connaissez bien, mais au moins vous ne serez plus chez vous et vous aurez probablement plus d'espace, ou la possibilité de pratiquer un hobby qui vous détend.

Gémeaux

Ce n'est pas votre meilleure journée, si vous pouviez attendre demain pour partir ce serait mieux. Vous risquez d'être obligé de prendre des chemins de traverse, juste parce que vous serez au milieu d'une foule de voiture... Et si vous prenez le train ou l'avion, certes vous ne pouvez pas annuler votre billet, mais attention à ne rien oublier (pièce d'identité, passeport) et même chose, vous serez au milieu d'une foule assez dense et pas sûr que vous en soyez ravi (2e décan surtout).

Cancer

C'est une journée d'évasion, normal en cette période, mais pour vous partir de la maison est toujours un problème, vous assimilez cela à une sorte d'abandon. L'abandon étant souvent, sauf ascendant contraire, une des plus grandes craintes du Cancer. Cela dit, 2e décan, Vénus est chez vous et une fois tourné le coin de la rue, vous n'y penserez plus et serez tout au plaisir de ce qui vous attend. Sauf né autour du 8 juillet, vous serez plus tracassé que les autres.

Lion

La Lune étant en Sagittaire, le signe du voyage, nous devrions tous voyager, chacun à sa manière. Ami Lion, si vous partez, vous ne bouderez pas votre plaisir. Votre besoin de changer votre horizon est encore plus fort que d'habitude, 2e décan, d'autant plus qu'il est soutenu par la conjonction de la Lune et de Jupiter, laquelle accentue ce besoin de nouvel espace. Et si vous allez dans un bel endroit, où il y a de belles choses à voir, vous serez encore plus content !

Vierge

Si ce n'est pas vous qui voyagez, ce sont vos proches ou l'un d'entre eux. Mais vous n'en serez pas mécontent, les autres partis vous aurez plus d'espace pour vous. La maison sera peut-être plus vide, mais je parie que ça ne vous dérangera pas car vous avez un bon aspect, 2e décan, qui indique que vous appréciez votre solitude. Cela dit, ce sont peut-être les enfants qui sont partis et vous vous retrouvez à deux ? Sachez que l'ambiance sera plutôt agréable entre vous.

Balance

Un joli week-end, avec bien sûr un déplacement à la clé pour certains mais même si vous ne partez pas, vous bougerez, vous verrez du monde et serez très actif. Actif pour les autres ? Oui, mais espérons que vous le serez pour vous aussi, ou que le fait d'aider les autres vous aidera vous aussi par effet boomerang. C'est très fréquent, quand on aime s'occuper des autres, qu'en réalité on s'aide soi-même. La générosité envers l'autre est aussi une générosité envers soi. Et tant mieux !

Scorpion

La conjonction de Lune et Jupiter dit que vous serez de ceux qui profiteront le plus du moment présent, et croyez-moi ce sera une vraie détente pour certains. On sait que le Scorpion est angoissé et qu'il a du mal à se décontracter, mais la conjoncture du jour y est très favorable. Il faudrait juste surveiller une légère tendance à laisser l'argent filer entre vos doigts... Si c'est le cas, n'oubliez pas ce qu'il représente et comment vous l'avez obtenu : la plupart du temps, en travaillant dur.

Sagittaire

Lune et Jupiter se rencontrent chez vous, mais forment une dissonance avec Neptune qui peut vous voir déçu et déstabilisé, surtout si vous êtes du 2e décan. Mais ce n'est pas nouveau. Évidemment, vous n'êtes pas tous dans cet état d'esprit, et le Sagittaire ayant du mal à se passer de vacances, même si vous n'avez pas d'argent, vous vous débrouillerez pour aller quelque part où vous vous sentirez " ailleurs ", l'un de vos " endroits " préférés. Et ce, quel que soit votre décan.

Capricorne

Ça dépend de votre ascendant, mais nombre de Capricorne n'aiment pas bouger, ils apprécient de continuer à travailler quand les autres sont en vacances. Car l'objectif ultime du Capricorne, c'est le plus souvent la réussite professionnelle et pour y parvenir vous travaillez comme des dingues, vacances ou pas. De plus, vous n'aimez pas la foule et il va y en avoir de tous les côtés aujourd'hui, que ce soit sur les routes ou ailleurs, étant donné que demain c'est le 14 juillet.

Verseau

Vous qui n'aimez pas la foule, et surtout pas faire comme tout le monde, vous attendrez sagement que les autres soient partis pour prendre la clé des champs. Il y a en effet une notion d'attente aujourd'hui, mêlée d'espoir et d'une vision utopiste : les routes sans aucune voiture, les gares et les aéroports vides. Votre imagination travaillera beaucoup ! Et si vous ne partez pas, vous aurez quand même certains projets d'évasion, parfois irréalistes, pour le week-end.

Poissons

Heureusement, 2e décan, Vénus est là pour inciter à rester cool. Sinon vous en voudriez à vos proches de ne pas vous laisser diriger l'opération vacances ! Le problème c'est que vous aurez l'impression qu'on vous traite en quantité négligeable, or vous avez cela en horreur. Vous avez trop souvent l'impression d'être transparent, de ne pas compter et certains auront cette sensation aujourd'hui encore. Il est vrai que la configuration ne vous aide pas à vous imposer.