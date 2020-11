L'horoscope du 10 novembre 2020

publié le 10/11/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est un peu inhabituel chez vous, mais vous serez prudent aujourd'hui et alors que le Scorpion, qui domine le ciel en ce moment vous pousse à prendre des risques, votre instinct vous dira de ne rien en faire et de rester sur la réserve. Cela concerne surtout le 1er décan, mais tous les décans feraient bien de s'en inspirer. En effet, le 2ème pourrait être enthousiasmé par quelqu'un et perdre beaucoup de son sens critique. Aussi attention à de possibles erreurs de jugement.

Taureau

Au contraire du Bélier, vous ne risquez pas d'erreur de jugement aujourd'hui, bien au contraire. Vous aurez une imparable intuition qui vous renseignera sur les erreurs que vous pourriez faire, ou qu'on pourrait vous pousser à faire. Écoutez ce qu'on vous dit, mais n'en faites pas votre religion car les autres n'ont pas forcément raison et votre jugement sera peut-être le bon. Cela concerne surtout le 1er décan, certains ayant du mal à ne pas se laisser influencer.

Gémeaux

Le climat est tellement excitant pour le 2ème décan, que vous avez du mal à tenir en place. Mais essayez de canaliser votre nervosité aujourd'hui, vous la transmettriez aux autres et cela pourrait se retourner contre vous ! Veillez aussi à ne pas donner trop d'importance à des détails, surtout si vous travaillez, cela vous ferait perdre un temps précieux. Or le temps pourrait vous manquer aujourd'hui, surtout si vous travaillez sur un projet et qu'il faut faire vite. Mais ne zappez pas non plus les contraintes qui vous sont imposées.

Cancer

L'harmonie soli-lunaire est très positive pour vous. Vous aurez à coeur de mettre les autres à l'aise et c'est dans ce but que vous leur ferez moult compliments qui les flatteront. Si vous avez une discussion ou une négociation à mener, vous serez en position de force si vous avez bien " préparé " votre interlocuteur en le mettant dans de bonnes dispositions (1er décan surtout). Mais si vous devez remonter les bretelles à l'un de vos enfants, vous ne prendrez pas de gants, vous serez très ferme et c'est exactement ce qu'il faut faire.

Lion

Le " c'était mieux avant " domine en ce moment chez les natifs du 1er décan. A votre décharge il y a eu beaucoup de changements non désirés depuis quelque temps. C'est presque fini mais pas tout à fait, il faudra encore supporter le mois de janvier qui ne sera pas piqué des vers. Jupiter et Saturne conjointes, en dissonance avec Mars, cela peut être à l'origine d'une situation sur laquelle vous n'aurez aucun contrôle : encore un changement à la tête de votre entreprise ?

Vierge

Dans votre signe, la Lune s'entend avec le Soleil mais s'oppose à Neptune. Veillez, encore une fois, à ne pas vous laisser influencer par quelqu'un qui ne veut pas toujours votre bien, 2ème décan. Il ou elle prétend vous aimer et vous pensez l'aimer, mais cette personne ne fait que vous manipuler. Attention, pour d'autres, à toute forme de dépendance et même, dans certains cas, à une possible escroquerie. Évitez de donner votre confiance et si c'est déjà fait, reprenez-la !

Scorpion

Lune et Soleil sont en harmonie et braquent leur lumière sur vos amitiés, vos soutiens, ainsi que toute relation pouvant vous être utile, ou à qui vous pouvez être utile. Comme souvent, vous serez prudent, vous ne proposerez rien vous attendrez qu'on vous demande... Toutefois, si c'est votre anniversaire, cette harmonie indique que vous trouverez vos amis particulièrement gentils et parfois généreux en petits cadeaux. Sachez les remercier chaleureusement.

Balance

L'opposition Vénus/Mars dont nous parlions hier et qui provoque un conflit, devrait se calmer à partir de dimanche et se terminera mercredi prochain. Si elle oblige certains à faire un choix, à prendre une décision, pour d'autres elle peut être à l'origine d'un gros coup de coeur ; quelqu'un pourrait avoir été séduit par vous, au point d'être un peu trop présent dans votre vie à travers de nombreux messages ou des rencontres fortuites qui ne seront pas vraiment dues au hasard ! Mais ça peut vous plaire...

Sagittaire

1er décan, restez dans le rang aujourd'hui, je sais que cela vous demandera un effort mais vous y gagnerez. 2ème décan, vous êtes toujours vraiment bien servi par Vénus et Mars, surtout né autour du 7 décembre, vous pourriez rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire de vos amis et tomber amoureux. Cela dit, un projet sur lequel vous misez beaucoup pourrait plaire, et ce sera encore plus le cas après samedi ; mais peut-être qu'on vous aura donné un coup de pouce au bon moment.

Capricorne

L'harmonie des luminaires sera favorable à vos affaires et à leur progression, notamment 1er décan. Vous avez une belle fenêtre de tir jusqu'à mercredi prochain, profitez-en pour prendre des contacts, confirmer des rendez-vous et faire des propositions. Ceux qui cherchent du boulot pourraient obtenir un entretien en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, aussi n'hésitez pas à prospecter de tous côtés, vous avez vos chances.

Verseau

La conjoncture est moins facile pour vous, il est vrai qu'avec le Soleil Scorpion vous avez des objectifs à mettre en place, ou à atteindre, et vous vous demandez si vous allez réussir. On dirait que vous ne vous faites pas confiance, c'est dommage ! Vous aurez probablement un important rendez-vous ou entretien dans les prochains jours et un minimum de confiance en vous plaira à votre interlocuteur. Et si vous avez une bonne expérience, ce sera votre principal atout.

Poisson

Plus que d'habitude, vous serez méfiant et vous éviterez de croire instantanément ce qu'on vous dit ou ce que vous lisez. Vous saurez exercer votre sens critique et vous aurez bien raison, parce qu'on écrit souvent beaucoup de bêtises ces temps-ci. Mais avec les bons influx qui vous viennent du Scorpion, vous saurez décrypter le discours des autres, les articles que vous lirez ou les informations qu'on vous communiquera. Et vous parviendrez à vous faire votre propre idée de la situation.