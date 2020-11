L'horoscope du 9 novembre 2020

publié le 09/11/2020 à 05:30

Bélier

Évidemment, pour vous, ce sont les mouvements de Mars qui auront de l'importance. Elle repart en marche directe et vous allez retrouver votre forme habituelle ! Peut-être aussi que vous serez plus libre de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, qu'il s'agisse de sport par exemple, ou encore d'autres activités que vous aviez vous-même ralenties depuis plusieurs semaines. Cela concerne surtout le 2ème décan, mais tout le signe peut en avoir des échos.

Taureau

Mercure sera de nouveau en Scorpion, face à vous, à partir de demain et vous pourrez alors discuter d'égal à égal avec un partenaire, affectif ou professionnel. La communication a été compliquée depuis que Mercure était rétrograde, c'est-à-dire depuis le 14 octobre, et à présent vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. 3ème décan, le Soleil fait de très beaux aspects cette semaine qui indiquent que vous allez réussir quelque chose ou que vous obtiendrez une autorisation.

Gémeaux

Le retour, demain, de Mercure en Scorpion, va vous redonner envie de vous investir dans vos activités. Il se peut que vous ayez eu des problèmes dans ce domaine depuis le 14 octobre. Si ces problèmes concernaient vos relations - ou non-relations - avec des collègues, celles-ci vont probablement pouvoir reprendre sur de nouvelles bases. A moins que vous ne changiez de boulot, ou en tout cas de service, dans les prochains jours. Et si vous avez eu des problèmes de forme, ceux-ci vont vite disparaître.

Cancer

Mercure est la vedette de la semaine, 1er décan pour l'instant. Vous pourrez reprendre le dialogue avec un de vos enfants que vous boudiez ou qui vous boudait. Évidemment, il peut s'agir d'une autre personne de votre environnement proche, difficile d'être précise sans votre thème natal. De même que, Mercure représentant votre travail quotidien, vous avez pu avoir des petits soucis et des retards dans ce domaine, surtout si vous avez une activité commerciale.

Lion

Ce n'est pas cette semaine qu'on vous donnera raison, surtout 1er décan. Essayez de rester philosophe et de ne pas interpréter la situation de manière trop négative. Il est vrai que le retour de Mercure en Scorpion (comme début octobre) peut infléchir vos pensées vers du négatif, mais cela ne durera pas si vous prenez de la hauteur. Tant que vous aurez le nez dans le guidon vous prendrez tout de travers. 2ème décan, avec le retour de Mars en marche directe samedi, les affaires vont reprendre.

Vierge

Tout semble aller dans le bon sens pour vous cette semaine. Le retour de Mercure en Scorpion, par exemple, permettra au 1er décan d'obtenir une réponse positive. Vous l'attendiez depuis quelque temps et vous l'aurez à partir de demain. Peut-être pas instantanément, Mercure est encore lente, mais au plus tard la semaine prochaine. En outre, 2ème décan, Mars redevient directe le 14 et il se pourrait qu'une de vos activités reprenne rapidement.

Scorpion

Cette semaine voit le retour de Mercure dans votre signe, nous en reparlerons ainsi que le retour de Mars en marche directe, bonne pour vos actions et décisions. Peut-être aussi que vous aurez un coup de coeur pour un/e collègue. Il semble cependant que cela restera virtuel, que vous préférerez cacher vos sentiments... Et puis, Mars reprendra une marche directe samedi et il y a certainement des activités qui reprendront très bientôt leur cours.

Balance

Cette semaine encore, le 2ème décan sera face à un choix difficile à faire ou aura un problème relationnel à gérer. Mais cela devrait aller mieux après samedi. Nous en reparlerons car c'est ce jour-là que Mars repartira en marche directe. Une autre planète reprend elle aussi son voyage dans le zodiaque, c'est Mercure qui est demain de retour en Scorpion. Si vous attendiez d'être payé, par exemple, ou si vous espériez une réponse à une demande, vos chances seront meilleures.

Sagittaire

Une semaine marquée par la fin de la rétrogradation de Mars, qui indique que vous aurez des fourmis dans les jambes et qu'il faudra être actif et dépenser votre énergie. Des activités liées aux loisirs, aux plaisirs de la vie et même des activités sportives pour certains. Autre événement de la semaine, le retour de Mercure en Scorpion (comme début octobre), qui vous fait attendre impatiemment une réponse, une information, voire un entretien (téléphonique ou autre).

Capricorne

Vénus et Mars sont encore dissonantes cette semaine, 2ème décan, les mêmes souffrances à cause de l'amour ou de vos articulations, mais plus pour longtemps. En effet, Mars reprendra une marche directe en fin de semaine et les choses commenceront à bouger. Cela peut également représenter un redémarrage, une activité qui repart alors qu'elle avait été arrêtée un temps, ou en tout cas qu'elle avait beaucoup diminué. Du coup, vous mettrez les bouchées doubles.

Verseau

Mars reprendra une marche directe en fin de semaine, un événement astral qui va vous plaire car il signifie pour vous qu'une relation qui a marqué le pas va reprendre, surtout si vous vous étiez éloigné d'une personne avec qui vous avez des rapports assez étroits. En outre, les difficultés de communication que certains ont pu connaître vont également se dissiper, mais assez lentement parce que Mars sera encore plus ou moins stationnaire jusqu'à fin novembre.

Poisson

Vous serez satisfait du retour de Mercure en Scorpion, surtout né en février, car vous allez pouvoir contacter ou recontacter des personnes qui s'étaient éloignées de vous. Les effets du confinement ? Et puis ont sentira vous êtes à l'aise, confiant, ce qui inspirera confiance à vos interlocuteurs. En outre, en fin de semaine, vous pourriez avoir une bonne surprise, un appel inattendu par exemple ou une nouvelle que vous espériez et attendiez avec une grande impatience ?