L'horoscope du 9 novembre 2018

Bélier

Une bonne journée, qui augure d'un bon week-end, tout ce que vous ferez vous changera les idées, d'ailleurs certains auront la possibilité de prendre le large. D'aller chez des amis ou dans de la famille et de prendre du bon temps. Il n'est pas exclu d'ailleurs que ceux du 1er décan soient invités à une petite fête où ils seront tentés de commettre quelques excès. Heureusement que Saturne est là pour vous empêcher de dépasser les limites.

Taureau

Je vous l'ai dit hier, Jupiter en Sagittaire va s'occuper de vos finances, et dès aujourd'hui. Il se pourrait qu'une donation ou un héritage soient d'actualité. Et si ce n'est pas encore le cas, ça le sera dans le courant de l'année. Toutefois, l'argent que vous avez placé peut aussi vous rapporter gros, mais il va falloir être très prudent car la future dissonance entre Jupiter et Neptune fait penser à la bulle internet de début 2000 qui voyait aussi Jupiter et Neptune en dissonance.

Gémeaux

Vous saurez vous montrer sous votre meilleur jour aujourd'hui, peut-être parce que vous aurez quelqu'un à séduire dans la vie professionnelle ou privée. Et vous savez très bien vous y prendre quand vous le voulez, votre charme et votre humour ajoutés à votre rapidité d'esprit font parfois des merveilles. Mais attention à l'envers du décor (toujours être prudent avec Jupiter), ne vous laissez pas aller à trop en dire et à révéler certaines choses (1er décan).

Cancer

Dès aujourd'hui vous ressentirez l'influence de Jupiter qui devrait s'exercer sur votre besoin d'être rassuré en ce qui concerne la pérennité de votre travail. Quelque part, au fond de vous, vous avez souvent peur de perdre ce à quoi vous tenez (ou les personnes que vous aimez) et vous avez besoin de réassurance. Vous devriez y avoir droit avec Jupiter, à moins que la planète ne soit pas positive dans votre thème et qu'au contraire vos inquiétudes ne s'amplifient.



Lion

Mais que se passe-t-il pour le 3e décan ? Uranus, Mars et Vénus vous regardent et on peut se demander si l'amour n'a pas fait irruption dans votre vie. Mais un amour décalé, qui ne semble pas être conventionnel et qui peut, à ce titre, être du genre perturbant. Mais le 1er décan peut aussi être à peu près dans la même ambiance, sauf que pour vous il y aurait eu des retournements de situation, et plus dans le domaine professionnel qu'amoureux.

Vierge

La rencontre Lune/Jupiter pourrait vous être bénéfique, même si vous ne le ressentez pas ainsi. Elle vous demande d'accueillir des émotions refoulées, de celles que vous refusez, que vous fuyez parce qu'elles vous dérangent. Dans l'idéal, votre mental devrait tout gérer et contrôler vos émotions, mais ce n'est pas bon pour la santé ! Et le travail de Jupiter pourrait bien être, entre autres, de vous inciter à vous ouvrir davantage sur le monde des émotions.

Balance

Né début octobre, si vous avez un important rendez-vous aujourd'hui, vous pouvez être sûr que vous impressionnerez favorablement vos interlocuteurs. Vous serez sensible au premier aspect formé par Jupiter (entrée hier en Sagittaire), c'est-à-dire sa rencontre avec la Lune, celle-ci entrant également en conjonction avec Mercure dans le courant de la journée. Une bonne conjoncture pour vos contacts, rendez-vous donc et autres démarches.

Scorpion

Pour son premier aspect depuis son arrivée en Sagittaire, Jupiter fait conjonction avec la Lune et c'est plus ou moins heureux en ce qui concerne votre argent. Je dis plus ou moins car nous savons, par expérience, que Jupiter n'est pas toujours celle qu'on croit et qu'elle peut créer de grosses tracasseries avec l'administration ou avec les autorités si vous avez été imprudent, négligent, etc. Au positif, vous imaginerez tout ce que vous pourriez faire avec une grosse somme...

Sagittaire

Donc Lune et Jupiter se sont rencontrées cette nuit et vous devriez vous lever du bon pied, plein d'enthousiasme face à la bonne journée qui vous attend. Cela concerne le premier décan et tout devrait aller comme sur des roulettes, en principe. Parce que vous connaissez sûrement le côté moins positif de Jupiter (qui a deux faces), lequel provoque souvent des ennuis liés à votre négligence vis-à-vis de certaines questions financières.

Capricorne

En conjonction avec Jupiter puis avec Mercure, la Lune vous dit de réfléchir tranquillement à un choix professionnel qui pourrait changer la donne. Cela concerne surtout le 3e décan, ceux qui sont nés après le 16 janvier et qui voient Uranus faire demi-tour et revenir en Bélier, comme en début d'année. Si vous n'aviez pas tourné une page à cette époque, vous avez encore la possibilité de le faire jusqu'au mois de mars 2019.

Verseau

La conjoncture de ce vendredi est très favorable aux natifs de janvier, qui recevront l'assurance qu'un de leurs projets est en passe de se réaliser. Mais grâce à Mercure qui est très positive pour ceux qui sont nés autour du 30 janvier, on pourrait aussi vous faire une proposition, à moins que ça ne soit vous qui ayez une idée à partager avec une personne qui a le pouvoir de décision. On peut aussi vous annoncer une bonne nouvelle, ou vous la lirez dans le journal.

Poissons

Tout prendra un peu trop d'importance à vos yeux, Lune et Jupiter amplifiant le moindre événement de la journée. Essayez d'avoir un peu plus de distance. Je ne dis pas qu'il faut négliger certaines choses, vous en débarrasser en les oubliant sur un coin de votre bureau, mais de ne pas accorder aux événements plus de valeur qu'ils n'en ont. Si vous vous prenez le bec avec un de vos supérieurs par exemple, n'en déduisez pas que vous allez être viré dans les 48 heures.