L'horoscope du 10 mars 2021

publié le 10/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'amitié, l'entraide et la solidarité seront au premier plan, et il se peut qu'une personne pour qui vous avez de l'amitié vous donne de bonnes raisons d'espérer. Car vous êtes peut-être, comme beaucoup, encore dans une attente par rapport à vos activités. Toutefois, cette attente peut aussi être amoureuse : vous avez envie de séduire quelqu'un, mais il ou elle ne se laisse pas facilement faire ! Vous avez l'impression que cette personne vous fuit, mais que c'est un jeu.

Taureau

Vous attendez de la bienveillance de la part d'un proche ou même d'une personne avec qui vous travaillez, mais cette personne sera plus dure que vous le pensiez et vous risquez d'être déçu parce que vous lui aviez accordé votre confiance. Soyez le plus réaliste possible et n'espérez rien des autres, même si tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Cela concerne notamment ceux des 9, 10 mai, toutefois vous pourriez tous avoir des échos de la conjoncture.

Gémeaux

Certains d'entre vous auront des ailes aujourd'hui, ceux du 2ème décan et du début du 3ème, c'est-à-dire les natifs des 9 au 13 juin en particulier, mais vous pouvez tous vous sentir plus à l'aise. Vous avez un espoir qui pourrait être en train de se concrétiser, mais attention à ne pas faire trop confiance. Il est possible que certaines promesses ne soient pas tenues dans l'immédiat. Cependant, vous pourrez peut-être vous préparer à quelque chose. 1er décan, vous êtes toujours dans le jus.

Cancer

Vous vous sentirez un peu stressé car il y a du mécontentement autour de vous et vous savez que cela aura un impact sur vous. Mais il semble que vous saurez vous protéger efficacement en repoussant ceux qui pourraient avoir une influence négative sur vous et sur vos humeurs. Avec l'âge, vous apprenez à mieux vous gérer et peut-être même à transformer vos petites faiblesses en forces. C'est en tout cas ce que vous permettent de faire les planètes en Verseau actuellement.

Lion

Né entre le 10 et le 16 août, vous serez en phase avec quelqu'un de très empathique et il semble qu'il ou elle déteindra sur vous. Du coup, vous serez davantage à l'écoute de ceux qui vous entourent ou de votre partenaire. Cela dit, vous pouvez également attendre joyeusement qu'une décision qui a été prise soit appliquée. Malgré tout, évitez d'être trop en confiance, même si les apparences vous y incitent. En particulier s'il est question d'argent, d'une somme qu'on vous doit.

Vierge

Sachez inspirer de la sympathie aujourd'hui, ce sera votre meilleure arme pour affronter ceux qui ne font que vous critiquer, tout simplement parce qu'ils envient votre puissance de travail. 1er décan, il est possible qu'on essaye de vous faire un coup de vache, mais vous voilà prévenu, en espérant que ce n'est pas déjà fait ! Il se peut aussi, suivant votre thème natal, que vous soyez un peu débordé par diverses obligations ; dans ce cas, essayez malgré tout de garder le sourire.

Balance

Ce sera, pour certains, une journée encore plus enthousiasmante que celle d'hier. La rencontre de Lune et Jupiter indique que vous serez en totale confiance avec vous-même et sûr de vos capacités ou de vos talents. Et comme hier, on vous fera des compliments qui vous feront chaud au coeur et vous donneront encore plus confiance en vous. Cela concerne surtout ceux qui reçoivent les bons influx de Jupiter, c'est-à-dire les natifs du 11 au 16 octobre. Ne prenez pas la grosse tête pour autant !

Scorpion

Vous serez hyper-sensible et vulnérable, 2ème décan surtout, probablement à cause de l'attitude d'un membre de la famille qui vous reproche vos excès. Et vous prendrez ce qu'on vous dit un peu trop à coeur, peut-être parce qu'il y a une once de vérité dans ce qui est exprimé ? Vous ne le montrez pas souvent, mais vos émotions peuvent être comme une tempête intérieure et si vous êtes réaliste, vous savez bien que vous exagérez ce que vous ressentez. Prenez du recul, et réfléchissez-y.

Sagittaire

2ème décan et début du 3ème (né entre le 10 et le 14 décembre) c'est peut-être une journée de rêve, où tous vos voeux seront exaucés ? Mais gardez quand même une légère réserve car Vénus va vers une conjonction avec Neptune (dont nous reparlerons) et qui peut être trompeuse. Aussi le plaisir que vous espérez risque de vous sembler illusoire. 1er décan, Mars continue à s'oppose à vous (jusqu'au 21) et la possibilité d'un conflit, ou d'une décision à prendre, est toujours là.

Capricorne

Votre but sera d'inspirer confiance, de faire en sorte que l'on croie en vous, dans votre vie privée, comme dans votre vie professionnelle. Mais pour cela, il faut que vous soyez sympathique, souriant : oubliez le visage fermé que vous arborez le plus souvent et qui est dû au fait que vous êtes concentré sur ce que vous faites. Si vous voulez obtenir quelque chose, notamment né entre le 8 et le 13 janvier, vous devez être plus chaleureux et surtout plus communicatif.



Verseau

La Lune rencontre Jupiter et ce sera ressenti surtout par ceux nés entre le 6 et le 12 février. C'est un bon aspect, chaleureux, convivial, et qui incitera les autres à vous montrer leur affection, leur attachement à votre personnalité toujours un peu spéciale. En outre, c'est également un facteur de chance et comme cela se passe chez vous, sous la direction de votre planète (Uranus), il se peut aussi que vous ayez une bonne surprise, quelque chose que vous espériez sans trop y croire.

Poissons

Une bonne journée vous attend, vous allez croiser la route de quelqu'un que vous trouverez immédiatement sympathique, une personne qui ne fait pas partie de vos proches. Vous vous trouverez des similitudes avec lui/elle, il vous semblera que c'est quelqu'un de généreux et soucieux des autres. En plus il ou elle aura un sens des valeurs bien ancré, mais qui sera différent du vôtre. L'important à vos yeux étant qu'il ou elle a un sens des valeurs quel qu'il soit. C'est peut-être quelqu'un que vous verrez à la télé !